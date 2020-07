Mélanie Da Cruz la chérie du footballeur Anthony Martial fait une énorme annonce !

En 2016, Mélanie Da Cruz avait quitté le monde de la télé-réalité, souhaitant se concentrer sur sa carrière d’influenceuse et sur sa vie personnelle. Aujourd’hui, la jeune femme est épanouie, elle est avec le footballeur Anthony Martial, elle a eu son premier enfant, tout va bien. Pour autant, l’ex-candidate de « Secret Story » et des « Anges » a un petit manque, la télé-réalité. Ainsi, elle va reprendre du service dans la nouvelle saison des « Marseillais vs le reste du monde » pour le plus grand plaisir des fans de l’émission.

Mélanie Da Cruz de retour dans les « Marseillais VS le rester du monde«

Après plusieurs mois d’arrêt à cause du Coronavirus, les tournages ont enfin pu reprendre pour la télé-réalité. Ainsi, alors la compétition bat son plein dans la cinquième saison des Marseillais VS le reste du monde, une surprise est prévue pour les téléspectateurs. En effet, ils vont retrouver un visage bien connu des émissions du genre : Mélanie Da Cruz (Martial). Cette dernière qui s’était faite connaître dans la saison 9 de Secret Story sur TF1, avait mis fin à sa carrière en 2016 lorsqu’elle avait rencontré l’homme de sa vie, le célèbre joueur de football de Manchester United : Anthony Martial.

Voir cette publication sur Instagram ✌🏾🙏🏾 #teammel #melaniemartial @melaniemartialdc @martial_9 ✨ Une publication partagée par 👶🏽💕melanie da cruz💕🇵🇹 (@_melanie_da_cruz) le 29 Mai 2019 à 12 :50 PDT

Après un bébé (Swan) et un mariage, on ne pensait plus revois Mélanie Da Cruz à la télévision comme candidate de télé-réalité… Et pourtant ! Benjamin Giazzi, le producteur de Banijay, a en effet, annoncé l’arrivée de la jeune femme dans Les Marseillais vs le reste du Monde 5. Une publication qui a tout de suite fait réagir les fans de la candidate et les fans du programme : « Les candidats à l’ancienne c’est vraiment les meilleurs choix !« , « Ça sent une saison de dingue » pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Mélanie s’exprime sur son retour dans le « game »

C’est la jeune femme elle-même, qui a fait l’annonce sur son compte Snapchat : « J’ai été absente un long moment, vous avez compris pour quelle raison, a alors déclaré Mélanie Da Cruz. J’ai eu beaucoup de mal à cacher le fait que j’allais revenir. Toute la semaine dernière, je racontais que j’étais en vacances avec ma copine, alors que je ne savais juste pas quand j’allais rentrer dans l’aventure. Sachez que je suis hyper contente d’entrer dans cette famille, de retrouver certaines personnes ici« .

Voir cette publication sur Instagram She is back in the game ! 💪😛 @melaniemartialdc #lmvsmonde4 Une publication partagée par BENGIAZ (@bengiaz) le 5 Juil. 2020 à 6 :40 PDT



Mais ce retour ne se fait pas sans mal, puisque c’est la toute première fois que Mélanie Da Cruz sera loin de son fils pour un petit moment. En effet, en acceptant l’invitation des Marseillais Vs Le Reste du monde, la jeune femme devra se tenir loin de ses proches pour une période assez longue : « Le seul point un peu plus difficile, un peu plus compliqué c’est que je suis dans le Sud depuis une semaine, donc je n’ai pas vu mon fils. J’arrive à l’avoir au téléphone tous les jours, on m’y autorise, je suis contente, en même temps, il profite de son papa, donc je suis super contente. Mais j’avoue que ce n’est pas facile« .