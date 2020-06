Meghan Markle victime de racisme : une vidéo resurgit, c’est très chaud !

Meghan Markle: Une vidéo enregistrée en 2012 vient de refaire surface sur la toile. L’ex-actrice y dénonçait le racisme.

Suite à la mort par asphyxie de l’afro-américain George Floyd à Minneapolis, des voix du monde entier se font entendre pour dénoncer cet homicide. Ainsi, le 1er juin dernier, la famille royale britannique s’est exprimée sur le sujet sur les réseaux sociaux et a dénoncé le racisme. « Nous avons tous le pouvoir de réaliser un changement positif. Il est temps de prendre la parole et de faire entendre la voix », était noté sur le compte de la « Commonwealth Trust » dont Harry, Meghan Markle et le reine Élisabeth II sont les ambassadeurs.

L’épouse de Harry a dû affronter le racisme lorsqu’elle était plus jeune. Elle a détaillé ce qu’elle a dû subir dans subir dans cette vidéo qui a été enregistrée en 2012. Avec le contexte actuel, elle a resurgi et a été abondamment diffusée sur la toile. A cette époque-là, l’actrice avait pris part à une campagne intitulée « I won’t Stand For » pour l’association Erase the Hate.

Elle dû subir des insultes et des blagues offensantes dans sa jeunesse

« Je suis biraciale. La majorité des gens ne peuvent pas dire quel est mon métissage et durant tellement de temps dans mon existence, je me suis sentie comme une petite souris », évoquait-elle dans cette courte vidéo. Elle est le fruit d’une union entre un homme blanc et une femme noire. « Et donc, parmi les insultes que j’ai entendues, ou des blagues vraiment offensantes, ou des noms qu’on m’attribuait, m’ont blessé de façon évidente ». Meghan Markle parlait aussi sur un moment qui l’a vraiment marqué.

Un message d’espoir

« Vous savez, il y a plusieurs années, une personne appelé ma mère ‘N-Word’ (c’est-à-dire‘N*gresse’,). Donc je considère que pour moi, au-delà d’être personnellement touchée par le racisme, simplement de constater à quoi ressemble l’état de notre pays, mais aussi du monde, je souhaite que les choses aillent mieux », indiquait-elle. Elle espérait alors que l’avenir serait plus tolérant et les mentalités évolueraient. Visiblement, beaucoup reste à faire et ce message universel reste encore d’actualité. La future épouse de Harry poursuit son message en disant qu’elle est fière du milieu d’où elle vient et de ses origines. A ce moment-là, elle dit aussi qu’elle espère les gens seront davantage ouverts sur ces sujets-là. Elle met en avant que le monde de demain sera forcément métissé.

Un message universel toujours d’actualité

8 ans plus tard, le sujet est encore brulant d’actualité. Aux États-Unis comme en France, le sujet du racisme et des violences policières est au cœur des débats. Depuis son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle continue d’être la cible de racistes, notamment sur les réseaux sociaux. Pour la jeune femme, le combat continue donc. Pour le moment, Meghan Markle n’a pas encore dévoilé publiquement son point de vue de manière explicite sur l’affaire George Floyd, mais il est fort à parier qu’elle a dû être très touchée.