McDonald’s : voici les meilleures astuces pour manger pas cher et faire baisser la note...

McDonald’s est la chaîne de restauration rapide le plus populaire. Auprès des jeunes mais aussi auprès des familles, la clientèle de ce fast-food ne connaît pas la crise. Pour autant, le coût d’une commande peut vite atteindre un montant conséquent. Afin de limiter le prix de nos menus favoris, voici quelques astuces que votre magazine LDpeople condense pour vous dans cet article.

McDonald’s représente un coût pour ses consommateurs assidus

Les restaurants McDonald’s se mettent à la page pour continuer d’attirer toujours plus de clients. Les produits utilisés dans les menus sont de plus en plus souvent bio. La transparence sur l’origine des viandes également est mise en avant. De plus, la gamme des menus évolue pour proposer des plats végétariens notamment. Enfin, c’est la fin des pailles en plastiques dans les enseignes McDonald’s. Et la campagne « green » de la chaîne de fast-food s’inscrit dans l’air du temps. Des efforts importants donc, qui ne sont pas sans un coût pour les clients.

Les amateurs invétérés de McDonald’s ont différents profils. Certains se contentent de prendre toujours la même chose alors que d’autres souhaitent tester toutes les nouveautés. Certains s’y rendent en famille et d’autres préfèrent se réserver la dégustation entre amis ou même en solo. Mais dans tous les cas de figure, la note grimpe assez vite quand on veut satisfaire sa faim. LDpeople vous propose donc des astuces simples pour faire baisser le montant de la note chez McDonald’s.

Faire baisser le montant de la note est accessible à tous

Les nouveautés chez McDonald’s sont bien souvent savamment mises en avant. De quoi nous donner envie de foncer pour déguster des burgers inédits. Mais ce n’est pas le meilleur moyen de faire baisser la note, bien au contraire. En effet, les nouveautés proposées par McDonald’s sont en générale bien plus chères que les produits courants. Cela tient au fait que les nouveautés soient temporairement disponibles. De quoi évidemment nous donner encore plus envie de ne pas les rater. Mais si vous êtes dans une démarche économe, mieux vaut donc réussir à résister à la tentation. Certes, le marketing de McDonald’s est très efficace sur ce point. Et c’est justement parce que la publicité coûte chère que le produit mis en avant est plus coûteux. Alors, à vous de voir ce que vous voulez dépenser pour un burger.

Surtout si vous souhaiter consommer du McDonald’s en famille, la note va rapidement grimper. Pour un menu, il est possible de se dire que quelques centimes d’euros en plus ne feront pas une grosse différence. Mais à plusieurs cela peut tout changer. Estimez aussi la fréquence à laquelle vous consommez du McDonald’s pourra vous faire réaliser que le calcul vaut le coupe d’être fait.

Le fast-food redore son blason

Pour les familles justement, les menus Happy Meal restent l’un des meilleurs ratio qualité prix de l’enseigne. Les enfants mangent à leurs faims pour une somme modique et la note familiale y gagne aussi. De plus, McDonald’s est engagé à proposer des menus sains et équilibrés pour les enfants. Les fruits en dessert sont l’atout phare des Happy Meal. Ils sont bio et prédécoupés ! Les adultes avec une petite faim peuvent aussi succomber pour les menus enfants de l’enseigne. Le prix baisse également si vous commandez le Happy Meal sans jouet à l’intérieur.

Une autre astuce sera ensuite de rester attentif aux promotions en cours. Dans les restaurants McDonald’s, il y a toujours le moyen d’en profiter. Surtout lorsque les commandes s’effectuent en ligne d’ailleurs. En effet, le budget communication et marketing de cette grande chaîne de fast-food fait en sorte que tout le monde puisse profiter de réductions. Encore faut-il savoir où les trouver. LDpeople ne saurait alors que trop vous conseiller de vous promener sur le web pour trouver ces fameuses promotions.

McDonald’s a petit prix c’est possible

Enfin, la dernière astuce pour faire baisser le prix de sa facture chez McDonald’s consiste à retirer des ingrédients des burgers. En effet, tout le monde n’est pas fan des oignons ou encore des cornichons. Beaucoup de garnitures peuvent ainsi être retirées des burgers. Et à chaque retrait, quelques centimes en moins sur la note ! Si vous êtes de ceux qui retirent la salade de vos burgers McDonald’s, c’est donc le moyen de faire des économies. De plus, ces burgers dit « spéciaux » sont plus frais que ceux préparés en avance.

Toutes ces astuces misent bout à bout devraient vous permettre de faire chuter le montant de vos notes. En tout cas, c’est tout ce que LDpeople vous souhaite.