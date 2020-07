McDonald’s se lance dans la mode! De magnifiques maillots de bain font l’événement

McDonald’s c’est la plus grande enseigne de fast food du monde. La chaîne de restaurant est présente dans le monde entier. Elle sert plusieurs dizaines de millions de repas par jour. Mais là, McDonald’s crée la surprise car ce n’est pas l’annonce d’un nouveau burger qui fait du bruit sur la toile. Ce sont des maillots de bain aux couleurs de l’enseigne !

McDonald’s fait parler de lui grâce à des produits dérivés qui ont de l’impact

Vous allez comprendre que McDonald’s a des plans marketing très bien ficelés. Car les maillots de bain que l’enseigne vient de produire ne signifient pas que le restaurant se lance dans la mode. La marque la plus célèbre de burgers existe depuis 1940 et elle doit être capable de s’adapter aux changements. Pour ne pas rester dans le passé, elle doit montrer qu’elle est capable d’innover et surtout montrer qu’elle s’adapte à la société actuelle au fil des années. En effet, elle propose aujourd’hui des produits de qualité qui sont capables de vanter leurs origines. Ensuite, elle a été capable de proposer des menus végétariens et des menus enfants sains et équilibrés. Aujourd’hui il s’agir de montrer qu’elle a à cœur de participer à la révolution écologique.

McDonald’s compte bien rester une enseigne phare de la restauration rapide. Alors elle se met elle aussi à la page en adoptant des gestes éco-responsables autant que possible. Ce sont d’abord des employés qui nettoient tous les jours autour des restaurants les emballages que les clients auraient laissé s’envoler. Ensuite, ce sont des emballages qui incluent de moins en moins de plastique. Puis l’enseigne change carrément de couleur pour y intégrer du vert et rappeler ainsi la couleur de l’écologie. Et dernièrement ce sont les pailles qui sont supprimées des plateaux et des restaurants, en septembre 2019.

L’écologie, un phénomène qui ne doit plus être ignoré

C’est donc pour faire savoir au monde entier que les pailles en plastiques n’existent plus chez McDonald’s que les maillots de bain entrent en jeu. En effet, les maillots de bain de McDonald’s ne seront pas destinés à la vente. Ils font leur apparition pour montrer que les stocks de pailles de l’enseigne ont été utilisé pour devenir autre chose. Plutôt que de finir à la poubelle, elles ont permis de fabriquer des maillots aux couleurs du restaurant. Ce coupe de promotion est innovant ! Les maillots de bain de McDonald’s sont alors fabriqués grâce au recyclage des pailles en plastique qui ne reviendront plus sur les plateaux des clients. Les maillots sont aussi composés de déchets plastiques récupérés dans les océans.

Dans les mers et les océans, si rien n’est fait pour ralentir leur pollution d’ici 2050, compteront plus de plastiques que de poissons. Et plutôt que de proposer un discours qui nous fera perdre l’appétit, McDonald’s opte pour l’innovation. En Autriche, les maillots de bain aux couleurs de l’enseigne font alors leur apparition. Mais même les autrichiens ne pourront pas se procurer les fameuses tenues de bain. En effet, seul les gagnants d’un concours via les réseaux sociaux pourront devenir les heureux propriétaires des tenues. Donc, McDonald’s ne se lance pas dans la mode. L’enseigne fait un coup marketing qui rappelle au monde que l’environnement lui tient à cœur.

Les maillots de bain de McDonald’s font passer un message fort

Ce n’est d’ailleurs pas sans raison qu’il s’agit de maillots de bain. Encore une fois, cela reste cohérent avec son discours et son apparente volonté de protéger les mers et les océans des déchets plastiques. En revanche, les fans de mode et de style vont être attirés par cette dernière confection. En effet, les maillots de bain de McDonald’s sont superbes. Un modèle pour homme et un modèle pour femme sont présentés et ils sont vraiment jolis. Pour les femmes, c’est un maillot de bain une pièce. Il est blanc et quelques rayures verticales, rouge et jaunes viennent rappeler les couleurs de l’enseigne de restauration rapide. Pour les hommes, c’est un short de bain aux mêmes couleurs.

McDonald’s réussit à déplacer le discours grave et lourd de la pollution de la planète par les déchets plastiques. L’enseigne parvient à montrer que le recyclage est utile et choisit les maillots de bain pour le faire. En effet, quoi de plus idéal que de rappeler les vacances à sa clientèle tout en lui disant que l’environnement compte pour elle.

Pas de ventes des maillots de bain mais un coup de promotion parfaitement étudié

C’est donc avec des émotions positives et une invitation aux vacances que l’enseigne replace le discours de la pollution des mers et des océans.

Ls maillots de bain ne sont donc pour le moment que disponibles en Autriche sur participation à un jeu concours. Mais peut-être que d’autres événements de ce genre verront le jour sur les réseaux sociaux français de l’enseigne. En tout cas, cela semble être une stratégie tout à fait recevable et efficace pour parler de la pollution des eaux de la planète. Pas de leçons de morale ici, seulement des preuves que l’environnement compte pour McDonald’s. La fin des pailles en plastiques dans les restaurants, les commerces, les bars et les cafés est un enjeux de taille. Petit à petit, le plastique à usage unique disparaît et c’est une bonne chose pour notre monde. De plus, les maillots de bain de McDonald’s font sensation !