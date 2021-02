McDonald’s: un salarier balance du lourd sur l’impressionnant système derrière les commandes du fast food !

McDonald’s c’est l’une des enseignes de restauration rapide la plus populaire dans le monde. Ils offrent des menus complet pour une somme modique et promettent un service ultra-rapide. Nous sommes nombreux à être fans des burgers originaux de chez McDonald’s. Mais nous sommes-nous déjà demandés comment les employés étaient capables de préparer si rapidement nos commandes ? Cela a déjà dû venir à l’esprit de quelques curieux. Mais les restaurants ont leurs secrets. Et bien le système de McDonald’s n’est effectivement plus un secret depuis la vidéo TikTok de l’un des employés de la chaîne de fast-food. En effet, sa vidéo bat des records d’audience. Si vous êtes passé à côté, LDpeople vous explique tout !

Les restaurants McDonald’s n’ont plus de secrets !

Si les restaurants McDonald’s sont capables d’offrir un service efficace à toute heure c’est bien sûr qu’ils ont une méthode bien rodée. Mais jusque là, elle était restée bien caché derrière les murs des restaurants. Un employé à décider de montrer comment le suivi de commande de McDonald’s est si performant. Et la raison pourra peut-être vous étonner ! Car chaque client est filmé durant tout le temps où il vient commander jusqu’au moment où il réceptionne sa commande. Nous parlons ici bien sûr des drives de l’enseigne McDonald’s.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par McDonald’s La Valentine (@mcdonalds_lavalentine)

Un coup de communication idéal

C’est un employé de la chaîne McDonald’s qui travaille dans un restaurant de Liverpool, en Angleterre, qui a dévoilé le poteau rose. Les voitures arrivent dans un ordre précis. Le client passe sa commande et elle est notée par l’un des employés doté d’un micro et d’écouteurs. Une fois la commande enregistrée, elle apparaît sur les écrans des cuisines, du point des boissons et devant la fenêtre de service du drive. La commande est assignée d’un numéro et la caméra qui suit le client permet donc de ne pas confondre sa commande avec celle du client suivant. Tous les membres du personnels sont formés de la même manière. Ils apprennent ainsi à agir en équipe et de la façon la plus efficace et rapide possible.

Le personnel en cuisine reste derrière les fourneaux car la formation implique aussi une hygiène irréprochable. Mais les équipiers qui prennent vos commandes en drive peuvent s’occuper de faire couler vos boissons. Ils peuvent aussi préparer vos sacs de commandes avec pailles et serviettes en attendant que les burgers et frites soient prêts. En effet, c’est d’abord la partie froide de votre commande qui est mise en place avant que la partie chaude soit ajoutée. De préférence, la partie chaude est même ajoutée juste avant de vous donner la commande à travers la vitre du McDonald’s.

McDonald’s:

Une surprise qui impressionne plus qu’elle n’agace

Se savoir filmé par les caméras des restaurants aura surpris beaucoup de monde. Mais les clients n’ont pas été choqué outre mesure. En effet, en découvrant la vidéo de l’équipier de McDonald’s qui cartonne sur TikTok, certains clients se sont même sentis valorisés. Apprendre qu’ils étaient à la vue des équipes leur a même donné envie de s’apprêter avant de se rendre en restaurant. Quitte à apparaître sur les écrans de McDonald’s autant être à son avantage, n’est-ce pas ? D’autant que certaines de ces vidéos finissent donc sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par McDonald’s Kensington (@mcdkensingtonliverpool)

Souriez vous êtes filmés

Avec ce genre de publicité, McDonald’s prouve encore une fois être l’une des enseigne de restauration rapide les plus dans l’air du temps. En effet, rares sont les chaînes de restaurants qui peuvent se vanter de cartonner sur TikTok. Le niveau marketing du groupe est assez phénoménal. Et que dire de l’implication exemplaire des employés de McDonald’s ? Pas de doutes, les équipes œuvrent toutes dans le même sens et pour le bien des restaurants. Néanmoins, cette vidéo aurait pu avoir un effet indésirable. C’est tout de même une sacrée prise de risque. Car les clients ne sont peut-être pas tous aussi heureux de se savoir filmés. Lorsqu’ils viennent commander un menu chez McDonald’s en voiture ou pas.

Après tout, les caméras sont un moyen de surveillance qui n’est pas au goût de tous. Peut-être que les clients ont conscience que c’est le seul moyen d’avoir un service au top ? Car sans ce système, les erreurs de commandes seraient plus fréquentes chez McDonald’s. Et le service certainement aussi plus long. Moralité : venez comme vous êtes et profitez du drive du restaurant. Mais sachez que vous ne passerez pas inaperçu pour les employés.