Meghan Markle faisait de l’ombre à son ex-mari? Des détails explosifs sur son divorce !

Meghan Markle est aujourd’hui l’heureuse épouse du Prince Harry. Depuis 2018, leur mariage est officiel mais ce n’est pas le premier mariage de l’actrice. En effet, Meghan Markle était mariée avec Trevor Engelson, un producteur américain. Dans l’ouvrage Finding Freedom, dont le titre se traduit par Trouver la liberté, les fans peuvent en apprendre de belles sur le premier mariage de la comédienne. Mais également sur son divorce et les raison de ce dernier. En effet, dans cet ouvrage se trouvent des témoignages sincères de l’entourage proche de Meghan Markle. Découvrons donc ensemble ce qu’il se dit à propos de son premier mariage.

Meghan Markle se confie sur son premier mariage

Meghan Markle est une jeune femme qui fascine le monde entier. En effet, depuis qu’elle épouse le Prince Harry, elle devient une personnalité mondialement reconnue. Mais elle n’avait pas attendue cela pour se faire une notoriété. Car en tant que comédienne, elle est célèbre depuis 2011 avec son rôle dans Suits, avocats sur-mesure. Et son succès personnel à son importance car c’est ce dernier qui aurait accélérer la fin de sa relation avec Trevor Engelson. En effet, d’après les proches de la duchesse de Sussex, la comédienne souffrait de constater que son époux ne la soutenait pas autant qu’elle l’aurait espéré dans sa carrière. Elle aurait suggéré que Trevor Engelson ne soit pas à l’aise avec son succès. Au contraire, il préférait qu’elle se repose sur lui et qu’elle lu soit davantage dépendante.

Mais Meghan Markle est une jeune femme ambitieuse qui ne peut pas s’épanouir dans un rôle trop traditionnel d’épouse et de mère. La preuve en est qu’elle retourne aujourd’hui à sa carrière. Et pour se faire, elle peut compter sur le soutien de son mari actuel, le Prince Harry, qui renonce à la couronne pour prendre ses distances avec la monarchie anglaise et permettre à son épouse de suivre ses rêves. Les parents du petit Archie sont aujourd’hui installés à Santa Barbara et ne comptent plus sur les rentes de la couronne d’Angleterre pour vivre.

Devenir actrice était le rêve de Meghan Markle

D’après les confidences révélées dans Finding Freedom, que le Daily Mail met à jour, Meghan Markle se serait éloignée de son premier époux car elle n’est pas de celles qui renoncent à leurs carrières. Une chose que son nouvel époux, le Prince Harry, semble avoir parfaitement compris. Car lorsque Meghan Markle débute dans Suits, c’est un carton. Mais elle ne se sent pas épauler par Trevor Engelson, bien au contraire. Elle a le sentiment qu’il n’apprécie pas sa notoriété montante et qu’il voudrait qu’elle reste toujours dans son ombre. Une situation que certains n’hésiteraient pas à qualifier de malsaine. En effet, un couple doit pouvoir se soutenir et s’encourager. Cela dans le but que les deux personnes qui y prennent part deviennent une meilleure version d’eux-mêmes.

C’est en tout cas ce qui semble être la vision commune de Meghan Markle et du Prince Harry. En effet, avec son époux actuel, la comédienne trouve une personne qui partage sa vision de la vie. Car l’objectif de Meghan Markle et d’être heureuse et de rendre ses proches heureux. Et pour se faire, elle souhaite poursuivre sa carrière d’actrice. Son indépendance est alors essentielle pour la jeune maman. Une chose qui n’était apparement pas possible avec son ex-mari. Trevor Engelson semblait ne pas admettre que son épouse n’ait plus besoin de lui pour faire ses armes dans l’industrie du cinéma. Il fallait donc que Meghan Markle s’émancipe afin de s’épanouir.

Elle ne laissera rien diminuer ses rêves et ses ambitions

La comédienne décide alors de faire de son métier la priorité dans sa vie. Et comme son ex-mari ne la soutenait pas, ils se sont rapidement éloignés. D’abord physiquement mais également sentimentalement, assez vite. Peut-être que si elle n’avait pas connu le succès, Meghan Markle serait encore en couple avec Trevor Engelson ? Pas forcément car elle semble avoir suffisamment de d’ambition pour avoir envie de poursuivre ses rêves. Aux vues de ces éléments, elle serait certainement arrivée à un point où il lui était impossible de voler de ses propres ailes tout en restant mariée à Trevor Engelson.

Meghan Markle n’aurait pas toléré de se faire étouffer dans une histoire d’amour. L’amour est vivant et permet de s’épanouir, ce n’est pas une chose figée qui enferme les personnes. La contrainte ne peut pas avoir sa place dans une relation amoureuse, les compromis doivent se faire de bon cœur et ne pas se vivre comme des sacrifices. Sion cela signifie simplement que le couple ne partage par la même vision de la vie.

Le véritable amour nous révèle à nous-mêmes, il ne nous enferme pas mais nous permet de déployer nos ailes

Pourtant, par amour, Meghan Markle a renoncé un temps à sa carrière pour se marier avec le Prince Harry. Mais comme vous le savez, cela n’aura pas tenu plus de deux ans. Constatant que son épouse n’était pas épanouie dans son rôle très réglementé d’épouse et de mère, le Prince Harry décide de réagir. C’est pourquoi ils renoncent à vivre de leurs rentes royales et partent s’installer aux États-Unis. Depuis, Meghan Markle poursuit son rêve de jouer la comédie. Et elle n’a plus peur de faire de l’ombre à son mari étant donné qu’il est le petit fils de laReine d’Angleterre. Ce serait une entreprise impossible.

La nouvelle vie de Meghan Markle lui tendait les bras. Elle est certainement persuadée que le destin fait bien les choses. En effet, le Prince Harry et elle semblent plus amoureux que jamais. Avec leur fils Archie, ils tentent de vivre leurs vies le plus normalement possible. Mais ils ne craignent pas d’attirer la lumière des projecteurs. Sans pour autant apprécier les intrusions dans sa vie privée, Meghan Markle s’épanouit en tant que la star qu’elle est. Une belle revanche pour une jeune femme pleine d’ambition qui ne laisse finalement rien se mettre entre elles et ses rêves.