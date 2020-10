Melanie Da Cruz règle violemment ses compte avec les Marseillais: mal payée, coupée au montage…

Ce jeudi 22 octobre, Mélanie Da Cruz a tout lâché tout sur les coulisses des Les Marseillais vs Le reste du monde. La jeune femme n’a pas peur de mettre sa carrière dans la télé-réalité en péril à cause de ses déclarations. Car justement, cette carrière, elle décide tout simplement d’y mettre un terme.

Mélanie a attendu que la chaîne W9 diffuse son départ de l’émission pour prendre la parole sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs lui ont dit adieu le mercredi 21 octobre 2020. Dès le lendemain, elle sautait sur son compte snapchat. Mélanie Da Cruz n’avait pas caché sa joie de participer aux Marseillais VS Le Reste du Monde. Forcément, elle s’est senti extrêment déçue quand elle a réalisé qu’elle ne se situait pas au centre de cette saison.

Mélanie Da Cruz déballe tout sur Snapchat !

La femme du footballeur Anthony Martial s’est lâchée. Elle n’a pas hésité une seconde pour tout déballer ! “C’était pas facile mais j’y suis allée et je ne me suis pas posée de questions“, a-t-elle tenu par dire au début. Après 5 ans d’absence sur ce programme, elle se dit folle de joie de retrouver l’équipe. “J’ai accepté de participer à cette émission parce que ça tombait à une période où je ne faisais rien, mon mari était d’accord. J’ai rencontré la production et tout de suite on m’a fait comprendre que si c’était pour passer des vacances au bord de la piscine c’était pas la peine. Sur ça j’étais totalement d’accord.”

« Tu savais que j’allais pas aller dans une émission pour montrer mes fesses ».

Là où le bât blesse, c’est que la maman de Swan se rend compte très vite qu’on l’attend pour quelque chose qu’elle ne veut pas. “Je pense que vous n’avez même pas imaginé ma surprise quand j’ai commencé à voir les épisodes et à m’apercevoir qu’en fait la seule chose qu’on va retenir de moi c’est ma descente d’un van et mon discours de fin. Vous ne vous rendez pas compte de ma douleur quand je regarde les épisodes.”

“Quand tu vois les images, c’est rien de ce qu’il s’est passé là bas. Je trouve ça pathétique !” Elle dirige ensuite son message directement à l’équipe de production : “Parce qu’à un moment donné tu savais que j’allais pas aller dans une émission pour montrer mes fesses. Donc, si tu savais que mes liens d’amitié n’allaient pas t’intéresser, pourquoi tu m’as fait venir ? Pour faire ta pub ? ‘Mélanie Da Cruz revient à la télé ?’ Pour qu’au final on me voit repartir d’un van ?”

Le pire, c’est qu’elle s’estime sous-payée. “Écoutez-moi bien, j’étais tellement contente que je n’ai même pas négocié. Je crois que j’ai eu le salaire le plus bas juste pour aller là-bas, parce que je m’en foutais ! Donc ça m’a fait beaucoup rire de voir ça. Si le but c’était juste de me voir venir et partir, fallait me donner un billet et qu’on se mette d’accord les gars“, avoue-t-elle en colère.

Elle a pris sa décision, pour elle, c’est fini : “Vous ne me reverrez plus à la télé. Je pense que ça ne servirait à rien parce que visiblement on ne peut pas faire confiance au montage, je ne reprendrai plus jamais ce risque là“.