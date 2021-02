McDonald’s : Gros scandale, un produit phare retiré de la vente !

La chaîne de fast-food américain est célèbre dans le monde entier et se retrouve souvent dans l’actualité. McDonald’s a choisi de retirer un produit phare qui a fait tout succès depuis des années.

McDonald’s est un géant du fast-food dans le monde entier. L’entreprise américaine doit faire face à la concurrence de KFC et de Burger King. La bataille est féroce et la France constitue un marché important. Les Français et les Françaises sont très friands de burgers. Dans le monde entier, c’est la même situation. Il y a une vraie stratégie marketing pour séduire de nouveaux consommateurs.

McDonald’s: Attirer toujours de nouveaux consommateurs

McDonald’s tente d’être innovant face à la concurrence : certaines chaînes font des choix assez étonnants pour donner envie aux clients de revenir dans leurs restaurants pour déguster de fabuleux burgers accompagnés des frites ou de crudités. Il y a peu de temps, on a vu Burger King a fait plusieurs expérimentations, mais qui n’ont pas forcément rencontré le succès auprès des consommateurs. Les restaurants qui proposent des burgers font de plus en plus l’objet de critiques en raison de leur manque de considérations environnementales. Mais les pratiques commencent à évoluer.

Prendre en compte l’environnement

Les jeunes français sont de plus en plus sensibles aux questions écologiques et donc les géants du fast-food étaient dans l’obligation de réagir et de prendre des décisions adaptées.

Par exemple, les établissements McDonald’s ont modifié le logo, il y a une décennie, en y plaçant du vert. Ce choix a d’ailleurs causé une petite polémique. Cette orientation a été critiquée par des associations écologiques qui ont accusé la firme américaine de faire du “green washing”. Il s’agit de mettre en place des choses juste pour l’image et ne pas agir en profondeur. A ce moment-là, aucune décision supplémentaire n’avait été prise. Mais la chaîne de fast-food va agir plus sérieusement.

McDonald’s: Une décision radicale

McDonald’s veut retirer les emballages plastique de ses établissements, même s’il faut faire des choix forts. Ainsi, les plus jeunes vont être choqués de ce choix. Ainsi, l’entreprise américaine a décidé de bouleverser ses menus : il n’y aura maintenant plus de jouets en plastique dans les menus Happy Meal ! Une vraie révolution pour les consommateurs et surtout les plus jeunes. Cet élément s’inscrit dans un mouvement plus large qui vise à proposer des aliments plus sains et équilibrés aux consommateurs comme des fruits ou des légumes.

Des pommes ou des crudités peuvent être commandés par les clients. Avec le confinement, McDonald’s a profité à plein de l’engouement pour la vente à emporter le click and collet. En effet, les applications de livraison à domicile ont connu une croissance forte. Comme les restaurants sont fermés pour le moment, les clients qui peuvent des plats faits par des professionnels sont obligés de faire appels aux plateformes ou de se rendre sur place pour prendre à emporter. L’enseigne surfe sur cette vague et continue de se développer en France.