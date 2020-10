Mélanie Page: Adieu les cheveux! L’épouse de Nagui métamorphosée avec cette nouvelle coupe!

Mélanie Page est une actrice australo-britannique. Mais elle est aussi connue pour être l’épouse du célèbre présentateur Nagui. En effet, cela fait 20 ans qu’ils sont ensemble et 10 ans qu’ils sont mariés. Ils sont aussi les heureux parents de trois enfants. Mélanie Page est une actrice qui brille sur les planches du théâtre en ce moment même. Mais ses fans ont le kiff de la retrouver également à la télévision dans Tout Le Monde A Son Mot À Dire (TLMASMAD). Ou bien encore sur son compte Instagram, sur lequel Mélanie Page partage de nombreuses photos. Et justement, la dernière en date évoque le fait que l’actrice pourrait renoncer à sa fameuse frange. Une nouvelle coupe pour l’épouse de Nagui? Nous allons tout vous dire dans les lignes suivantes.

Mélanie Page est-elle prête à amorcer un gros changement… capillaire ?

Mélanie Page aime partager des photos avec ses abonnés sur Instagram. Des moments de son quotidien qui sont tour à tour au théâtre, entre amis, à la télévision ou encore ses vacances. Il y a de tout et pour tous les goûts. Dernièrement, l’épouse de Nagui partageait une photo d’elle en compagnie de sa maquilleuse. Se préparant à rejoindre le plateau de TLMASMAD, dans les loges, elle avait attaché sa frange pour se faire préparer. L’occasion idéale pour immortaliser le moment et faire une boutade à ses fans sur les réseaux sociaux. Dans la légende de sa publication, Mélanie Page demande à ses abonnés si elle n’aurait pas perdu quelque chose.

En effet, sa frange relevée donne un nouvel air à l’actrice. Dans les commentaires, les fans de Mélanie Page se mettent alors à voter pour ou contre la frange. À l’unanimité, ils l’adorent. Mais pour la frange, c’est plus mitigé. Pour beaucoup d’entre eux, ne pas avoir de frange permettrait à Mélanie Page d’apporter davantage de lumière à son visage. Pour d’autres, cela ferait même ressortir ses beaux yeux bleus.

Une nouvelle tête pour l’épouse de Nagui ?

Mélanie Page serait-elle capable de renoncer à sa frange? Passer aux barrettes pendant un temps lui permettrait de voir si elle peut s’habituer au changement. De plus, il est toujours plus simple de choisir de ne plus avoir de frange que de décider d’en avoir une. En effet, si Mélanie Page délaisse sa frange, elle pourra toujours y revenir. Tandis que lorsque l’on opte pour la frange, il est difficile de se revenir en arrière avant un certain temps.

Si Mélanie Page partageait cette photo d’elle sans frange pour la blague, il se pourrait que les messages de ses fans dans les commentaires la fasse réfléchir. Les votes ont parlé, ils préféreraient en majorité la voir sans elle. Mais notons tout de même que le second avis le plus répandu n’est pas pour qu’elle la garde. Non, il est pour souligner qu’avec ou sans frange, Mélanie Page est exceptionnellement belle et attachante.

Mélanie Page lance malgré elle un sondage sur Instagram

L’épouse de Nagui a la côte auprès des internautes. Ils la trouvent radieuse et la comblent de toute sorte de compliments. Certains d’entre eux pourraient rendre Nagui jaloux. Mais Mélanie Page ne prête pas attentions aux commentaires qui dérapent. Elle prend en revanche le temps de répondre à nombreux d’entre eux sous chacune de ses publications. Répondre à tout le monde serait impossible car son emploi du temps est bien chargé, mais Mélanie Page fait au mieux pout rester connectée avec son public. Mais d’ailleurs, que penserait Nagui du fait que son épouse ne porte plus de frange ? Pourrait-il être contre ? Impensable. En effet, Mélanie Page souligne très fréquemment à quel point son mari lui apporte un soutien indéfectible dans la vie. Ce n’est donc pas le choix d’une coiffure de cheveux qui risque de fragiliser leurs rapports.

Quoi qu’elle choisisse de faire, Nagui sera heureux de la féliciter pour son choix

Mélanie Page et Nagui forment un duo de choc. Ensemble depuis près de 20 ans, ils se connaissent sur le bout des doigts. Ce sont de véritables partenaires qui s’entraident, se soutiennent et s’épaulent à chaque étape de leurs vies. Mais ils ne sont pas pour autant les derniers à se charrier. Bourrés d’humour, ils aiment se taquiner et se mettre en boîte. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, c’est même plus souvent Mélanie Page qui a le dernier mot. Alors que pour les téléspectateurs, Nagui est l’expert en titre dans ce domaine parmi les animateurs.

Tous les deux font la paire parce qu’ils se ressemblent tellement et sont si différents à la fois. Ils se comprennent et évoluent ensemble, tout en continuant de faire des métiers passionnants et stimulants. Pas de doutes, avec ou sans frange, Nagui saura taquiner Mélanie Page juste ce qu’il faut pour ne pas la vexer. Ensuite, il lui fera savoir qu’elle reste la plus belle femme du monde à ses yeux et qu’une coiffure ne saurait rien y changer. Premier supporter de Mélanie Page, Nagui ne laisserait ce poste pour tout le fortune de la Terre. Quelques soient les épreuves du quotidien, Mélanie Page et Nagui sont soudés comme deux doigts sur la même main. Un bonheur que de les voir ensemble s’échanger sourires et regards complices.