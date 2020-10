Melania Trump: Des photos d’elle sans vêtements font surface! D’où viennent-elles?

Melania Trump est l’épouse du controversé Président des États-Unis, Donald Trump. Et comme lors des premières élections présidentielles de son époux, il y a quatre ans, des photos d’elle remontaient à la surface. Mais pas n’importe quelles photos. En effet, Melania Trump était mannequin et n’hésitait pas à prendre la pose sans aucun vêtements pour les besoins des photographes. Et cela n’est pas forcément de bon ton pour une Première dame d’État.

Melania Trump perd de son mystère suite à la révélation d’anciennes photos

Melania Trump rencontre Donald Trump en 1998. Ils se marient en 2005 après un an de fiançailles. Melania Trump fascine les foules car elle est une femme charismatique et mystérieuse. Beaucoup s’interrogent sur le fond de la relation du couple présidentiel américain. Et d’autres aimeraient cerner ce qu’elle pense et ce qu’elle ressent. Car son mari n’est pas le dernier pour faire des erreurs et fomenter des polémiques pour détourner l’attention. Beaucoup de monde est interpellé par la nature discrète de Melania Trump. Mais en 2016, lors des débats pour l’élection présidentielle américaine qui consacrera son mari Président des États-Unis, des images vont en révéler un peu trop sur elle. En effet, alors que les candidats se tirent dans les pattes, la presse retrouve des images qui permettront au monde de tout savoir sur le physique de l’épouse de Donald Trump.

La curiosité des gens à propos de Melania Trump n’allait pas si loin. Et elle concernait surtout son caractère et son tempérament. Mais voilà qu’à présent son physique n’a plus aucun secret pour personne.

Today’s cover: Melania Trump like you’ve never seen her before https://t.co/wkoDGWTF9g pic.twitter.com/V375rBTUEw — New York Post (@nypost) July 31, 2016

Donald Trump thinks his wife will be a model first lady — and here’s the proof https://t.co/eCbCWNdSPu — New York Post (@nypost) August 1, 2016

Le mari de Melania Trump était parvenu à minimiser l’impact de ses photos. En effet, il avait déclaré au New York Post que son épouse avait l’habitude de prendre la pose depuis de nombreuses années. “C’était une photo prise pour un magazine européen avant que je connaisse Melania. En Europe, des images comme celle-ci sont très à la mode et courantes”. Les photos avaient déjà 11 ans lorsqu’elles refaisaient surface. Et si elles reviennent sur le tapis aujourd’hui, c’est bien parce que le mari de Melania Trump est de nouveau en pleine campagne pour continuer d’accéder à la Maison Blanche.

Une autre nouvelle bouleverse le couple présidentiel américain

Mais ce 2 octobre, une nouvelle davantage d’actualité vient voler la vedette aux photos de Melania Trump. En effet, malgré le scepticisme de son mari face à la pandémie, le couple vient d’être testé positif au virus et commence une période d’isolement de quatorze jours.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Melania indique que comme de nombreux américains l’on fait cette année, Donald Trump et elle sont en quarantaine. Testés positive au COVID-19, ils ne sont pas encore au plus mal et ont repoussé leurs rendez-vous. Enfin, Melania encourage les américains à prendre soin d’eux et reste optimiste quant à la suite. Mais ceci est un rebondissement percutant pour la suite des débats de la course à la présidence des États-Unis.