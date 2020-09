Mélanie Page, l’épouse de de Nagui sans son alliance, elle explique pourquoi !

Mélanie Page a partagé un moment de son aventure à Fort Boyard avec ses abonnés Instagram. Mais un détail troublaient les internautes, elle ne portait pas d’alliance. Explications.

Mélanie Page sans alliance, la toile s’enflamme

Ce samedi 5 septembre 2020 sur France 2, de nouvelles personnalités se sont mesurées aux terribles épreuves de Fort Boyard. Pour ce nouveau numéro, on a donc pu retrouver Bruno Guillon, Sylvie Tellier, Carla Lazzari, Sidonie Bonnec et Mélanie Page pour défendre et gagner de l’argent pour l’association “Un petit bagage d’amour“. Celle-ci collecte et distribue le matériel nécessaire aux futures mamans vivant en grande précarité. Finalement, les candidats sont repartis avec la belle somme de 10.853 euros. Mais ce n’est pas forcément cela que les gens ont pu retenir.

Un internaute, qui a vu le numéro de Fort Boyard, a fait remarquer à tout le monde que Melanie Page n’avait pas d’alliance pendant le tournage : “Pas d’alliance ? Ben alors, c’est pour mieux draguer le père Fouras ?”, a-t-il notamment demandé. La compagne de Nagui a immédiatement pris le temps de répondre en ironisant tout d’abord : Le père Fouras est effectivement très séduisant… avant de faire une explication un peu plus sérieuse quelques minutes plus tard : “Vous êtes observateur… Oui, ça m’a fait très bizarre de l’enlever… mais… pas de bijou sur le fort ! On est en mode combat !”.

Nagui fou amoureux de Mélanie

Très amoureux de sa compagne, Nagui avait récemment déclaré pour les biens d’une interview pour France Dimanche, qu’il partageait tout avec elle : “On partage ensemble la passion du foot, du rock, et la pop, ainsi que le spectacle. Je n’ai pas la solution pour le parfait amour, mais je ne pourrais pas me passer d’elle. On a besoin de se frotter l’un à l’autre dans tous les sens du terme“. D’ailleurs, l’animateur de France 2 est dans l’incapacité à se passer de Mélanie Page : “Je n’ai pas la solution pour le parfait amour, mais je ne pourrais pas me passer d’elle.

Comme vous le comprenez, Nagui a donc besoin de toujours séduire et prouver son amour à Mélanie Page. Une relation comme celle qu’il entretiendrait avec ses fans : “Je travaille pour ne pas décevoir et je ne veux pas donner le sentiment que tout est acquis. Comme dans un couple, je dois chercher à séduire les téléspectateurs au quotidien plutôt que de tomber dans la monotonie…”. De quoi rassurer les fans des deux tourtereaux qui filent le parfait amour depuis maintenant près de vingt ans et qui sont les heureux parents de deux enfants.