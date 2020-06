Mélanie Dedigama maman: Découvrez la première photo de sa fille, magnifique !

Mélanie Dedigama vient de donner naissance à son premier enfant. C’est le fruit de son amour avec Vincent, son compagnon. Sur Instagram, la couple a posté une photo pour annoncer la bonne nouvelle et fait découvrir ce bébé.

Maintenant, ils constituent une famille à part entière. Récemment, le 12 mai dernier, Mélanie Dedigama et son amoureux Vincent célébraient leurs deux années. Cette belle histoire est couronnée par un très beau cadeau : la naissance d’un bébé. Le couple d’avait pas voulu savoir si c’est un garçon ou une fille de leur enfant. Un certain nombre de couples choisissent cette option pour avoir une vraie surprise lors de la naissance. Même si cela a quand même quelques inconvénients, notamment pour les vêtements ou pour aménager la chambre du bambin. Ils sont désormais parent d’une petite fille.

Mélanie Dedigama

Un cliché posté sur Instagram

Comme toute influenceuse qui se respecte, Mélanie a posté une photo de sa famille sur le réseau social américain Instagram. La jeune femme possède une énorme communauté de fidèles puisqu’elle cumule 1,3 millions de fans. Elle a l’habitude de partager les moments les plus futiles comme les plus importants de sa vie. En l’occurrence, ce moment restera gravé dans sa vie. Un enfant constitue un vrai bouleversement dans la vie des parents. « C’est très émus et remplis d’émotions qu’avec Vincent nous vous présentons Naya notre fille qui est née à 38 SA + 4 jours à 3,550kg et 51 cm ! Qui se porte à merveille et qui nous comble de bonheur! » a-t-elle indiquée de manière très détaillée en commentaire. Tout est indiqué en détail : le poids, la taille, le prénom… A une époque, certains publiaient des faire-part de naissance dans la presse, là, c’est la version digitale.

La première douche de Naya

Mélanie poursuit son message en disant : « Excusez-nous pour ce long silence, nous en avions besoin et nous vous remercions pour tous vos messages très touchants que nous avons pu recevoir. Notre fille a pris cet après-midi le plus incroyable des douches, qui a été un des moments les plus forts que j’ai pu vivre. Je vous souhaite à toutes (celles qui sont dans le même cas que moi) de pouvoir éprouver un moment tellement magique avec votre nouveau-né. ». Les parents apprécient de profiter des premiers moments de vie de leur fille adorée.

Vincent a aussi publier un cliché de sa fille dans les bras de Mélanie. En commentaire, le jeune père a écrit : « C’est avec beaucoup d’émotions que nous vous présentons notre fille, Naya. Mélanie a été formidable ces derniers jours, pour l’éternité, je t’aime, tout comme mon petit amour qui a vu le jour et dont je suis déjà totalement amoureux ». Il semble comblé. Le jeune homme a indiqué qu’ils ont voulu volontairement se couper des réseaux sociaux pour profiter de ces jours exceptionnels. Sur les réseaux sociaux, les nouveaux parents ont reçu des milliers de messages de félicitations.