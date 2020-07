Meghan Markle enceinte? Elle révèle pourquoi sa nouvelle grossesse ne serait pas une surprise !

Et si l’épouse du Prince Harry, Meghan Markle, était enceinte de son deuxième enfant ? Une question qui semble se poser dans les médias depuis quelques mois. Une éventualité qui ne serait pas impossible non plus.

Alors qu’ils se sont expatriés à Los Angeles aux Etats Unis, le prince Harry et Meghan Markle avait choisi d’abandonner leurs titres royaux pour fuir non seulement l’énorme pression médiatique qu’ils subissaient quotidiennement et aussi leurs obligations royales afin de savourer une vie plus paisible et de reprendre leur liberté et indépendance financière.

Jouissant aujourd’hui d’une vie loin des projecteurs et de la Couronne, le couple de Sussex confortablement installé en Californie, profite de leur vie de famille avec le petit Archie, qui a fêté ses 1 an en mai dernier. Une douceur de vie qui semblerait leur réussir. Un changement de vie qui serait donc peut être le bon moment pour accueillir un nouveau bébé au sein de la famille.

» Meghan Markle et Harry n’ont rien annoncé à leurs amis pour l’instant, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de bébé en vue, car ils sont très cachottiers » , rapporte ainsi une source anonyme à HollywoodLife.

Au vu de l’acharnement médiatique et des critiques virulentes dont Meghan Markle avait l’objet et dont elle avait terriblement souffert et ainsi très mal vécu lors de sa première grossesse, il est sûr que si Meghan est à nouveau enceinte, les deux tourtereaux prendront bien soin de se protéger le plus longtemps possible des médias. Ce deuxième enfant devrait donc être présenté de manière beaucoup moins protocolaire que ce ne fut le cas pour le petit Archie. Même si aujourd’hui, il n’existe aucune déclaration qui confirme cette hypothèse, il y a au moins une chose qui est certaine, c’est que le Prince Harry a répété à de nombreuses occasions qu’il souhaitait une grande famille et avoir plusieurs enfants. Un vœux qui se réalisera peut-être bientôt pour celui qui a choisi de tout quitter par amour de son épouse et par amour de la liberté.

Maintenant qu’ils ont quitté la grande-Bretagne, s’est une nouvelle vie qui s’offre à Harry et Meghan, visiblement bien décidés à ne pas revenir en arrière et à se détacher définitivement des obligations et des pressions inhérentes à une fonction royale. Si ce choix a pu surprendre, et même choquer outre-manche, c’est l’histoire d’un couple moderne qui souhaite vivre leur amour sans contrainte d’aucune sorte. Ce sont donc les États-Unis, que le célèbre couple ont choisi pour élire domicile et se créer une nouvelle vie même s’il existe encore des difficultés. L’arrivée d’un deuxième enfant dans les prochains mois serait donc l’aboutissement d’une nouvelle existence pour Meghan et Harry qui aujourd’hui coulent des jours sous le soleil Californien loin de la grisaille et de l’humidité londonienne.

Mais selon un observateur averti du célèbre couple, la théorie d’une seconde grossesse de Meghan Markle serait totalement sans fondement, et il prétend en détenir la preuve formelle. Cette personne, c’est Omid Scobie, journaliste et biographe royal de profession qui affirme que les informations avancées dans la presse sont tout simple fausses. Interrogé par le magazine britannique Harper’s Bazaar, le spécialiste de la famille royale aurait affirmé que Meghan ne pouvait être enceinte puisqu’elle aurait été vue en train de boire de l’alcool pour la célébration de son deuxième anniversaire de mariage le 18 mai dernier. » Ils se sont remémorés à quel point leur union était, un jour, magique. Ils ont échangé leurs cadeaux et savouré leurs plats mexicains préférés en sirotant des margaritas » affirme le journaliste, visiblement très sûr de lui. Mais à part Meghan Markle elle-même ou le barman qui l’a servi, personne ne sait réellement ce que contenait son verre.

Voir cette publication sur Instagram Have a lovely weekend everyone 💕 @meghanmarkle_official Une publication partagée par Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official) le 3 Juil. 2020 à 2 :34 PDT

Comme on peut le constater, toutes les théories sont envisagées et le sujet ne manquera pas d’alimenter les médias jusqu’à ce que le couple décidé de confirmer ou non l’information.

En attendant de savoir si Archie deviendra bientôt l’aîné de la famille, c’est un autre événement qui devrait faire encore parler dans les prochaines semaines. En effet, le 11 août prochain sera disponible en librairie, la très attendue biographie autorisée du couple qui semble prête à dévoiler une partie cachée de l’histoire des jeunes mariés. L’éditeur affirme que pour la première fois, un livre dévoile ce qui n’a jamais été dit ou raconté. Intitulé Harry et Meghan, libres, le livre dans sa version francophone sortira le même jour que la version anglaise sous le titre Finding freedom: Harry, Meghan, and the making of a modern Royal Family. Un ouvrage signé par Caroline Durand et Omid Scobie qui révélait lui détenir la preuve que Meghan n’était pas enceinte. Ce sont les éditions du Seuil qui ont acquis les droits français du livre qui s’annonce déjà comme le carton de l’été chez les libraires. Les auteurs semblent donc promettre des révélations sur la vie de l’actrice américaine Meghan Markle et Harry, le petit-fils de la reine Élisabeth, sixième dans l’ordre de succession au trône britannique.

Une autre biographie du couple était d’ailleurs déjà parue en juin sous le titre Meghan and Harry, The Real Story écrite par Lady Colin Campbell qui a l’habitude de créer la polémique en Angleterre pour son goût pour les théories fumeuses et les critiques acerbes. Elle décrit dans cet ouvrage une Meghan, opportuniste et accro à la célébrité. Elle affirme que l’Américaine a été incapable de s’adapter à la vie en Grande-Bretagne malgré l’accueil chaleureux et les privilèges que lui a réservé la royale maison.

Le fils cadet du Prince Charles et de Diana Spencer, Henry Charles Albert David, dit Harry, et son épouse Meghan Markle s’apprêtent donc a être encore le centre de toutes les attentions cet été, avec ce nouveau livre qui sortira le courant du mois d’août. À cette date, on en saura un peu plus sur les suspicions de grossesse qui ne cessent d’alimenter la presse depuis plusieurs semaines. Si certains affirment détenir la preuve que l’épouse du Duc de Sussex n’attend pas son deuxième enfant, d’autres que les vêtements amples qu’elle porte depuis quelque temps seraient en réalité un moyen de cacher des rondeurs de sa présumée grossesse.