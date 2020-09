Mennel The Voice : totalement transformée, elle n’a plus de turban. On vous dit pourquoi !

Lors de la saison 7 de l’émission The Voice, Mennel avait marqué les esprits. Ses prises de position sur les réseaux sociaux avaient fait polémique. Aujourd’hui, la chanteuse s’est métamorphosée et a changé d’apparence. Sur son compte Instagram, la jolie brune s’est mariée et habite maintenant au Portugal. Elle a indiqué les motifs pour lesquels elle ne met plus de turban.

Pendant plusieurs semaines après son départ précipité de l’émission The Voice, Mennel avait voulu se faire oublier. Elle est de retour et multiplie les photos sur les réseaux sociaux. Le 5 mars, la jeune chanteuse était venue dans l’émission présentée par Cyril Hanouna « Balance ton post ». L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir qu’elle ne porte plus son turban. « J’étais une personne avec des convictions, et j’étais comme ça à cette époque-là. Actuellement, j’ai évolué, je change, je deviens quelqu’un de différent, mais je reste la même personne » avait-elle déclaré concernant sa nouvelle apparence. « On passe tous par une trajectoire qu’elle soit spirituelle ou bien personnelle et à partir de là, je pense avoir le droit de décider de changer et d’adapter ma vie d’après mes envies. » avait-elle précisée.

Une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux

Plusieurs mois après ces propos, Mennel a voulu, une fois de plus justifier sa démarche et expliquer pourquoi elle avait décidé de ne plus porter son turban. La jeune femme s’est mariée et a déménagé hors de l’hexagone avec son compagnon et a posté une vidéo pour s’expliquer sur le réseau social Instagram. « Je t’aime toujours autant et en te retirant je n’ai pas changé pour autant » précise la chanteuse qui souhaite dire que sa décision n’a pas de lien avec ses croyances : « J’ai le cœur qui ne cesse de dire écoutez-moi, voyez qui je suis réellement. Je ne suis pas porte-parole de vos douleurs ou de vos croyances. Je suis chanteuse espoir d’une France. Je suis aimante et je veux partager cet amour dénué de tout signe de tout appartenance. »

Mennel trace sa voie

Sur Instagram, elle poursuit sa justification, « Je ne me sens pas déshonorée par cette image de femme voilée. Mais actuellement je fais un autre choix. Le voile est une décision intime. Voilée ou non, respectez nos convictions. Loin de vous décevoir mais je dois le retirer. Mon parcours spirituel dessine ma trajectoire. Ce n’est pas le choix de montrer mes cheveux, ou faire la belle. Mais celui d’être en paix avec moi, sans labels. » explique Mennel en expliquant vouloir être observée et écoutée pour sa musique et rien d’autre. « Notez que maintenant je clarifie mon image, et poursuis ma carrière, malgré toutes les polémiques et jugements. Je ne me suis jamais placée en guerre. Ce combat n’est pas à moi. Ce combat n’est pas le mien. Pas de gagnant » termine-t-elle. A n’en pas douter ses fans continueront à être nombreux à la suivre.