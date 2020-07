Maxime Gueny, évincé de « TPMP »? Il a de nouveaux projets très étonnants, Cyril ne va pas être heureux !

Présent dans l’équipe de chroniqueurs de l’émission « Touche Pas à Mon Poste » depuis 2017, Maxime Gueny développe aussi d’autres projets.

Maxime Gueny est entré dans la lumière en 2017 lorsqu’il a intégré l’équipe de chroniqueur du programme phare de C8 « Touche Pas à mon Poste ». L’émission est l’une des plus regardées du PAF et fait souvent le Buzz. Le journaliste Maxime Gueny a su prendre ses marques au fil du temps sous le regard bienveillant de Cyril Hanouna. Gueny est un garçon qui possède de nombreux atouts. L’homme est à l’aise sur tous les terrains : sur le web, à la télé avec les chroniqueurs de C8, mais également à la radio avec une émission qui s’appelle « Un éclair de Gueny » sur l’antenne de VL média.

Une nouvelle émission de radio pour Maxime Gueny

Le 6 juillet dernier, Maxime Gueny a indiqué à ses admirateurs le lancement d’une nouvelle émission de radio qui va s’appeler Summer Quiz, un nouveau programme totalement fun et ensoleillé pour les vacances estivales. Les fans devraient apprécier ce genre d’émission qui est animée sur un ton léger. Idéal pour décompresser après des mois de confinement. Cette émissio devrait compter de nombreux jeux. Les auditeurs devraient bien rigoler.

Maxime Gueny dans le monde merveilleux de Disney

Maxime Gueny a de l’ambition. Il a d’autres projets en perspective. Le 17 juillet dernier, le jeune journaliste a indiqué sur les réseaux sociaux qu’il allait participer à une nouvelle aventure. Il va intégrer le monde merveilleux de Disney. Le parc Disneyland Paris a rouvert ses derniers jours et des concerts sont aussi prévu pour la rentrée. Le journaliste et homme de télé va participer à une tournée avec une troupe. « Je suis extrêmement heureux de rejoindre l’aventure « Disney en concert ». J’ai vraiment hâte de présenter ces spectacles sublimes avec des équipes géniales composées d’un orchestre symphonique, à travers tout l’hexagone. »

Une reconversion étonnante

Cette annonce et cette reconversion vraiment étonnante a suscité de nombreux commentaires de la part de ses fans qui sont aujourd’hui très nombreux sur les réseaux sociaux. « Yes ! Bravo c’est génial ! », « Super ! », « Cool, ça va bien te convenir, je crois ! » mais aussi des commentaires très bienveillants, « Disney a choisi un bel animateur avec une âme d’enfant et qui fait beaucoup dans les hôpitaux pour donner le sourire aux enfants. Je suis fier de toi Maxime ! ». Il sera donc désormais l’ambassadeur de Disney, mais alors les fans s’interrogent sur sa fonction d’animateur radio et de chroniqueur télé dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8 ? Pour l’instant, aucune information à ce sujet n’a été communiqué. Participer à plusieurs projets en même temps est toujours périlleux. Il faut pouvoir être très bien organisé pour jongler de cette façon entre l’ensemble de ses projets qui sont très chronophages. Certaons y arrivent très bien, d’autres moins.