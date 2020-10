Mélanie Page, l’épouse de Nagui, enflamme la toile avec une photo sans vêtements

Mélanie Page et Nagui sont mariés depuis 10 ans et se connaissent depuis 20 ans. Un beau couple, complice et solide, qui crève l’écran dès qu’ils sont côte à côte. Mais cette fois-ci, l’actrice Mélanie Page, n’a pas eu besoin de Nagui pour enflammer Internet. En effet, sur Instagram, elle publie une photo d’elle sans vêtements qui va beaucoup faire parler d’elle. Une photo d’art réalisée pour une série de clichés d’une photographe réputée. Mais il n’en reste pas moins que les internautes sont estomaqués. Bien que d’autres acteurs et actrices se soient prêtés au jeu de la photographe, Nieszawer Celine, ce qu’ils retiennent c’est la photo de Mélanie Page. Et pour cause, la femme de Nagui est éblouissante !

Mélanie Page impressionne la Toile grâce à des photos d’elle sans aucun vêtements

Mélanie Page est une actrice australo-britannique de 45 ans. Entre le cinéma et le théâtre, l’épouse de Nagui est une véritable artiste et en tant que telle, amatrice d’art. De plus, elle ne fait pas son âge et son tempérament de feu lui offre une aura rare. Il lui suffit de sourire pour acquérir ceux qui la contemple à sa cause. Et en tenue d’Eve pour prendre la pose, rare sont ceux qui peuvent lui résister. Nagui est certainement le premier fan de son épouse mais il faudra compter avec des milliers d’internautes épatés par l’actrice. Et notamment par sa dernière publication.

Mélanie Page est absolument sublime dans ces clichés de Nieszawer Celine. Des clichés en noir et blanc qui sont issus d’un travail pour une série de photos sur la peau. L’épouse de Nagui a parfaitement choisi le moment pour les publier car elle en profite pour s’inscrire dans le cadre de la campagne octobre rose. Mais découvrez plutôt ces deux images formidables que Mélanie Page partage dans sa publication Instagram du 5 octobre denier.

Une publication osée, qui ne tombe pas dans la vulgarité

Une véritable nymphe. Sur la premier photo, son rire résonne et son sourire fait des ravages. Sur la seconde, c’est plutôt son regard qui va troubler les internautes. Mais dans tous les cas, c’est bien le fait que Mélanie Page soit en tenue d’Eve qui interpellent ses abonnés. Ce n’est en effet pas tous les jours que l’actrice retire ses vêtements pour prendre la pose. Et c’est pourtant un exercice qu’elle réussit haut la main.

En effet, les compliments abondent sous la publication de Mélanie Page. Ses abonnés sont agréablement surpris de la découvrir de cette manière. Polis et courtois, ils se contenteront cependant de concentrer leurs compliments sur ses yeux et son sourire. Un effort que l’actrice et son mari apprécieront car si Mélanie Page pose en tenue d’Eve c’est avant tout pour l’art. Mélanie Page a certainement marqué des points qui vont faire augmenter sa côte de popularité. Car les internautes sont friands de ce genre de publications.