Meghan Markle et Harry: L’affaire très sordide sur l’ancien propriétaire de leur villa

Meghan Markle et Harry ont acheté une belle villa à Santa Barbara. Si la maison est magnifique, l’ancien propriétaire tremperait dans de nombreuses affaires sordides. Explications.

Meghan Markle: Une villa à la française

Depuis quelques semaines maintenant, Meghan et Harry se sont installés dans une splendide villa à 14,7 millions de dollars, soit près de 12,5 millions d’euros. Cette dernière compte neuf chambres tspacieuses et pas moins de seize salles de bain. La villa possède également une grande salle de jeu, avec billard, table de poker et bar. Un spa avec sauna est également à disposition du couple de Sussex. Enfin, une cave avec de nombreux grands crus est aussi disponible pour les amateurs de bons vins. Une demeure qui s’inspire des maisons françaises de l’homme d’affaires multimillionnaire Terry Cunningham. Ce dernier explique en détail le style de la villa : “Nous avons parcouru le sud de la France à vélo il y a de nombreuses années et sommes tombés amoureux de ce style. C’est une belle maison de campagne française et provençale” a-t-il expliqué.

Il dévoile ensuite la cave à vin, qu’il a fait de A à Z : “C’est une très belle pièce. Il y a du gravier sur le sol et j’ai vidé quelques bouteilles de rouge bon marché sur le gravier pour que ça sente bon. J’ai trouvé ça assez amusant”. La maison est également équipée d’un détecteur de brouillard, fréquent sur l’océan pacifique : “Nous avons utilisé un algorithme pour déterminer quand le système de chauffage devait s’arrêter ou se mettre en route, en fonction du taux de variation du brouillard. Nous avons des capteurs de lumière solaire sur le mur orienté au sud pour le déterminer”.

Meghan et Harry: Un ancien propriétaire louche

Meghan Markle et Harry ont acheté la villa à un homme russe qui s’appelle Sergey Grishin. Ce dernier est actuellement en pleine procédure de divorce avec sa femme, Anna Fediseeva. Mais ce n’est pas ça qui fait parler les médias ces derniers jours. C’est surtout pour des faits plus graves qu’il s’est fait remarquer. D’après plusieurs documentes que le magazine “Sun” a pu se procurer, le propriétaire n’est pas un ange, bien au contraire. En effet, Sergey Grishin aurait notamment été impliqué dans un vol d’argent à la Banque centrale russe dans les années 90.

Il aurait également “envoyé de nombreuses menaces de mort, des images violentes et des images pornographiques à son ex-femme et à Jennifer Sulkess“. Mais ce n’est pas terminé, il aurait été accusé aussi “d’avoir tenté de tuer son ex-femme en pointant un silencieux sur sa tête“. Enfin, l’homme l’aurait ensuite frappé au visage et donné un coup de tête, lui cassant plusieurs dents. La nouvelle demeure de Meghan Markle et de Harry ne respire donc pas le bonheur et ces histoires risquent de leur faire du tord. Affaire à suivre.