Mélanie Page: son énorme vanne à Nagui, elle fait allusion au lit, on vous dit tout !

Nagui est l’un des présentateur et animateur qui fait peut-être le plus de vannes. Au public comme à ses invités, Nagui ne peut pas s’empêcher d’amuser la galerie. Mais avec sa femme en plateau, il va se faire recadrer comme rarement. Car Mélanie Page vit depuis plus de 10 ans avec Nagui. Ils se connaissent par cœur et elle sait donc réagir du tac au tac à ses taquineries. Nagui n’avait pas envisagé que son épouse fasse preuve d’autant d’aplomb et va devoir se faire pardonner ses vannes pour retourner dans ses bonnes grâces.

En effet, Mélanie Page va mettre Nagui en boîte en faisant une allusion à leur lit conjugal, lit dans lequel il n’est pas prêt de mettre les pieds à cause de ses taquineries à son encontre. De quoi créer une situation extrêmement cocasse. Cela se passait dans Tout le monde joue avec la cuisine, sur France 2, pour l’émission du 22 septembre denier. Voici tous les détails de cette anecdote hilarante.

Nagui va se faire doubler par sa femme en terme d’humour

Nagui est un as de la blague. C’est sa capacité oratoire qui le fait connaître au départ. En effet, quand il était tout jeune, Nagui était animateur sur des radios pirates. Nous étions alors à la fin des années 1970. Mais ce n’est qu’en 1983 qu’il fait ses armes en tant que présentateur. Il remplaçait un animateur sur la chaîne Télé Monte Carlo (TMC). Nagui continuera de se faire un nom à la radio tout en continuant de se faire une place à la télévision. Comme aujourd’hui finalement, il avait déjà à l’époque un pied dans les deux mondes. Et cela n’est pas sans rapport avec son amour pour la musique. Et depuis toujours aussi, la marque de fabrique de Nagui c’est ce trait d’humour inimitable, à la limite de la provocation.

Un trait d’humour que tout le monde adore chez lui, tant qu’il s’en prend à d’autres personnes. En effet, il ne faudra pas être susceptible pour apprécier être la cible des vannes de l’animateur. Une habitude que Mélanie Page a forcément du prendre. En dix années de mariage, Nagui et elle ont certainement eu l’occasion de s’échanger quelques vacheries enrobées d’humour. De plus, Mélanie Page est une actrice donc son sens de l’humour est plus affuté que celui des cibles habituelles de Nagui. Car l’animateur se fait ses armes, en général, sur les candidats des jeux télévisés qu’il présente. Et parfois, cela ne passe pas pour les internautes. Mais malgré les critiques, Nagui est l’un des animateurs de radio et de télévision les plus appréciés des Français.

Une émission qui va rester dans les annales

Le 22 septembre dernier, Nagui présentait Tout le monde joue avec la cuisine. Le concept des émissions de Tout le monde joue s’extrapole de celui de Tout le monde veut prendre sa place. C’est une émission ponctuelle qui regroupe des invités sur un plateau pour poser des questions de culture générale sur un thème précis. Nagui est accompagnée d’une personnalité pour représenter le thème également. Par exemple, parmi les premiers épisodes en 2015 le thème avait été la mémoire et Nagui était accompagné par Michel Cymès. Puis par la suite, Tout le monde joue s’occupait d’Histoire et c’était donc Stéphane Bern qui accompagnait Nagui. Mardi denier, le thème était donc la cuisine et c’était le chef Christophe Michalak qui était aux côtés de l’animateur.

Mélanie Page, l’épouse de Nagui, va le mettre en boîte

Plusieurs invités en plateau étaient prêts à jouer et à tout donner pour faire de l’émission un succès. Mélanie Page était présente aussi. Mais pas en tant que l’épouse de Nagui, elle était présente pour faire la promotion de la pièce de théâtre dans laquelle elle joue et qui s’intitule 10 ans après.

Nagui, malgré la présence de son épouse, est resté égal à lui-même et n’hésite pas à taquiner les invités les uns après les autres. Mais Nagui n’avait pas prévu de représailles. Car d’habitude, il n’est pas marié depuis 10 ans aux personnes qu’il a l’habitude de charrier. Et les représailles vont faire beaucoup rire l’assemblée et le public derrière son écran. Car Mélanie Page va faire comprendre clairement à Nagui que si il espérait profiter du lit marital et de ses avantages c’était raté à cause de ses blagues. Mais l’épouse de Nagui n’a pas fait référence à leur lit en pleine émission sans amorce.

Mélanie Page: Un lapsus idéal pour répondre à Nagui

En effet, le chef invité dans l’émission était Simone Zanoni. Il est italien, parle français à merveille mais avec un très bel accent chantant. En détaillant les étapes d’une succulente recette, il a accroché sur un mot. Et le verbe “peser” est devenu tout autre, pour être un mot qui évoque dans équivoque la chambre à coucher. De quoi permettre à Mélanie Page de rebondir avant que Nagui ne se moque de trop du lapsus du chef italien et le mettre en boîte une bonne fois pour toute.

C’est un sacré numéro Mélanie Page… #TLMJ — Aurélien B. (@AureIien_B) September 22, 2020

Le ton est donné ! On va bien se marrer avec @Nagui et Mélanie Page ! 😂😂 #TLMJ — Vicky (@vickysg1) September 22, 2020

L’humour serait-il l’un des secrets de la longévité de ce couple ? Nagui et Mélanie Page ont effectivement l’air de bien s’amuser. Lorsque même en plateau ils parviennent à mettre une ambiance électrique et à se vanner comme à la maison, tout indique que ce couple va encore vivre de très belles années de complicité. Nagui et Mélanie Page sont plus que des époux, ce sont des amants et des amis en femme temps.