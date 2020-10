Meghan Markle : ce bijou précieux et très cher qui appartenait à Diana enfin dévoilé (un cadeau de Harry)

Meghan Markle: Le duc et la duchesse de Sussex ont été photographiés ensemble pour leur première fois après avoir quitté leurs fonctions royales en mars dernier. Une photo qui montre plusieurs bijoux de la Princesse Diana. Explications.

Meghan Markle et Harry très complices

Ce vendredi 16 octobre, on a pu voir une photo officielle de Meghan Markle et du Prince Harry pour la première fois depuis leur retrait de la famille royale. En effet, les deux tourtereaux animeront la conférence Time100 Talks organisée par le magazine Time, le 20 octobre prochain. Celle-ci portera sur les moyens de créer “un monde numérique plus bienveillant”. La superbe photo en noir et blanc a été prise par le photographe Matt Sayles et montre Meghan portant l’un de ses costumes-pantalons emblématiques signé Alexander McQueen.

La duchesse rayonne timidement, ne regardant pas directement la caméra, alors qu’elle pose son bras sur la jambe de son mari Harry . Le duc, également vêtu d’un costume décontracté, est assis sur le bras de la chaise en mettant un bras autour de sa femme alors qu’il sourit au photographe. Quelques détails sur les bijoux portés par Meghan, ont été relevés par les observateurs de la famille royale : plusieurs bijoux de la princesse Diana.

Une montre cartier d’une valeur de 20 000 euros

Meghan Markle portait ainsi sa bague de fiançailles, que la princesse Diana a porté pour la première fois en 1996 lors d’un voyage en Australie. Elle a également été photographiée portant la bague lors d’une visite privée et d’une réception à Christies au profit de l’Aid Crisis Trust en 1997. De son côté, la femme d’Harry a porté la bague pour la première fois le jour de son mariage. Mais ce n’est pas le seul bijou de la collection qu’elle porte puisqu’elle a eu une montre Cartier également. Considérée comme un cadeau de Harry, celle-ci valait aux alentours de 23 000 $ (20 000 euros) à l’époque, mais vaut probablement beaucoup plus aujourd’hui compte tenu de son histoire.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Meghan Markle fait un petit clin d’œil à Diana. Dans le passé, la duchesse de Sussex a plusieurs fois fait honneur à la regrettée princesse en portant ses boucles d’oreilles papillon, l’un de ses bracelets en or ou encore une bague aigue-marine. Dans une interview récente, le prince Harry avait même déclaré que sa femme et la princesse Diana seraient «les meilleurs amis», si sa mère était encore en vie. En effet, d’après plusieurs sources et en regardant de plus près le comportement des deux femmes, il semblerait que la duchesse de Sussex et la défunte princesse avaient un certain nombre de choses en commun, comme : de l’amour de la mode au dévouement humanitaire.