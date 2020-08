Mennel Ibtissem (The Voice): en colère contre les insultes récurrentes, « elle a envie de vomir »

Mennel Ibtissem était une candidate de The Voice remarquable. Elle participait à la saison 7, saison diffusée en 2018. La voix de Mennel Ibtissem reste un souvenir mémorable pour nombreux de ses fans actuels. Cependant, elle a été contrainte d’abandonner l’aventure suite à une polémique. En effet, des messages et des partages de la chanteuse, sur Facebook, montraient aux yeux de tous l’expression maladroite de ses peurs profondes. Mennel Ibtissem regrette encore aujourd’hui ces messages et s’est excusée publiquement pour les avoir diffusé sur internet. TF1 saluait alors la sage décision de la chanteuse et lui souhaitait de continuer sa carrière artistique et musicale dans l’apaisement. Depuis, elle continue de s’épanouir artistiquement mais les critiques la poursuivent. Tant et si bien qu’elle craque récemment sur Instagram. Mennel Ibtissem envoie un message de colère à ceux qui lui veulent du mal.

La chanteuse, Mennel Ibtissem, ne peut plus supporter les attaques de certains de ses abonnés

Voir cette publication sur Instagram Salaman li Beirut #beirut Une publication partagée par Mennel (@mennel_official) le 7 Août 2020 à 2 :20 PDT

Mennel Ibtissem est une chanteuse accomplie depuis quelques années maintenant. Elle qui était dans l’équipe de Mika aurait pu allé très loin dans l’aventure The Voice sans cette malheureuse polémique. Mais Mennel Ibtissem croit en son destin et persévère pour atteindre ses rêves. Cependant, elle rencontre des obstacles qui minent son moral et interfèrent avec sa détermination. Mennel Ibtissem est décidée à tout donner pour faire de la musique le but de sa vie. Mais elle ne peut plus supporter de recevoir des critiques sans fondements. Les méchancetés sont monnaies courantes sur internet et elle ne peut plus le supporter. En effet, Mennel Ibtissem craque pour de bon. Elle partage alors dans une story sur Instagram, plusieurs messages à destination de ses détracteurs. La colère dicte ses mots car elle ne peut plus continuer d’encaisser en silence les remarques de certains qui vont jusqu’à lui donner envie de “vomir”.

En effet, lorsque Mennel Ibtissem se fait connaître dans The Voice, elle porte un turban qui cache sa belle chevelure brune. Mais depuis quelques temps maintenant, elle ne porte plus de foulard pour cacher ses cheveux. Même si les fans de la chanteuse ont eu plus de six mois pour se faire à ce changement, certains n’ont de cesse de lui faire de remarques à ce propos. Or, ce foulard est un signe d’appartenance religieuse. En effet, les musulmanes peuvent choisir de la porter. Cela étant dit, la religion est une chose si personnelle que personne ne devrait avoir à donner des leçons à Mennel Ibtissem. Elle fait évidement absolument ce qu’elle souhaite avec son corps, son image ou sa foi. Toutes ses choses n’ont pas à souffrir de l’opinion des autres.

La colère prend le dessus et elle partage un message fort

Cependant, lorsque Mennel Ibtissem devient une personnalité publique, nombreux parmi ses supposent avoir le droit de donner leurs avis. Le problème pour Mennel Ibtissem est de devoir encaisser les avis de tous pendant plus de six mois. Pas étonnant qu’elle finisse par craquer et à demander à tout le monde de se calmer. Pour elle, il n’y a pas de place sur ses réseaux sociaux pour les personnes qui ne lui parlent que de son foulard. Le message sera simple, court et clair afin de ne pas laisser de place à l’ambiguïté. Elle demande “cordialement” à ses détracteurs d’aller voir ailleurs. En effet, si ce qu’ils voient ne leur plaît pas, ils leur suffit de ne pas regarder. Elle appréciera qu’ils cessent de perdre leurs temps à tenter de la déstabiliser.

Mennel Ibtissem va même jusqu’à dire qu’elle a envie de vomir à la lecture de certains commentaires. Pour elle, les abonné(e)s qui ne sont pas en accord avec sa façon d’agir ou de penser peuvent quitter son compte Instagram sans regrets. Elle n’a pas de temps à perdre à se justifier. Son image la regarde et il est déplorable qu’autant de personnes n’aient rien d’autre à faire que de perdre leurs temps à tenter de lui donner des leçons. Les critiques et les jugements de ces détracteurs blessent forcément la chanteuse. Mais Mennel Ibtissem va faire le ménage pour reprendre sa vie de façon plus sereine. Car elle ne va pas renoncer au rêve de sa vie entière à cause de quelques personnes qui aiment perdre du temps à cracher du venin sur d’autres.

Mennel Ibtissem se concentrera ensuite sur l’avenir, sur tout le positif qui ressort de sa décision de faire de la musique

Enfin, Mennel Ibtissem termine ses messages de colère par s’apaiser. Et une fois calme, elle s’adresse évidement à ces nombreux fans qui la soutiennent. En effet, elle ne fera pas l’erreur de ne se concentrer que sur les éléments négatifs de sa communauté d’abonnés. Ainsi, elle n’oublie pas de remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont là pour elle et qui lui donne la force de continuer. Car la vie d’artiste est une vie difficile. Rares sont les personnes qui peuvent vivre de leurs passions et avoir la reconnaissance de leurs pairs. Mennel Ibtissem a la chance d’avoir goûté à cela avec The Voice. Une lourde décision qui a bien laissé croire ses fans que c’était déjà la fin de sa carrière.

Mais Mennel Ibtissem était prête à se battre pour ses rêves. Sa détermination sans faille la conduisait alors à déclarer : “À mes soutiens, n’ayez aucune crainte, cette décision n’est pas un frein à mon épanouissement artistique mais au contraire la condition de son accomplissement.”

Aujourd’hui encore, Mennel Ibtissem ne va laisser personne lui dicter sa façon d’être. Elle se révèle à elle-même au fur et à mesure de l’accumulation de son expérience en tant que chanteuse. Des choix artistiques, elle en fera encore beaucoup. Ceux qui ne se reconnaitront plus dans les choix de la chanteuse peuvent donc passer leurs chemins. Car en tant qu’artiste accomplie, Mennel Ibtissem, ne transigera pas avec ses envies profondes. Ce sont autant de cris du cœur auquel elle doit répondre et leur donner vie dans son univers. Personne ne peut faire l’unanimité en faisant des choix. Mais Mennel Ibtissem sait lesquels faire pour avoir la paix. Elle fait donc celui de laisser partir les colporteurs de haine loin d’elle et de sa musique.