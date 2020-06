Mélanie Doutey au centre de sa grande histoire d’amour avec Cyril Lignac

Cyril Lignac, son histoire d’amour avec Mélanie Doutey. Le chef et animateur de M6 fait aussi bien parler de lui pour ses plats dans les rubriques » cuisine » que dans les colonnes people des magazines.

Alors qu’on l’avait connu en couple avec une des icônes du cinéma français, l’une des plus belles actrices du monde avec qui il a rompu il y a quelque temps, c’est aujourd’hui avec une autre comédienne que Cyril Lignac partagerait sa vie. Le grand séducteur avait en effet était en couple avec l’héroïne de » La Boum » mais aussi la James Bond Girl, Sophie Marceau. Mais aujourd’hui, c’est dans les bras d’une autre actrice que le bourreau des cœurs passerait son temps libre. C’est une autre grande star du cinéma qui partage donc le quotidien du célèbre chef de cuisine et homme de télévision en la personne de Mélanie Doutey.

La belle actrice qui elle, de son côté, était restée durant 11 ans avec Gilles Lellouche jusqu’en 2013, aurait aujourd’hui retrouver l’amour auprès d’un des chefs étoiles les plus célèbres de France, connu notamment pour présenter « Le Meilleur Pâtissier » avec la pétillante Mercotte. Une émission qui, durant le confinement, a cartonné quotidiennement du lundi au vendredi sur M6. Le chef de cuisine et homme d’affaires possède un restaurant étoilé à Paris, deux bistrots et de nombreuses pâtisseries à travers le monde, sans compter toutes les émissions auxquelles ils participent en télévision.

Durant cette période de confinement obligatoire suite à la pandémie covid-19 et à la fermeture de ses restaurants, Cyril Lignac a encore augmenté sa popularité auprès du public en proposant une émission » Tous en cuisine » qui proposait quotidiennement aux téléspectateurs d’apprendre une recette en 50 minutes sous forme de défi, auquel participait chaque jour un invité célèbre. Mais si aujourd’hui tout semble sourire au cuisinier le plus apprécié de France, sa vie et son parcours ont été semés d’embûches qu’il a réussi à surmonter à force d’efforts et de persévérance. Deux qualités bien nécessaires pour arriver à l’excellence comme il l’a prouvé en matière culinaire, mais aussi dans le monde médiatique qu’il connaît maintenant depuis de nombreuses années. Mais sa présence à l’antenne lui a également valu de nombreuses critiques.

Depuis sa médiatisation et sa présence sur les écrans, Cyril Lignac avoue que lorsqu’il rencontre certains autres grands chefs, ces derniers refuseraient de lui serrer la main. Dans une interview accordée à Libération, il parlait d’une rivalité qui existe avec ses collègues depuis l’obtention de sa première étoile en 2012, et plus particulièrement aussi depuis sont hyper médiatisation sur les chaînes de télévision française.

Mais Cyril Lignac, même s’il semble un peu blessé par cette attitude, continue sa route comme il l’a toujours voulu la poursuivre, sans se laisser abattre par les critiques ou les jalousies. Il avoue néanmoins qu’il a connu des périodes très difficiles dans sa vie notamment celles où il a dû déplorer le décès de sa mère. Il reconnaît que ce fût un des moments les plus durs qu’il est enduré, mais il se réjouit également qu’elle ait pu voir son parcours qui la rendait si heureuse et si fière avant de définitivement partir.

Lors de cet entretien et également via les réseaux sociaux, Cyril Lignac rend hommage à une autre femme très importante dans sa vie qui partage son quotidien depuis plus de 10 ans aujourd’hui. Cette compagne, c’est Aude Rambour, sa cheffe exécutive qui l’accompagne dans tous ses projets. Le mercredi 6 mai 2020 sur Instagram, il partageait une photo de sa collaboratrice qui travaille avec lui depuis de nombreuses années, et qui l’aide à l’élaboration des recettes, et avec qui il supervise tous les projets.

» Ma Aude ! 10 ans, déjà que l’on cuisine ensemble. Merci d’être là à mes côtés avec ton indéfectible confiance et fidélité, nos rigolades, nos engueulades, ton talent, ta force et tous ces bons moments ! « écrivait-il sur son compte Instagram, en guise de remerciement pour celle qu’il aime au quotidien. Il remerciait Aude également pour tous les bons conseils qu’elle lui prodiguait quotidiennement « tu m’as dit un jour se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes avec le temps. Est-ce qu’on le fait ? En avant toute pour les 10 prochaines années ! « .

Mais si Cyril Lignac avait une pensée ces derniers jours pour sa mère trop tôt disparue, ou sa collaboratrice qui contribue aussi à son succès, c’est auprès d’une autre femme qu’aujourd’hui, il semble également s’épanouir. Et on peut dire que le joli cœur a su trouver une perle rare pour partager sa vie tant l’actrice resplendit par sa beauté et sa douceur.

Présente depuis une vingtaine d’années dans le monde de la télévision et du cinéma, c’est la série télévisée » Clara Sheller » qui a réellement fait découvrir Mélanie au grand public. Née de l’union de parents, eux aussi comédiens, l’actrice de 41 ans semble également poursuivre les traces de ses parents en menant parallèlement à sa carrière au cinéma, une carrière au théâtre qui lui vaut un beau succès.

Maman d’un petit garçon né de son union avec l’acteur et réalisateur Gilles Lellouche, c’est aujourd’hui aux côtés de Cyril Lignac que la belle Mélanie Doutey revient lors des sorties du théâtre ou de ses retours de tournage. Bien que très discrets sur leur idylle, c’est le magazine Voici qui avait évoqué leur histoire de cœur dans l’une de ses éditions. « Ces derniers jours, il n’est pas rare de croiser Cyril et Mélanie ensemble dans les rues de Paris, devant chez l’un, devant chez l’autre, ou tout simplement en balade. Avec Mélanie, c’est certes encore récent, mais ils sont déjà totalement amoureux « .

Tout semble donc sourire au chef étoilé le plus connu de France après le terrible accident qu’il a connu il y a quelques mois. En effet, suite à une chute de moto, Cyril Lignac a été grièvement blessé et a été immobilisé durant de longues semaines. Difficile de dire si les tourtereaux se connaissaient déjà à cette époque, mais il semblerait bien que ce soit aujourd’hui Mélanie Doutey qui soit là pour prendre soin du bourreau des cœurs qui semblerait avoir un faible pour les jolies actrices françaises.