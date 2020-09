Michael Schumacher dans le coma: Les médecins ont-ils aggravé son état de santé ?

Ce mercredi 16 septembre, les fans du pilote de Formule 1 se sont tous retrouvés devant leurs écrans. RMC Story diffusait hier un documentaire consacré à Schumi. Les journalistes du film ont fait des révélations surprenantes mettant en cause les médecins qui l’ont soigné après son accident.

Il détient le plus beau palmarès de Formule 1 et ses fans se rappellent de ses prouesses comme si c’était hier. Schumi ou Michael Schumacher. Il met fin à sa carrière dans la Formule 1 à l’âge de 43 ans. C’était en 2012. Malheureusement pour le champion, il connaît l’année suivante un terrible accident de ski qui aurait pu lui être fatal.

Des accusations lourdes !

Ce mercredi 16 septembre 2020, la chaîne RMC Story revient sur le destin du pilote allemand. Le documentaire dévoile ce qu’il s’est passé à l’hôpital après sa chute. Le film met en cause les médecins du CHU de Grenoble. D’après les journalistes, l’équipe médicale aurait commis une grave erreur qui a aggravé l’état dans lequel se trouve aujourd’hui Schumi.

Michael Schumacher: Retour sur un accident qui aurait pu être fatal

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher profitait des joies de la retraite en compagnie de son fils Mick et de trois amis. Ils dévalaient ensemble les pistes de Méribel. Mais le pilote de Formule 1 fait une mauvaise chute et glisse sur la pente. Sa tête se heurte à un rocher. Rapidement secouru puis héliporté jusqu’au CHU de Grenoble, les médecins le placent dans le coma artificiel. Il ne se réveillera de ce come que 6 mois plus tard. A ce moment-là, Michael Schumacher n’a plus rien du septuple champion admiré par la foule. Personne ne sait dans quel état exact se trouve le sportif. Début 2020, un neurochirurgien reconnaissait cependant que son état de santé s’est vraiment détérioré depuis son accident.

Michael Schumacher n’a plus rien du septuple champion admiré autrefois par la foule.

« Nous devons nous représenter désormais une personne bien différente que celui dont on se souvient, avec un organisme vraiment détérioré tant au niveau des muscles que du squelette. Cela est dû au coma, et notamment au niveau du cerveau.” a ainsi expliqué le médecin Nicola Acciari.

Jean Todt est donc allé lui rendre visite dans sa maison qui se situe près du lac Léman. Seul l’actuel président de la Fédération Internationale de l’Automobile, Jean Todt a fait une déclaration officielle à son sujet. Voici ce qu’il confiait à la presse en juillet dernier : “Il se bat. J’espère que le monde pourra à nouveau le voir bientôt. C’est ce que lui et sa famille attendent”.

Un détail crucial qui aurait aggravé son état

En attendant de le revoir, le documentaire explique que les médecins français du CHU de Grenoble auraient mis trop de temps à soigner Michael Schumacher. Interviewé pour l’occasion, c’est le neurochirurgien suisse Erich Riederer qui révèle cette information. Il ne sait pas pourquoi du temps à été perdu alors que la réactivité des médecins était cruciale à ce moment-là. D’après le neurochirurgien suisse, l’équipe médicale française aurait peut-être été impressionnée par la stature du champion ou ils auraient tout simplement été perdus face à la situation. En tous cas, cela aurait aggravé son état végétatif. Le CHU de Grenoble n’a pas encore répondu à ces graves accusations.