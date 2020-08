Michael Jackson toujours Vivant? Wouaa l’incroyable photo qui affole la toile!

Michael Jackson : Une adolescente a vu sa photo devenir viral sur les réseaux sociaux après que certaines personnes soulignaient sa ressemblance étrange avec Michael Jackson. Retour sur le buzz de la semaine.

Une ressemblance folle avec Michael Jackson

Au début du mois, Lorun Elisabeth, une adolescente anglaise a fait le buzz sur les réseaux après avoir dévoilé une photo d’elle où elle ressemblait fortement avec la star défunte Michael Jackson. Et lorsqu’on regarde de plus près le cliché, on peut voir la fillette le teint le très pâle, les cheveux et les sourcils noir ainsi que la bouche fine et rosée. En légende, elle a ajouté : “Blame it on the boogie” en référence au titre de la pop star. Il n’en fallait pas plus pour faire réagir de nombreux internautes.

Blame it on the boogie 😼 pic.twitter.com/O7BTlKcFQw — lorun (@Lorunelisabeth) August 2, 2020

Le cliché compte déjà plus de 100.000 likes, 28.000 retweets et 10.000 commentaires dans lesquels certains fans en viennent à douter du décès de la star, disparue le 25 juin 2009. Ainsi, sous la photo on pouvait lire des commentaires comme : “Michael Jackson au paradis appelant la police pour vol d’identité”, Michael Jackson vit en toi” ou encore “Michael Jackson n’est pas mort, il a juste changé de sexe”. Cette ressemblance, elle le doit notamment a du maquillage bien placé. Pas de panique donc dans la vraie vie elle paraît beaucoup plus naturelle.

Une situation qui amuse la jeune femme

Evidemment, la jeune femme s’amuse de la situation et ne pensait pas à mal : “J’ai vu le côté drôle, je ne suis pas du genre à être offensée par quelque chose que quelqu’un a dit en ligne à mon sujet” a-t-elle notamment déclaré. Elle revient ensuite sur sa ressemblance à Michael Jackson, une chose qu’elle n’a pas pu choisir : “Je pense qu’il est assez clair que sur cette photo, je ressemble beaucoup à Michael Jackson. Des tas de gens l’ont partagé, je trouve ça hilarant”. Si la plupart des commentaires étaient plutôt sympathiques, certains internautes ont eu de mauvaises réactions.

Ainsi, certaines personnes ont affirmé qu’elle avait subi une intervention chirurgicale pour ressembler à Michael Jackson : “J’ai eu un incident où j’étais un peu en colère. Sur un réseau social, certains affirmaient que j’avais subi une intervention chirurgicale pour lui ressembler, ce qui n’est pas le cas” a-t-elle dit. “Cela m’a mise assez en colère parce que certains commentaires n’étaient pas agréables.” a conclu ensuite Lorun Elisabeth. Une chose est certaine, ressembler à la star de la pop n’est pas une chose que l’on voit tous les jours.