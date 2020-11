Meghan Markle: sa sœur Samantha crée une polémique pour des photos ”inappropriées “, Elle lui exige des excuses!

Décidément, l’ambiance parait tendue entre Meghan Markle et sa sœur. D’ailleurs, Samantha Markle somme l’épouse du prince Harry de s’excuser. En effet, certaines de ces dernières photos lui semblent totalement inadmissibles. De toute évidence, les tensions semblent loin d’être apaisées au cœur de la famille. Et depuis des mois, les deux sœurs s’attaquent par presse interposée.

Meghan Markle : Sa sœur exige des excuses pour ce Jour du Souvenir

Des photos à la limite de l’acceptable

Depuis son mariage avec le prince Harry d’Angleterre, Meghan Markle fait régulièrement la une des médias. Mais pire, depuis son exil américain, l’actrice américaine est l’objet de nombreuses attaques. En effet, beaucoup de Britanniques lui reprochent d’avoir poussé Harry à quitter l’Angleterre. Dès lors, elle est devenue la cible à abattre. Tous les tabloïds anglais ou presque évoquent régulièrement le sujet. Depuis les États-Unis, Meghan Markle et le prince Harry ne manquent pas non plus de réagir. À plusieurs reprises, ils ont appelé au calme.

Pourtant, cette fois-ci, le scandale ne vient ni des médias ni de la population d’Angleterre. En réalité, il s’agit d’attaques formulées au cœur même de la famille de Meghan Markle. Une nouvelle fois, Samantha Markle s’en prend à sa sœur. Car effectivement, il ne s’agit pas de la première guerre déclarée entre les deux jeunes femmes. Régulièrement, leurs tensions sont étalées dans la presse. Alors quel est l’événement qui a une fois de plus fait sortir Sam Samantha Markle de ses gonds ?

Des clichés qui manquent de décence

Dans un entretien accordé à TalkRADIO, Samantha Markle se montre très claire. Pour elle, Meghan Markle a une fois de plus franchi une ligne rouge. Selon le magazine The Express, la jeune femme est totalement hors d’elle. À nouveau, elle reproche à Meghan Markle son attitude. D’ailleurs, pour celles qui ont le même sang, cela ressemble à une habitude. Lors de cette longue interview, la jeune femme n’a pas supporté l’attitude de Meghan, durant ce Remembrance Day à Los Angeles. Pour rappel, ce jour particulier célèbre la mémoire des soldats disparus pendant les différentes guerres. Ces commémorations ont principalement lieu dans la ville de Londres. Mais cette année, le prince Harry et Meghan Markle n’étaient pas les bienvenus. Et pour cause, depuis leur exil en Amérique, le prince Harry d’Angleterre a été déchu de certains privilèges. C’est pourquoi, il a décidé de célébrer la fin de la Première Guerre mondiale depuis l’Amérique.

Le 8 novembre dernier, le prince Harry, accompagné de son épouse Meghan Markle, s’est rendu dans un cimetière national de Los Angeles. Tous deux arboraient sur leur tenue des symboles comme le célèbre coquelicot du souvenir. Mais de toute évidence, les photos de cet événement n’ont pas plu à Samantha Markle. Car selon elle, le plus important concernant le Remembrance Day, ce n’est pas de seulement se souvenir de ceux qui ont été sacrifiés. Mais aussi de se rappeler que la vie est précieuse et courte. Alors, Samantha demande à sa sœur de prendre conscience qu’il faut dans la vie être reconnaissant. Elle lui demande donc de ” se réveiller, et de réaliser les erreurs commises “. Alors se remémorer des morts, c’est bien, mais renouer avec les vivants, ce serait beaucoup mieux ! D’après Samantha, Meghan Markle manque de gentillesse et d’humanité. Pire toujours selon ses déclarations, une personne normale n’aurait jamais permis que ça aille aussi loin entre elles. Alors des excuses seraient les bienvenues après ces photos inappropriées ! À la suite de ces déclarations chocs, il est à espérer que les deux demi-sœurs puissent un jour se réconcilier.