McDonald’s: voici le menu à éviter impérativement d’après les employés de la franchise? On vous dévoile tout!

McDonald’s est certainement l’enseigne la plus connue et la plus réputée des chaînes de fast-food. En effet, elle est présente dans le monde entier. Ce sont donc des millions de repas servis par jour et le tout à une vitesse impressionnante. Mais vous serez étonnés d’apprendre qu’un des burgers de la gamme n’a pas la côte auprès des employés de la chaîne. Ce sont ceux qui sont au plus près des produits qui évitent de consommer un certain burger. Et nous allons vous en expliquer les raisons. De plus, rassurez-vous, nous allons aussi vous donner une astuce pour palier au problème.

McDonald’s propose des burgers savoureux mais l’un d’eux est évité par les employés

Les restaurants McDonald’s sont vraiment très populaires. Il y en a pour tous les goûts et la qualités des produits est vantée dans les publicités de l’enseigne. McDonald’s est si prisée par les amateurs de fast-food que l’annonce de la réouverture du drive pendant la période de confinement créait des heures et des heures d’attente. Nourrissants et réconfortants, les menus McDonald’s n’ont plus à faire leurs preuves. En revanche, un sondage auprès des employés pourrait inquiéter les consommateurs de la gamme de burgers célèbres. Car lorsque les employés ont été interrogés pour donner leurs avis sur les burgers préférés il est apparu qu’un certain burger était évité à tout prix. Il s’agit du burger au poisson, le Filet-o-fish de McDonald’s.

Pourquoi le Filet-o-fish n’a pas de fans parmi les employés du restaurant ?

Les employés de McDonald’s dont au plus près de la préparation des burgers. Ils savent donc de quoi sont faits nos menus favoris. Mais ce n’est pas ce qui constitue le Filet-o-fish qui leur pose problème. C’est plutôt la fraicheur de ses derniers. En effet, les cuisiniers McDonald’s fabriquent les produits à la chaîne pour toujours avoir des burgers de prêts lorsque les clients passent leurs commandes. C’est grâce à cette technique que nous pouvons être servis dans des temps records. Mais cela veut aussi dire que les burgers peuvent attendre leurs clients de très longues minutes, tenus au chaud dans les étagères métalliques qui séparent les cuisines et les caisses des restaurants.

Les restaurants McDonald’s sont très à cheval sur les normes sanitaires

Les mesures sanitaires imposent aux restaurants McDonald’s, comme aux autres chaînes de fast-food, un temps limités pour conserver les burgers fraichement préparés au chaud. Et ce temps n’est pas toujours respecté par les employés qui travaillent à toute vitesse pour satisfaire les clients le plus vite possible. Alors, ce sont les burgers qui sont le moins commandés qui restent souvent trop longtemps dans ces étagères de métal. Les employés McDonald’s évitent donc tous de commander le Filet-o-fish car il n’est pas aussi demandé que les autres burgers de la gamme.

Une astuce pour avoir toujours un burger frais

Mais voilà comment être certain d’obtenir un produit fraichement assemblé par les équipes. Il suffit de faire une commande spéciale. Lorsque vous passez votre commande, vous allez signifier aux caissiers que vous souhaiter changer un ou plusieurs des ingrédients de votre burger. Attention, vous ne pourrez pas non plus demander des choses trop extravagantes. Les employés sont effectivement tenus de respecter les recettes de McDonald’s. Mais vous pourrez par exemple faire retirer la sauce, la viande ou encore des ingrédients tels que les oignons ou les cornichons. C’est la seule façon que vous aurez de tous assurer de la fraicheur de votre produit. En effet, si votre commande est spéciale, les cuisines recevront la commande de préparer un burger en adéquation avec vos demandes. Plus de doutes alors sur le suivi des timers et le respect des règles à ce sujet.

Les employés McDonald’s ne sont pas tous là pour faire carrière mais sont tous attentifs à satisfaire les clients

Enfin, il convient tout de même de signifier que les restaurants McDonald’s ne plaisantent pas avec l’hygiène. Si les employés peuvent avoir tendance à trier les burgers qui ne sont plus frais un peu trop tard, ce n’est pas le cas des responsables. Qu’importe si les employés doivent davantage travailler dans l’urgence, il ne faut pas qu’ils s’habituent à prendre de l’avance au détriment de la qualité des produits servis aux clients. Mais pour vous rassurer, vous aurez donc toujours la possibilité de passer une commande spéciale. Elle vous garantira la fraicheur de votre burger.

Les employés McDonald’s se feront toujours une joie de satisfaire aux demandes des clients. Alors, si vous souhaitez vous assurer que vos burgers soient frais sans enlever d’ingrédients dans ces derniers, une autre astuce existe. Il vous suffit alors de regarder les fameuses étagères en métal. Celles qui gardent les burgers prêts au chaud. Devant chaque série de produits, vous apercevrez des numéros sur des objets en plastique en forme de L. Ils indiquent l’ordre de préparation des produits. Vous pouvez alors directement poser la questions aux employés pour savoir si les temps d’attente ont été respectés. Et si vous doutez encore, les responsables des employés chez McDonald’s pourront vous confirmer la chose. En effet, ce sont eux qui sont garants de la bonne tenue des faits et gestes des équipiers McDonald’s. Parce que soyons honnêtes, comment réussir à se priver de son burger favori ? Chaque ingrédient le rend unique !