Meghan Markle : suspicions de trahisons envers la famille royale britannique, des accusations chocs qui relancent les tensions

Meghan Markle est l’épouse du Prince Harry depuis le 19 mai 2018. Elle est donc prise pour cible par les tabloïd anglais, réputés pour perte virulents, depuis plus de trois ans. Tant et si bien qu’elle a engagée une procédure judiciaire à leur encontre et renoncé à faire partie de la famille royale. Meghan Markle et le Prince Harry résident dorénavant aux États-Unis, avec leur fils Archie, et n’ont pas de prétentions au trône. Une affaire qui secoue la famille royale et tout le Royaume-Uni. D’autant que la guerre judiciaire engagée par Meghan Markle contre certains journaux britanniques laisse filtrer quelques informations. Plusieurs notamment selon lesquelles Meghan Markle trahit carrément la couronne. Les tensions risquent de se raviver…

Meghan Markle et le Prince Harry font encore beaucoup de bruit au Royaume-Uni

Meghan Markle et le Prince Harry décidaient de quitter la famille royale au début de cette année. Ils souhaitaient pouvoir vivre une vie moins exposée et moins contraignante. Et aussi, Meghan Markle voulait reprendre s carrière d’actrice, et protéger son fils de l’acharnement médiatique que connaît la famille royale britannique. Cependant, personne n’avait pris une telle décision auparavant. Ne serait-ce que penser à cela relevait de la trahison pour bon nombre de sujets de la couronne d’Angleterre. Alors évidemment, le départ de Meghan Markle et du Prince Harry ne s’est pas fait en catimini. Tous les médias, du monde entier, ne pouvaient qu’évoquer un choix terrible et inédit. Un buzz comme de rares existent prenait place et continue de faire trembler les foules.

Un procès qui réveille des tensions sous-jacentes

Les membres de la famille royale ont de nombreux devoirs et obligations. Aussi, ils ne peuvent pas se retrouver mêler à des affaires saugrenues, ils doivent conserver une posture digne et noble en toutes circonstances. Alors Meghan Markle attendait de quitter la famille royale pour pouvoir attaquer en justice le Mail on Sunday, un journal britannique. Car ce denier publiait, sans son autorisation, une lettre que la jeune maman adressait à son papa. Mais d’après les derniers rebondissements du procès, il se pourrait que la divulgation de cette lettre soit en réalité une tactique de Meghan Markle en personne afin d’opérer un coup médiatique important. C’est en tout cas ce que clame les avocats d’Associated Newspapers, les éditeurs du tabloïd et de la biographie que Meghan Markle et le Prince Harry, Finding Freedom.

Les personnes attachées à la famille royale parlent de trahison

Alors que la maman d’Archie se plaint que son intimité soit bafouée par la publication de cette lettre, elle aurait en réalité participé à sa publication ? Ses avocats démentent cette affirmation de la partie adverse. Mais ses opposants persistent, ils vont même jusqu’à expliquer que Meghan Markle a elle-même divulgué des éléments intimes à propos du Prince Harry et de la famille royale pour permettre la rédaction de Finding Freedom. Alors que les auteurs assurent ne s’être entretenus qu’avec des proches du couple. Leur objectif étant de délivrer un ouvrage détaillant le départ de Meghan Markle et du Prince Harry en racontant l’histoire de leurs points de vues.

Quoi qu’il ressorte de ce procès, les accusations qui pèsent maintenant suer Meghan Markle ne vont pas réjouir la Reine d’Angleterre et son entourage. En effet, la famille royale britannique tient à garder secrètes ses conversations privées. Les affaires privées de la famille ont toujours été très discrètes car le protocole insiste à une certaine pudeur. La dignité de la monarchie est importante, elle fait partie des prérogatives des membres de la famille royale. Il se pourrait alors, que les sujets de la couronne d’Angleterre, comme les membres de la famille royale, considèrent que Meghan Markle commette une nouvelle fois une trahison. D’abord son départ, maintenant les révélations du procès et plus récemment, son manquement au protocole.

Le protocole ne quittera jamais la vie de Meghan Markle ?

En effet, Meghan Markle a participé dernièrement à une vidéo conférence en compagnie de Michelle Obama. Dans cette vidéo, les dames invitaient et mobilisaient les femmes à se rendre aux urnes pour l’élection du Président américain. Et toutes les deux ont incité au changement, laissant entendre que Donald Trump ne doit pas être réélu. Mais Meghan Markle, de part son titre de duchesse de Sussex, est encore tenue par certaines règles. L’une d’elle étant de savoir rester en réserve sur ses orientations politiques. C’est donc un nouveau faux-pas pour la maman d’Archie qui ne cesse de contrarier la Reine Elizabeth II. Mais il ne faudra pas attendre à ce que la Reine d’Angleterre s’exprime sur le sujet. Elle a évidement des affaires plus urgentes à traiter.

Toujours est-il que Meghan Markle continue de s’attirer les foudres des tabloïds britanniques. Et il y a de fortes chances que cela ne change pas avant qu’elle remporte son procès. En effet, il est difficile de faire la part des choses de façon objective. La guerre est ouverte et les deux camps ont des arguments pour tenter de faire trembler la partie adverse. Seule l’issue nous dira quelle partie devra payer les pots cassés. Mais les deux doivent faire très attention de ne pas entacher la réputation de la famille royale britannique.