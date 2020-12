Melissa Gilbert (Laura Ingalls): des nouvelles de son opération de la colonne vertébrale

Melissa Gilbert, l’interprète de Laura Ingalls dans La petite maison dans la prairie, a été opérée d’urgence. En effet, des vives douleurs dans son dos commençaient sérieusement à l’handicaper. Ce n’était pas ma première fois que Melissa Gilbert devait se faire opérer de la colonne vertébrale. Mais aussi délicate qu’était cette nouvelle intervention chirurgicale, elle a été un succès. Chez LDPeople nous sommes ravis d’apprendre que celle qui interprétait Laura Ingalls se porte au mieux. Et nous avons évidemment pensé à nos lecteurs pour les informer de cette bonne nouvelle.

Melissa Gilbert subit une très lourde opération chirurgicale

Melissa Gilbert a tenu ses abonnés au courant sur Instagram. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés à son compte, LDPeople vous résume donc son aventure et l’issue heureuse de celle-ci. Arrivée à l’hôpital, Melissa Gilbert étaient mal en point. Les douleurs et la fatigue étaient de réels handicaps. En effet, elle en arrivait à perdre l’usage de ses doigts de la main droite. Tous les détails sont documentés sur son compte Instagram et son chirurgien, le Docteur Bray, a fait des miracles. Il a installé un disc vertébral artificiel dans la colonne de Melissa Gilbert, en remplacement d’une fusion de vertèbres. Trois fois dans sa vie l’interprète de Laura Ingalls a eu recours à ce genre d’intervention. Mais aujourd’hui, elle est soulagée de ses douleurs pour longtemps. Melissa Gilbert se sent reconnaissante et déterminée à suivre les étapes nécessaires pour que sa convalescence se déroule dans les meilleurs conditions.

Une issue heureuse pour la star de La petite maison dans la prairie

L’interprète de Laura Ingalls dans La petite maison dans la prairie a vraisemblablement une bonne étoile. Car les opérations de la colonne vertébrales ne sont pas anodines et souvent très risquées. Aussi, elle remercie toutes les personnes qui l’ont soutenu dans cette épreuve. Sans oublier ses fans à travers le monde. Chez LDPeople aussi, nous avons été inquiets d’apprendre les difficultés de l’actrice. Mais nous sommes, comme tout un chacun, ravis d’apprendre qu’elle revient de loin. À présent, Melissa Gilbert va faire en sorte de prendre soin d’elle pour se remettre d’aplomb. D’ici quelques temps, elle pourra de nouveau cuisiner, lire, écrire, vivre tout simplement et cela sans douleurs.

Aussi, elle tient à rester loin du virus qui fait rage dans le monde. Car cette intervention l’a évidemment affaiblie et elle ne peut pas se permettre de demander à son corps de combattre le virus tout en étant en convalescence de cette lourde intervention. La vie de Melissa Gilbert va changer pour le mieux et c’est donc ce beau cadeau qu’elle reçoit pour Thanksgiving. À travers ses messages, les fans de l’actrice constatent son courage et sa reconnaissance. Espérons donc que les douleurs disparaissent pour de bon et laissent enfin en paix l’interprète de Laura Ingalls aussi longtemps que possible. Tout comme les fans de Melissa Gilbert, c’est tout le mal que lui souhaite la rédaction de LDPeople.