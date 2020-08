Michael Jackson encore vivant?: Un incroyable sosie fait le buzz et affole les réseaux sociaux !

Depuis le lundi 3 août, le nom de Michael Jackson est apparu parmi les tendances sur réseau social Twitter. Un buzz généré par une photo d’Elisabeth Lorun, qui ressemble énormément au Roi de la Pop.

Michael Jackson est l’un des chanteurs qui a le plus marqué la musique au XXe siècle. Son physique est identifiable très facilement. Il avait une apparence si particulière, une voix unique et une façon de bouger hors normes. Aujourd’hui, personne ne pourrait ressembler totalement à Michael Jackson. Sur les réseaux sociaux, certains fans du chanteur sont perturbés par des sosies très ressemblants de Michael Jackson.

Mort en juin 2009, à 50 ans, l’artiste a laissé une grande empreinte et des milliers de fans orphelins. Le 4 novembre 2019, Sergio Cortés, un sosie du king of the pop a fixé un rendez-vous, en Thaïlande, aux admirateurs sur le réseau social Instagram pour un concert qui s’est déroulé en Thaïlande.

Sergio Cortés, sosie exceptionnel

Sergio Cortés ressemble énormément à Michael Jackson, à tel point que les fans étaient convaincus que c’était vraiment Michael Jackson et la rumeur a alors circulé que le king of the pop avait mis en scène son propre décès pour continuer sa vie comme sosie. Certains avaient réclamé un test ADN, afin de démontrer que Sergio Cortés était Michael Jackson. L’histoire va quand même très loin. Il faut dire que les fans du chanteur ont eu beaucoup de mal à s’en remettre. Certains sont même tombés en phase de dépression assez grave.

Blame it on the boogie 😼 pic.twitter.com/O7BTlKcFQw — Lorun (@Lorunelisabeth) August 2, 2020

Un autre sosie qui bluffe les fans

Le 3 août dernier, un autre sosie du roi de la pop a totalement bluffé les admirateurs du chanteur. Sur le réseau social américain Twitter, le nom de Michael Jackson figurait parmi les tendances. C’est-à-dire que le sujet était l’un des plus discuté sur cette agora virtuelle. La cause ? Une jeune femme nommée Elisabeth Lorun a dévoilé un incroyable selfie où elle ressemble de manière très troublante à l’interprète de Thriller. Elle possède la même couleur de cheveux et une peau tout aussi blanche que le King of the Pop. Ses sourcils courbés et légèrement pointus ressemblent à ceux de Michael Jackson, pareil pour la taille de son nez, la forme de ses yeux ou la couleur de sa bouche un peu rosée. Tous les détails sont là. C’est tout à fait incroyable.

La jeune femme a mis en légende de la photo : « Blame it on the boogie », qui est une chanson phare des Jackson Five qui date de 1978. Une photo qui a embrasé les réseaux sociaux, avec des commentaires étonnants. « J’étais sûr qu’il n’était pas mort », « Il est encore en vie », « Comment a-t-il fait pour ressusciter ? », « Ah oui, il revient sans prévenir personne », « Michael Jackson, c’est bien toi ? », sont quelques-uns des commentaires que l’on pouvait lire sous la publication.