Meghan Markle : Totalement méconnaissable et surprenante dans son dernier rôle au cinéma

Meghan Markle voulait devenir actrice depuis toujours. C’est un rêve qui se réalise lorsqu’elle décroche donc ses premières auditions en 2002 pour une série télévisée. Puis en se fiançant au Prince Harry en 2017, elle fait une pause dans sa carrière. Mais cela ne fut que de courte durée car son mari et elle ont aujourd’hui pris leur indépendance vis à vis de la famille royale, pour mener une vie “normale”. Depuis, Meghan Markle reprend le chemin des studios, pour son plus grand bonheur. Le dernier film pour lequel elle ait tourné s’intitule Criminals, il sortait en 2015. Ce film sera diffusé à la télévision samedi prochain sur la chaîne Action. Cela nous permettra de retrouver Meghan Markle dans le dernier rôle qu’elle ait incarné jusqu’alors au cinéma.

Meghan Markle souhaite recommencer à interpréter des rôles devant des caméras

Meghan Markle souhaite se remettre le pied à l’étrier. Sa carrière d’actrice l’attend et elle est prête à reprendre du service. En effet, au printemps 2020, son mari et elle décident de se retirer des obligations de la famille royale britanniques. Ils renoncent à leurs prédicats d’altesses royales et s’installent aux États-Unis, dans la région de Los Angeles. Un lieu idéal pour permettre à l’épouse du Prince Harry de relancer sa carrière. Mais le printemps 2020 est aussi celui de l’arrivée sur la planète de l’une des plus grandes pandémies de l’Histoire. En effet, les pays du monde entier font face à des vagues de contagions sans précédents entraînant des milliers de mort. Le seul moyen de ralentir la pandémie est alors d’instaurer des distanciations physiques et de rendre obligatoire le port du masque. Toute l’industrie du cinéma en prend forcément acte et se voit contrainte de décaler ses projets.

Encore aujourd’hui, les conditions sont difficiles pour tout le domaine de la culture. En tournage ou dans les salles, le cinéma n’est pas encore redevenu lui-même. C’est donc l’occasion de revenir sur la carrière passée de Meghan Markle puisque la carrière future n’est pas tout à fait remise en route. Pour la jeune Meghan Markle, jouer la comédie est un rêve qui démarre très tôt. Déjà pendant ses études, elle obtient une double licence en théâtre et en relation internationale. Nous sommes alors en 2003 et elle n’est pas encore prête à se consacrer à sa passion. En effet, Meghan Markle tente d’abord de commencer une carrière en politique en travaillant notamment, en tant que stagiaire, à l’ambassade américaine de Buenos Aires, en Argentine. Par la suite, elle essaie de passer des concours qui lui permettront de se faire une place dans ce monde.

Son destin l’appelle

Meghan Markle échoue à ses concours et décide alors enfin de suivre son rêve, celui de devenir actrice. Et pendant qu’elle enchaîne les auditions, elle rencontre Trevor Engelson. Nous sommes alors en 2004. Et après 7 ans de vie commune, elle épousera cet homme. Il est producteur de cinéma, américain et fortuné. Ils tombent rapidement amoureux mais leur idylle s’achèvera par un divorce après deux ans de mariage, en 2013. En revanche, si ses débuts était discret au cinéma, sa rencontre avec son premier mari va permettre à Meghan Markle de gagner en visibilité. Car les débuts étaient difficiles pour la jeune femme. Et sa carrière au cinéma débute, comme pour beaucoup d’acteurs, en tant que figurante pour des soap opera. Mais Megahn Markle ne se laisse pas décourager par la figuration ou les petits rôles. Elle sait que son destin est d’être actrice et persévère.

Et à force de persévérance, cela finit par payer. En effet, le destin sourit enfin à la jeune femme en 2011. Meghan Markle décroche un rôle important dans une série à succès Suits : Avocats sur mesure. L’année précédente, son mari, Trevor Engelson, produisait un film américain dans lequel il offrait un rôle à son épouse. Elle pouvait alors jouer aux côtés de Robert Pattinson. Et par la suite, elle décrocha un rôle dans American Trip et partagera l’écran avec Jonah Hill. Peut-être qu’elle n’aurait pas eu son rôle dans Suits sans cela ? Après le succès de Suits, la carrière de Megahn Markle décolle. Elle tournera dans de nombreuses séries télévisées, des téléfilms et dans quatre autres films pour le cinéma.

Le dernier film paru dans lequel joue Meghan Markle sera bientôt rediffusé à la télévision

Le dernier des films que Meghan Markle ait tourné étant Criminals (Anti-social), de Reg Traviss. Elle interprétait le rôle de Kristen et partageait l’affiche notamment avec Gregg Sulkin. Il s’agit d’un fil d’action sur des braquages. L’intrigue se déroule à Londres et met en scène différentes actions menées dans la capitale britannique. Des actions qui se veulent efficaces contre le milieu violent du trafic d’armes. Meghan Markle joue le rôle d’un mannequin en couple avec un artiste. Mais nous ne vous en diront pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise si vous décidez de le voir. Car il va passer très prochainement, samedi, à la télévision sur la chaîne Action. À la suite de ce film, l’actrice faisait la rencontre du Prince Harry et arrêtait donc sa carrière au cinéma.

Il faut alors espérer que la carrière de Meghan Markle redémarre une fois que la crise sanitaire sera résolue. Certes, il faudra encore faire preuve de patience pour que la situation s’améliore. Et nous devons toujours rester vigilant afin de nous protéger et de protéger nos proches. Mais la vie doit continuer et le travail fait partie des choses que personne ne peut mettre sur pause trop longtemps. Cependant, Meghan Markle et le Prince Harry n’ont pas besoin de travailler malgré leur éloignement de la famille royale. Car même en l’absence du soutien financier de la couronne, le couple est encore très riche et pourrait rester oisif sur plusieurs générations.