Méditerranée: le fameux et très mystérieux poisson mordeur d’humains a été identifié !

Avec les vacances d’été qui sont déjà bien entamées, la méditerranée est réellement pris d’assaut par les touristes venus chercher un peu de fraîcheur dans la mer alors que les températures extérieures sont caniculaires. Bien décidés à profiter à fond des vacances après cette période de confinement longue et difficile, les Français ne semblent pas bouder leur plaisir, et se rassembler en masse sur le littoral. Mais, comme chaque année, il faudra être prudent face à quelques désagréments que peuvent offrir la mer ou l’océan.

S’il est bon de rappeler que l’environnement marin peut parfois être dangereux, il y a quelques règles de précaution qui s’appliqueront à coup sûr. La première des choses est évidemment de respecter la signalisation des drapeaux ( méditerranée ) qui vous informent si les baignades sont autorisées ou non. Il est également important de faire attention aux méduses ou aux vives qui peuvent être très présentes sur les côtes lors des saisons chaudes. Mais il semblerait bien que cette année, il existe un autre danger qui aurait déjà fait quelques victimes.

Que ce soit du côté du Var du côté de Saint-Raphaël ou bien plus loin en se rapprochant de la frontière espagnole dans l’Aude, plusieurs baigneurs ont eu la désagréable surprise d’être mordus aux pieds par un animal leur infligeant des blessures profondes. Aujourd’hui, il semblerait bien que le coupable ait été démasqué et qu’il s’agisse d’un poisson qui n’est d’habitude pas très présent.

Plusieurs scientifiques se sont penchés sur le phénomène de ce poisson qui attaque les pieds des nageurs sur toute la côte méditerranée française. Si des exemples ont été relevés à Leucate et près de Saint-Raphaël, il est possible que ce soit également arrivé dans d’autres stations. Des faits qui ont été relatés abondamment dans la presse locale comme dans Nice-Matin ou encore dans la Dépêche du Midi.

Plusieurs spécialistes ont travaillé sur la question et il semblerait que ce soit finalement le responsable du service mutualisé d’aquariumologie de l’Observatoire océanologique de Banyuls, Pascal Roman qui ait découvert quelle était l’espèce de poisson qui » jouait avec les pieds » de nos vacanciers. Grâce à une multitude de clichés dont disposait le scientifique, des photos prises par les victimes elle-même, il a reconnu un baliste commun, un poisson qui mesure entre 30 et 60 cm, et qui à l’occasion peut se montrer agressif.

Une espèce qui est munie de dents tranchantes notamment pour couper et briser les coquilles de certains invertébrés dont il se nourrit. Une espèce très territoriale qui n’a peur de rien et qui peut être agressive lorsque l’on pénètre dans son périmètre. Il faudra donc vous montrer prudent si vous comptez vous baigner sur les côtes du sud de la France dans ces prochains jours.

Mais il existe également une longue liste d’autres espèces vivantes qui peuvent se montrer dangereuses même aux abords de nos côtes. Mais ne cédons pas à la panique et il est quand même très rare de déplorer des accidents graves. Dans la liste de ces prédateurs, vient en numéro un, la grande vive que l’on retrouve dans le bassin méditerranéen, mais aussi dans l’océan Atlantique et qui a un dard venimeux sur sa nageoire.

Il arrive qu’elle s’enfouisse dans le sol et que l’on marche dessus par inadvertance. Une autre espèce, qui pourtant est délicieuse dans la bouillabaisse, est la rascasse rouge qui est dotée de piquants venimeux, une espèce avec laquelle on dénombre également quelques accidents. On peut ajouter à cette liste la raie fleurie qui est capable à l’aide d’un aiguillon venimeux d’envoyer des décharges électriques. Une autre créature de nos côtes est la méduse physalis, qui est capable de vous infliger des blessures qui même si elles ne sont pas graves, seront extrêmement désagréables.

Dans cette longue liste, on pourra ajouter la murène de Méditerranée, le poisson lion, les anémones de mer, et de manière tout à fait extraordinaire, le requin blanc. Même s’il a été aperçu à de très rares occasions notamment au large de la Toscane, cette espèce est généralement totalement inoffensive et ne s’attaque qu’aux poissons.

À l’étude des statistiques, il est quand même plus probable de souffrir d’une insolation ou d’une indigestion de crèmes glacées pendant vos vacances que d’être piqué par l’un de ces animaux. Alors pas de panique, il s’agit donc comme dans toute autre circonstance d’être prudent et de regarder où vous mettez les pieds !

Quant au poisson baliste qui a mordu quelques baigneurs ces derniers jours, son lieu de vie est plus communément le lagon Bleu de la Réunion même si on recense quelques spécimens en Méditerranée. Un des spécialistes de l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales, affirme que si on le retrouve généralement dans les mers tempérées à chaudes, il est présent en Méditerranée comme dans l’atlantique et les Caraïbes.

Il est même possible d’en rencontrer en Manche et en mer du Nord dans les parcs ostréicoles. » C’est un poisson curieux, territorial et caractériel. Il n’a pas peur de l’homme. Si on le dérange, il attaque et s’il est en train de chasser, il goûte à tout, même à l’humain « explique le spécialiste. Ce poisson de forme ovale, qui peut mesurer jusqu’à 60 cm est originaire des côtes nord-américaines. Sa bouche, bordée de grosses lèvres, est équipée de dents redoutables, 14 en haut, 8 en bas qui lui permettent de casser les coquillages de mollusques ou les carapaces de crabe.

Ainsi, même si les chances de le rencontrer sont quand même, il faut bien l’avouer, extrêmement rares, si vous croisez l’un de ces spécimens, n’essayez pas de jouer avec lui, car il pourra se montrer belliqueux. Et s’il reste collé à vous, éloignez-vous simplement et il ne devrait pas vous suivre. Il est possible que vous soyez mordu également par d’autres types d’espèces, mais seul le poisson baliste aura la capacité de vous infliger des blessures qui vous feront saigner.

S’il vous arrivait par hasard cette mésaventure, prenez simplement soin de désinfecter la plaie et de vous présenter néanmoins à un médecin pour qu’il examine vos blessures. Mais, en général, il ne s’agit que de coupures bien que légèrement profondes, qui restent assez superficielles et ne devant engendrer aucune crainte sur un diagnostic plus sévère.