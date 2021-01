Mélanie Page, la femme de Nagui: vivement critiquée par un internaute pour sa coupe de cheveux, elle réagit sans détour

La femme de Nagui est une habituée des réseaux sociaux. En effet, la comédienne et son époux comptent un grand nombre de fans sur la toile. Mais parfois, l’animateur et sa compagne sont parfois l’objet de remarques négatives. D’habitude, la femme de Nagui ne répond pas. Mais cette fois-ci, c’en est visiblement trop pour elle. Elle décide donc de répondre à son détracteur. LD People revient sur ses déclarations.

Mélanie Page : l’épouse de Nagui répond aux attaques

Un couple très soudé

Nagui et Mélanie Page filent le parfait amour depuis maintenant très longtemps. Cela fait dix ans qu’ils sont ensemble. D’ailleurs, les deux tourtereaux paraissent inséparables. À de nombreuses occasions, ils apparaissent conjointement pour le plus grand bonheur de leur communauté. Car aussi bien l’animateur de France 2 que la comédienne, comptent un grand nombre de fans. Bien sûr, le présentateur de N’oubliez pas les paroles et de Tout le monde veut prendre sa place a un peu plus d’abonnés sur Instagram que sa tendre épouse.

Mais Mélanie Page a elle aussi a son succès sur la toile. Dès lors, il lui arrive régulièrement de publier des messages concernant les sujets qui l’intéressent. La compagne de Nagui peut d’ailleurs généralement compter sur ses followers pour la féliciter ou pour la congratuler. Mais un internaute a récemment décidé de s’en prendre à elle. En règle générale, Mélanie ne répond pas. Mais cette fois-ci, la femme de Nagui a décidé d’agir tout autrement. Mais elle a fait cela en toute finesse. LD People vous explique tout.

Un peu de lumière

En ces périodes de Covid-19, la compagne de Nagui a décidé de s’offrir une petite séance chez le coiffeur. Pour l’occasion, Mélanie Page s’est donc accordé un relooking. Elle souhaitait donc partager ce petit moment avec ses fans. Aussi, elle dévoile le résultat sur son compte Instagram. Pourtant, dans un premier temps, elle ne semblait pas très satisfaite du travail du professionnel. Et comme elle le précise, il fallait ” au moins deux coiffeurs pour faire le boulot “. Après ce petit ratage, tout se termine donc bien. Pour l’occasion, la compagne du présentateur, très contente, a donc publié le résultat de sa coupe de cheveux. Ses fans l’ont d’ailleurs félicité pour le changement. Mais un internaute a vivement réagi : “ Ah donc Mélanie Page n’est pas une vraie blonde “.

L’épouse de Nagui a rapidement pris la parole afin de réagir. ” Donc Phiphi ne sait pas que la plupart des blondes font un balayage d’hiver pour réveiller le blond “. L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais le fan de la belle jeune femme a décidé qu’il en serait autrement. Il indique ainsi que sa sœur est blonde également. Mais qu’elle n’avait jamais eu besoin de ” redonner vie à sa couleur “. Et surtout qu’elle n’utilise pas de produits chimiques. Cette fois-ci, Mélanie Page n’a pas répondu. Sans doute, pensait-elle que le principal avait déjà été dit. En tout cas, la femme de Nagui a principalement été félicitée après son passage chez le coiffeur. Ainsi, plusieurs centaines d’anonymes lui ont témoigné leur admiration. Même Sylvie Tellier , la directrice du Comité Miss France a validé sa nouvelle coiffure !