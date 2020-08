McDonald’s un Big Mac fait maison, c’est possible, la recette secrète enfin dévoilée !

McDonald’s est l’adresse favorite des amateurs de fast food. Mais ils ne seront pas d’accords de parler de “mal bouffe” à ce propos. En effet, les véritables fans de McDonald’s adorent tout simplement les recettes proposées par l’enseigne au M jaune. Cependant, avec la pandémie, les plus fervents habitués ont dû apprendre à se passer de leurs repas préférés. Mais grâce à des influenceurs concernés, ce problème est révolu. Car ils décident de dévoiler la recette originale du burger le plus mythique de McDonald’s: le Big Mac. Et apparement, elle ne serait pas si compliquée à réaliser à la maison.

McDonald’s fermait ses portes pendant le pic de la crise : si la situation se reproduit, soyez prêts pour ne pas vous retrouver en manque de Big Mac

La pandémie a contraint plusieurs pays a instaurer des périodes de confinement à la population. Mais pas seulement. Car elle a également contraint plusieurs enseignes à fermer pendant une durée indéterminée. C’était le cas des enseignes de prêt-à-porter, des magasins en tout genre mais aussi des bars et des restaurants. impossible de sortir de chez soi pour autre chose que pour faire ses courses dans le supermarché le plus proche, ou pour se rendre en pharmacie. Comment ont donc pu survivre toutes ces personnes qui ne prennent parle mets de cuisiner et qui raffolent des fast food ? Les habitués du McDonald’s ont passé des moments très difficiles, c’est évident. En effet, lorsque dans certaines villes les restaurants McDonald’s rouvrent le drive, ce sont plus de trois heures de file d’attente qui se créent pour récupérer la précieuse marchandise.

Alors, si vous êtes un véritable fan des mythiques recettes de McDonald’s, il faut se préparer à ce que cette situation se reproduise. Pour ne plus être pris de court et manquer de trop votre repas favori, soyez certains de pouvoir préparer votre Big Mac à domicile ! Grâce à Gizzi Erskine et Green, des chefs cuisiniers réputés sur les réseaux sociaux, tout le monde peut avoir accès à la fameuse recette. Le Big Mac ne nous manquera plus jamais si nous voulons retrousser nos manches.

Un buzz incontournable pour cette recette iconique des fast food

Attention pour les véritables fans incontestés, sachez que la recette proposée ne sera pas exactement identique à celle du Big Mac de McDonald’s. En effet, le restaurant a tout intérêt à ne pas dévoiler les recettes de ses burgers. Il s’agira donc d’une recette similaire qui saura parfaitement vous faire patienter, si le McDonald’s le plus proche ferme de nouveau ses portes à cause de la pandémie. Giz ‘n’ Green choisira d’utiliser de bons produits locaux pour réaliser un burger certainement davantage healthy que l’original. Et la ressemblance avec le Big Mac de McDonald’s va vous troubler. Alors, êtes-vous prêts à retrousser vos manches pour passer côté cuisine ?

La recette phare de McDonald’s, recréée par des chefs et dévoilée ci-dessous

Giz ‘n’ Green propose tous les lundi soir une nouvelle recette. En effet, ils profitaient des confinements à travers le monde pour permettre à leurs fans de récréer leurs soirées de livraison à domicile. Car pendant le pic de la pandémie, tous les restaurants étaient fermés. McDonald’s aussi devait respecter les mesures sanitaires et il était impossible de commander sur place, à emporter ou même en livraison. Ainsi, Gizzi Erskine et Green inventent le faux repas à emporter, le fakeaway. Une solution pour simuler un repas à emporter tout en restant chez soi. Tous les lundis soir, les chefs proposent de recréer à domicile nos plats favoris de différentes enseignes populaires. Et c’est évidement le carton lorsque c’est la recette du Big Mac qui débarque.

Voici alors la recette du burger mythique de McDonald’s, revisitée par nos influenceurs cuisiniers. Mais notons que les éléments essentiels d’un bon Big Mac sont sa sauce, son assaisonnement. Ce sont les caractéristiques qui le différencient des autres burgers au bœuf de McDonald’s. Notons également que le Big Mac est de loin le plus commandé des burgers de l’enseigne.

Les ingrédients indispensables à la réalisation du Big Mac

Pour réaliser la sauce, il vous faudra des oignons, de la mayonnaise, du ketchup, de la moutarde, du sucre et des cornichons. Hachez finement les oignons et les cornichons et mélangez dans un bol :

Trois cuillères à soupe d’oignons

200 grammes de mayonnaise

30 grammes de ketchup

30 grammes de moutarde

Une cuillère à soupe de sucre

Deux cuillères à soupe de cornichons hachés

Deux cuillères à soupe de saumure du pot de cornichons

Une cuillère à soupe d’ail en poudre

La moitié d’une cuillère à soupe de paprika

Une fois la sauce réalisée, passons au Big Mac en lui-même. Il vous faudra pour cela :

Deux steaks hachés de 80 grammes

Une cuillère à soupe d’oignons hachés

Un cornichon en rondelles

Deux tranches de fromage

Quelques feuilles de laitue

Enfin, attention à bien choisir le pain que vous allez utiliser pour cette recette. En effet, il faudra tenter de trouver celui qui se rapprochera la plus de la version de McDonald’s. Avec tous ces éléments, vous pourrez retrouver à tout moment les saveurs du Big Mac de McDonald’s depuis votre domicile. Impossible de déprimer à cause de la fermeture des restaurants. Vous êtes maintenant prêts à affronter le prochain confinement s’il a lieu.

N’hésitez pas à vous rendre sur les comptes Instagram présentés ci-dessus grâce aux photographies. Car vous retrouverez ainsi toutes les détails des étapes de la réalisation de la fameuse recette.