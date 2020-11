Meghan Markle prête à balancer tous les dessous sur la famille royale?

Meghan Markle fait peur à la famille royale depuis son départ. Dans les prédictions d’un jeune étudiant il l’imagine en train de révéler des secrets. Explications.

Le Prince Harry malheureux avec Meghan Markle ?

Le prince Harry regretterait-il son mariage avec Meghan Markle ? C’est en tout cas ce qu’affirme le biographe royal Hugo Vickers. En effet, ce dernier a expliqué, lors du Raworths Harrogate Literature Festival, que le frère de William ne pensait pas qu’il allait avoir autant de difficulté en rencontrant son épouse. Il pensait au contraire, que la vie allait être plus simple : “Il pensait sans aucun doute qu’il s’était trouvé une épouse parfaite, glamour et hors norme, d’autant plus que les actrices peuvent être très séduisantes”.

Prince Harry malheureux et contrôlé par Meghan Markle ? Un journaliste britannique les tacle méchamment https://t.co/1Pm7pF44JI pic.twitter.com/q1Ji1un97h — Actualité Suisse (@ActuSuisse) October 21, 2020

Il rajoute ensuite que le Prince Harry n’avait jamais eu le moindre problème avec sa famille avant l’arrivée de Meghan Markle dans sa vie. Une situation qui l’attristerait profondément : “Maintenant, il vit en Californie, loin de sa famille, de ses amis, de son travail, de l’armée et de tout ce qu’il aimait. Il a l’air profondément malheureux”. Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’un expert fait ce genre de propos sur le frère de William. Alors simple défense de la famille royale, ou véritable information ? Il n’y a que lui pour nous le dire.

Meghan Markle prête à balancer sur la famille royale?

Depuis le départ de Meghan Markle et du Prince Harry de la famille Royale, de nombreuses spéculations sortent dans les médias. En effet, de nombreuses personnes estiment que la jeune femme pourrait un jour dévoiler les coulisses de l’éloignement et notamment des révélations sur les dessous de la famille royale. Il faut dire que du côté de l’Angleterre, tout le monde la voit comme la rebelle. Mais est-ce que la Duchesse pourrait-elle vraiment trahir la famille de son mari ? C’est la question qui se pose.

Meghan Markle: cette révélation qui vexera la famille royale ! https://t.co/T3nGxqE81X — MCE TV (@mce_tv) November 11, 2020

Selon les dires d’un étudiant en psychologie, il se pourrait que des révélations se fassent très rapidement : “Je vois bien la duchesse faire une interview quelque part à la télévision. Et pendant cette interview elle révèlerait des secrets de la famille royale”. Bien évidemment, il faut prendre cette déclaration avec beaucoup de recul, il ne s’agit pas d’une vraie information, mais d’une supposition de quelqu’un qui étudie la psychologie. La vérité est ailleurs, et c’est juste Meghan Markle qui la détient.