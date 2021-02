Maxime et Alizée (Pékin Express) : leur fille Thi-Waï au plus mal, malade et aux urgences !

Pour Alizée et Maxime, la nuit du 23 au 24 février fut rude, pour ne pas dire atroce ! Au sein de la rédaction de LDpeople, on compatit à 100% pour ces jeunes parents. D’ailleurs, lors de la dernière saison de Pékin Express sur M6, on les avait adorés. Depuis, les deux tourtereaux ont mis au monde une adorable petite Thi-Waï qui a aujourd’hui quatre mois.

Les anciens candidats regardent la nouvelle saison de Pékin Express quand…

Le 23 février, M6 lançait la nouvelle saison de Pékin Express. La petite famille regardait donc le premier épisode. Mais pour ce couple emblématique de ce programme de divertissement, rien ne s’est déroulé comme prévu ! Au début, Maxime s’amusait ainsi à faire des commentaires sur les nouveaux participants. Son cœur penchait donc pour Aurore et Jonathan bien qu’il avait également une préférence également pour Sabine et Loïc.

… la soirée bascule au drame !

Forcément, pour cette soirée très spécial, Alizée et Maxime ont fait profité leurs abonnés en partageant les moments forts dans des story sur leur compte Instagram. Mais tout à coup, les abonnés ont découvert que la soirée avait basculé au drame ! En effet, ils ont trouvé toujours en story Maxime sur un parking devant un hôpital, dans un état stressé. Il venait de déposer sa chérie et son bébé aux urgences.

Maxime perd ses moyens

« Thi Waï est aux urgences avec biche, et je n’ai pas le droit de les accompagner. Je suis masqué avec un FFP2 mais la règle c’est un accompagnateur par enfant donc je dois aller me faire encu*** , procédure de mort , je suis fané« , explique-t-il à sa communauté dans une story. On le découvre alors dans tous ses états. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a vraiment de la peine pour lui à ce moment-là. « J’avais besoin de speak, rien ne m’atteint mais dès que ça touche biche, ou ma fille aujourd’hui, je suis dans le trou« , poursuit-il ainsi.

Maxime raconte ensuite le traitement que les médecins ont donné à sa fille. Il partage le message d’Alizée. « C’était horrible tu n’aurais pas supporté ils lui ont mis du gaz pour qu’elle se détende elle hurlait j’avais mal pour elle et là elle pleure encore« , explique ainsi à son tour Alizée. Finalement, tout rentre dans l’ordre et la petite famille peut retrouver chez eux. « Retour à la maison avec mes femmes, merci au personnels soignant », annonce-t-il à ses fans. Le lendemain matin, la maman tient à rassurer tout le monde sur l’état de santé de Thi-Waï. « Rien de pire que de voir son enfant souffrir, assure-t-elle. Nous avons passé la nuit aux urgences, tout va bien Thi-Waï va bien nous sommes rentrés« . Ouf, chez LDpeople, on se sent vraiment soulagé !

Quand Alizée sort ses griffes

En juin dernier, l’influenceur Lorenzi Dos Santos s’en était pris à Maxime dans une de ses story. « Chaque fois des gens me demande : pourquoi tu ne fais pas Pékin Express ? Je viens de tomber sur le compte d’un mec qui apparemment l’a fait. Tu vois son Insta, c’est que des publications à Neuilly-sur-Seine et des voitures de luxe. Bref, l’Instagram bling-bling ridicule par excellence. Vous êtes là à suivre tous ces fils de p*** de la télé-réalité… Ces gens-là, ils s’en tapent de vous ! Ils vous font croire que vous faites partie de leur vie, mais à leurs yeux, vous êtes juste des Français moyens grâce à qui ils peuvent vivre leur vie de millionnaire. Avoir une Lamborghini, vivre à Dubaï, avoir des montres à je sais pas combien ?! La réalité, c’est pas ça. »

« Tu te trompes complètement de cible. »

Alizé n’avait alors pas tardé à répliquer pour épingler ce détracteur. « Voyageur, mais tellement étriqué d’esprit. Juger une personne à travers de simples photos Instagram… Ça me désole. ‘Neuilly-sur-Seine et voitures de luxe bling-bling’. Ok, tu ne nous connais absolument pas. (…) Non, ce n’est pas la réalité, ce n’est absolument pas ce que l’on partage. Tu te trompes complètement de cible. On ne vit pas à Dubaï, on a déménagé en Bretagne. Nous savons d’où l’on vient, nos valeurs ne sont pas celles que tu décris. Encore une fois, tu juges sans connaître et c’est bien triste. »

Mais apparemment, Lorenzi Dos Santos avait vraiment une dent contre eux. Il a déversé sa haine dans un autre post plein de haine et d’insultes. « Fils de p*** qui a des lambo, quels Français ont des Lamborghini ? La France s’est mobilisée pendant des mois parce que les gens galèrent et toi, tu parles de Lamborghini… À quel moment vous allez arrêter de suivre ces gens ? D’acheter les produits qu’ils promotionnent ? Et de les enrichir à ce point ? Gardez vos sous !!! »

Alizée et Maxime: « Je sais d’où je viens et c’est pour ça que je suis si heureux »

Alizée a du lui expliqué que non, elle n’était pas « pas né avec une cuillère en argent dans la bouche » et que son mari travaillait depuis l’âge de 18 ans. Maxime a lui-même finit par prendre la parole. « Il y a dix ans, j’étais en mobylette et je livrais des hamburgers. Parce que tu penses que moi, je n’ai pas galéré pour me faire des ronds ? Tout le monde pensait que je tournais à la cocaïne tellement j’envoyais ! Je sais d’où je viens et c’est pour ça que je suis si heureux et que j’apprécie la moindre des choses que m’offre la vie, parce que je sais ce que c’est de galérer, Johnny ! »

