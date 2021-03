McDonald’s: Après avoir lu cet article, vous n’allez plus aimer les McFlurry!

Sur internet, une employée a dévoilé les dessous de fabrication des glaces McFlurry de McDonald’s. Cela porte gravement préjudice à l’enseigne. Et surtout, de nombreux consommateurs pourraient décider de ne plus jamais en acheter. Au sein de la rédaction de LDpeople en tous cas, nous sommes décidés à ne plus en commander !

C’était l’un des desserts-phare de McDonald’s. Mais il y a fort à parier que désormais, les McFlurrys passent aux oubliettes. En effet, une employée a voulu montrer l’envers du décor de la chaîne de fastfood. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça ne donne franchement pas envie. Pourtant, rien ne laisse penser que la méthode de fabrication laisse à désirer.

Les glaces, cet incontournable des journées d’été

En effet, les Français apprécient le goût de ces glaces. C’est un dessert très consommé, surtout en été lorsqu’il fait chaud. En plus, tout le monde s’accorde à dire qu’il fera chaud plus tôt que prévu. Déjà à la mi-février, nous avons eu la chance de bénéficier d’un climat très doux le temps de quelques jours. Cela a fait du bien au moral des Français, très déprimés à cause de la situation sanitaire. Alors que les températures commencent à grimper, McDonald’s prévoyait peut-être en vendre de plus en plus.

La fabrication des McFlurry : un secret bien gardé

Mais ça risque de tomber à l’eau ! Car cette vidéo risque vraiment de faire change d’avis un certain nombre de fans de McDonald’s. Pourtant, les célèbres McFlurry sont bien préparés devant les consommateurs lorsque ceux-ci passent leurs commandes en caisse. Oui mais voilà, il ne s’agit que de la dernière étape. En fait, ce n’est que la phase de remplissage de la coupelle à laquelle les clients assistent. Ils n’ont donc aucun aperçu de la fabrication en elle-même.

Ça fait froid dans le dos !

L’employée en question a donc voulu expliquer et révéler comment on fabriquait réellement les McFlurry. Et au sein de la rédaction de LDpeople, ça nous a tout simplement fait froid dans le dos ! C’est donc sur le réseau social Tik Tok que l’affaire a été révélée. Et tout de suite, ça a fait un gros buzz. Tik Tok raffle aujourd’hui des parts de marché à Instagram ou Facebook. Les jeunes adorent ce réseau social chinois. Donald Trump avait voulu empêcher Tik Tok de se développer mais ses menaces n’étaient que des paroles en l’air.

McDonald’s : Des morceaux complètement bloqués dans la machine

Dans cette vidéo, l’employée montre ainsi l’intérieur des machines qui produisent la glace. Et surtout, elle filme la façon dont ces machines sont nettoyées. On découvre ainsi qu’il y a plein de morceaux de glace coincés à l’intérieur. Ça ne donne franchement pas envie. En effet, déjà, on se demande à quelle fréquence ces machines sont nettoyées.

McDonald’s : Impossible de nettoyer correctement !

En plus, on est en droit de se demander quel type de glace est coincé. Car si on est allergique à tel ingrédient, mieux vaut être sûr qu’il n’y a pas eu de mélange de glaces dans la machine. Dans des moments de rushs, on ne sait jamais ! D’ailleurs, ce que démontre l’employée dans la vidéo, c’est la difficulté de bien nettoyer la machine. Il y ainsi des morceaux de chocolats coincés, des garnitures solides que l’on aperçoit dans la partie métallique. Malgré tous ses efforts, l’employée ne parvient pas à les enlever.

McDonald’s dans la tourmente n’a toujours pas réagi !

Cette vidéo a fait un bad buzz énorme. Et McDonald’s ne s’attendait probablement pas à un tel scandale. Mais la chaîne de fastfood aurait quand même pu concevoir des machines faciles à nettoyer ! L’hygiène est la priorité n°1 dans l’alimentaire. Au sein de la rédaction de LDpeople, on espère en tous cas que l’enseigne réagira rapidement en proposant de nouvelles mesures sanitaires. Pour le moment, McDonald’s n’a fait aucune déclaration officielle.

Avez-vous le courage de visionner la vidéo en question ? Au sein de la rédaction de LDpeople, elle nous a fait froid dans le dos. Il n’est donc pas certain que vous remangiez des McFlurry après. on vous aura prévenu ! La voici :