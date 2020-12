Michael Schumacher : Cet ami qui évoque les “séquelles importantes” de l’ancien pilote

Ce vendredi 11 décembre 2020, Jean Todt, s’est confié dans les colonnes de Ouest-France au sujet de son ami de longue date, Michael Schumacher. Ne vous inquiétez pas, LD People va vous dire ce que l’ancien patron de Ferrari a dit.

Jean Todt donne des nouvelles de Michael Schumacher

Dans les colonnes de Ouest-France de ce vendredi 11 décembre, Jean Todt, s’est confié sur son ami de toujours, Michael Schumacher, victime d’un terrible accident de ski à Meribel le 29 décembre 2013. Si jusque-là, l’ancien patron de Ferrari a plutôt été discret sur le sujet, évoquant seulement un homme battant, soutenu par ses enfants et par sa femme, il n’est jamais vraiment allé plus loin. Depuis le drame, de nombreuses rumeurs ont circulé sur son état de santé, mais personne, à part sa famille et quelques proches n’est vraiment au courant de ce que souffre le pilote.

Michael Schumacher : un ami proche évoque ses « séquelles importantes » https://t.co/87ivzz9I1F — @Henry10397992 (@Henry103979921) December 14, 2020

Ainsi, Jean Todt a commencé par dire : “je suis très discret par rapport à ce sujet, dans la mesure où on sait que Michael Schumacher a eu un très grave accident (…) et qu’il en a eu malheureusement des séquelles importantes”. Il poursuit ensuite son propos en indiquant que les médecins faisaient tout pour que Michael Schumacher puisse retrouver une partie de ses facultés ou plutôt “retrouver une vie plus normale”. C’est en tout cas ce que souhaitent ses innombrables fans tout autour du globe.

Jean Todt très heureux pour le fils de Schumacher

Mais il a également pris la parole sur le beau parcours du de Mick Schumacher, qui va pour la toute première fois en 2021, piloter une Formule 1. En effet, neuf ans après son père Michael qui disputa son dernier Grand Prix en 2012, au Brésil, le fils débutera en Grand Prix au volant de la Haas F1-Ferrari, l’année prochaine : “Son fils, Mick, a été couronné dimanche champion de Formule 2 après une dernière course difficile. Et il est annoncé pour courir en F1 avec l’écurie Haas en 2021″ a-t-il tout d’abord déclaré.

Jean Todt a poursuivi son propos en ayant des propos touchant envers Mick Schumacher : “C’est un gamin que j’ai vu naître… J’ai une affection particulière pour lui, il a la passion de la course automobile et de la conduite. À partir du moment où les choses vont bien pour lui, j’en suis heureux”. Nous à la rédaction de LD People, on a en tout cas, hâte de le voir sur la piste. Et vous qu’en pensez-vous ?