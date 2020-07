Meghan Markle n’a jamais oublié son ex? Une Vidéo qui sème totalement le doute

Meghan Markel est l’épouse du Prince Harry. Ce dernier a renoncé à sa prétention à la couronne d’Angleterre pour s’installer au Canada avec sa femme et leur fils, Archie. Le couple n’est pas moins la proie des rumeurs de la presse. Car les tabloïds anglais en veulent encore à Meghan Markle de leur avoir enlever leur Prince. Cependant, ce sont toujours d’autres prétextes qui sont évoqués pour la mettre en lumière. Et cette fois-ci, il s’agit alors d’un bracelet qu’elle porte lors d’une vidéo-conférence. Un bracelet offert par son ex-mari, Trevor Engelson.

Meghan Markle fait la Une des tabloïds à cause d’un bijoux à son poignet

Meghan Markle est une actrice américaine. Avant d’épouser le Prince Harry, elle a donc vécut une vie tout à fait normale. C’est en rejoignant la famille royale britannique que sa vie a profondément changé. Mais elle était prête à faire des sacrifices pour se tenir aux côtés de l’homme qu’elle aime. Pourtant, le couple se retire finalement de la succession de la Reine d’Angleterre pour vivre une vie plus calme au Canada. Un fait qui n’a pas fait plaisir aux ressortissants britanniques et encore moins aux médias anglais. Depuis, Meghan Markle reste la cible favorite des rumeurs en tout genre. Et pour la dernière en date, il s’agit de celle qui veut qu’elle pense toujours à son ex-mari.

En effet, Meghan Markle été l’épouse d’un producteur. Elle se marie en 2011, après sept ans de vie commune, avec le producteur californien Trevor Engelson. Son mariage ne dure pas et ils divorcent en août 2013. Par la suite, elle fréquente le chef culinaire canadien, Cory Vitiello. Mais e n mai 2016 , elle rompt avec lui après une relation de deux ans. C’est seulement en novembre 2016 que sa relation avec le Prince Harry devient officielle alors qu’ils se fréquentaient depuis le mois de juin de la même année. Un an après l’officialisation de leur relation, Meghan Markle et le Prince Harry annoncent leurs fiançailles. Archie, leur fils, naît le 6 mai 2019 et c’est un événement très suivi dans le monde entier.

Le discours de Meghan Markle passe au second plan

Ce n’est qu’en 2020, au printemps, que le couple choisit de se retirer de la famille royale britannique. Ils mènent depuis une vie qui se veut indépendante financièrement et Meghan Markle retrouve enfin le sourire. Pourtant, elle n’échappe donc pas aux critiques qui étaient son quotidien lorsqu’elle était proche de la famille royale britannique. En effet, le 14 juillet dernier, un de ses discours attire l’attention du public. Malheureusement, le public fera davantage de bruit autour d’un détail de sa tenue que sur le fond de son discours.

Meghan Markle est engagée dans de nombreuses causes. Parmi elles, la défense des droits des femmes et son engagement dans la lutte pour l’égalité. Selon elle, parler aux jeunes aura plus de chances de changer la société à venir. Elle tenait donc à s’adresser aux jeunes filles afin de leur montrer qu’elles ont autant de chances que les garçons de leurs âges. Mais c’est finalement le bracelet qu’elle porte au poignet qui sera le point de focale d’une majorité d’internautes. Car ce bracelet est une pièce très symbolique et il lui a été offert par son premier époux, Trevor Engelson.

Le bracelet qui fait polémique est une pièce superbe

Le bracelet en question est une pièce en or de Cartier. Un bracelet intitulé Love et qui symbolise l’union éternelle selon le Daily Star. C’est en effet l’axe marketing que choisit Cartier pour vendre ce bijoux. Un magnifique bracelet d’une somme de 5 000 euros que Meghan Markle porte donc encore malgré les symboles qu’il peut représenter. Et cela n’aura donc pas échappé à son public qui aura été frappé de le voir à son poignet, plus que par son discours. Malgré l’évidence de son entente avec son mari actuel et son épanouissement depuis l’arrivée de leur fils, Meghan Markle soulève les doutes des fans de feuilletons télévisés. Ils imaginent que l’épouse du Prince Harry pourrait donc conserver ce bracelet car elle éprouverait encore des sentiments pour son premier mari. Des rumeurs lourdes qui ne s’appuient finalement que sur le fait qu’elle porte un bijoux spécial.

Les rumeurs ne devraient pas prendre le pas sur la réalité

Ce n’est pas la première fois que ce bracelet fait débat. Mais Meghan Markle semble avoir décidé que ce ne serait pas à la presse de décider de ce qu’elle peut faire ou ne pas faire. Et elle ne va donc pas arrêter d porter un si beau bijoux sous prétexte que le public pourrait y associer quelques théories. Effectivement, si cela ne la dérange pas et que cela ne dérange pas non plus son mari, pourquoi devrait-elle se priver de faire ce qu’il lui plaît ?

Ce qu’il faudrai alors retenir de son intervention vidéo du 14 juillet serait plutôt autour de son engagement. Meghan Markle s’engage à donner de la visibilité à la fondation Girl Up.

Que les fans de ce couple mythique se rassurent donc. Rien ne peut laisser officiellement penser qu’il y aurait de l’eau dans le gaz entre Meghan Markle et son mari. Et il y aura malheureusement toujours des personnes pour le laisser croire. Le Prince Harry et elle filent le parfait amour et ils sont complémentent fan de leur petit Archie. Rien ne semble pouvoir venir en travers de leur route vers le bonheur.