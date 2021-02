McDonald’s : la suppression d’un produit emblématique marque les esprits, le fast-food a osé, mais c’est pour la bonne cause !

Vous avez peut-être pu croiser les tweets de Burger King puisque la chaîne de fast-food a décidé de changer un peu ses pratiques notamment en proposant un nouveau design et des produits respectueux de la planète. Vous avez également pu croiser des pailles en bambou ou en carton dans divers restaurants lorsqu’ils avaient encore la possibilité d’ouvrir leurs portes. Ces choix sont liés aux décisions du gouvernement qui souhaite supprimer le plus vite possible le plastique. McDonald’s a décidé de frapper un peu plus fort en évinçant un mythique produit que les enfants adoraient.

Le jouet en plastique disparaît des Happy Meal

Lorsque les parents se rendent dans ce fast-food, ils prennent leurs propres menus, mais les enfants ont le mythique Happy Meal. Ce dernier a clairement changé de visage au fil des années puisque les produits sont respectueux de la santé, les recettes ont été modifiées et McDonald’s souhaite se baser sur des nutriments intéressants avec des fruits notamment. La composition des recettes a également pu évoluer ces dernières années, car la chaîne souhaite adopter un comportement écologique tout en respectant votre digestion.

C'est donc une mini-révolution dans les fast-foods McDonald's! Il n’y aura plus de jouet en plastique dans les Happy Meal, la chaine ne veut plus de plastique au nom de la défense de l’environnement #ApollineMatin pic.twitter.com/TpqJbnmesL — RMC (@RMCinfo) February 11, 2021

Un autre cap a donc été franchi et c’est bénéfique puisque le jouet en plastique est désormais relégué aux oubliettes .

. Il reste mythique et les collectionneurs ont pu les mettre de côté depuis leur enfance, car de nombreux domaines et licences ont été proposés.

Certains jouets sont même échangés dans des bourses spécifiques comme c’est le cas pour ceux cachés dans les oeufs Kinder.

McDonald’s a donc pris une décision assez spécifique puisqu’il touche à un jouet emblématique, mais c’est pour le bien de la planète. Il faut savoir que le plastique est nocif et il ne se dégrade pas. De plus, les déchets envahissent les mers et les océans, ce qui épuise aussi les ressources de la planète tout en tuant des animaux, notamment les poissons, les tortues ou encore les baleines, qui sont les principales cibles de ces déchets en plastique.

Il y aura donc du nouveau chez McDonald’s, mais n’ayez aucune crainte, car la chaîne pense bien sûr aux divertissements. Si le jouet disparaît, c’est aussi pour ajouter un produit un peu plus ludique, respectueux de la planète et pour apporter un peu de joie et de bonheur lors de la dégustation de cet Happy Meal.

Pour rappel, avec la crise sanitaire, les restaurants sont fermés, mais vous avez toujours le drive et la vente à emporter dans certains établissements.

Un jouet en plastique contre des figurines en carton

Le plastique tire sa révérence, mais le jouet reste tout de même dans la boîte, mais la firme a décidé de proposer du carton puisqu’il est biodégradable. Certes, il ne sera pas forcément aussi robuste, mais c’est bénéfique pour la planète et cela transmet de belles valeurs aux enfants. Plus ils sont imprégnés par ces questions liées à l’écologie dès qu’ils sont jeunes, plus ils pourront être respectueux de ce que peut offrir la nature. Ils auront alors des figurines en carton, mais également des coloriages. Ces derniers ont un véritable attrait puisqu’ils favorisent la concentration, ils optimisent l’apprentissage des couleurs, des formes…

La technique de McDonald’s est donc très satisfaisante puisque l’effort est tout de même considérable. Il faut savoir que les jouets en plastique étaient proposés depuis la fin des années 70. Le PDG de la firme dont les propos ont été relayés par la presse comme le journal Le Figaro tente d’expliquer sa décision, celle de retirer le plastique dès que cela est possible. Il donne aussi une échéance, les jouets ne seront plus au rendez-vous le 1er janvier 2022 au plus tard.