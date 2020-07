Michael Schumacher: de nouvelles infos sur son état de santé qui font très peur

Michael Schumacher, des nouvelles inquiétantes sur son état de santé après son grave accident. Cela fera déjà plus de 6 ans que le champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher n’est plus apparu, ni devant les écrans de télévision, ni auprès de certains de ses amis.

Si les rumeurs les plus folles ont couru sur son état de santé, il semble difficile, voire impossible de savoir quelle est la réalité. Certains reprochent à son épouse, Corinna, d’exercer un véritable blocus autour du pilote automobile allemand et d’empêcher qui que ce soit, de s’approcher de lui. Selon elle, ce serait la volonté même de Michael Schumacher, et dans un journal allemand Mercedes Magazine , l’épouse de » Schumi » avait décidé de s’expliquer : « Michael est entre les meilleures mains possibles en ce moment, et nous faisons tout notre possible pour l’aider, vous pouvez en être sûr. Essayez de comprendre que nous suivons la volonté de Michael de garder son état de santé confidentiel « .

Mais visiblement, les choses se seraient détériorées depuis quelque temps et sur le site internet du journal The Mirror, le neurochirurgien Nicolas Acciari a accepté d’en dire plus et de lever le voile sur l’état réel du champion » Vous devez vous projeter une personne très différente du Michael que vous avez connu avant l’accident. Ses organes, ses muscles, même son squelette sont très altérés et détériorés « . Impossible de savoir si Michael Schumacher est alité en permanence ou s’il peut se mouvoir ne fut-ce qu’un peu, mais selon le célèbre médecin, Michael serait atteint aussi d’ostéoporose et d’une importante atrophie musculaire. Un état de santé qui inquiète ses nombres fans et les professionnels de l’automobile qui l’ont côtoyé durant de nombreuses années.

Alors qu’il était venu en 2019 à Paris pour suivre un traitement expérimental qui devait l’aider à guérir, certains de ses proches avaient souhaité le rencontrer, comme notamment Rubens Barrichello son ancien coéquipier chez Ferrari, mais aussi son ancien manager et directeur Willy Weber. Mais selon les ordres et les injonctions de la famille, aucune personnalité, aussi proche soit-elle, n’a été autorisée à s’approcher de l’ancien champion du monde. Personne n’a plus le droit ni de le voir, ni lui parler. Une attitude qui n’a fait qu’augmenter l’inquiétude et l’intérêt que les médias ont alors porté à une situation que peu de gens arrivent à comprendre.

Lors de son interview, Willy Weber se montrait très touché par rapport à cette situation : » Je sais que Michael a été très gravement touché, mais malheureusement, je ne sais pas où il en est aujourd’hui, et si des progrès ont été remarqués. J’aimerais juste savoir comment il va, lui serrer la main ou lui caresser le visage. Toutes mes demandes ont malheureusement été rejetées par Corinna. Elle a sans doute peur que je ne me rende pas compte de quelque chose et que je rende public son véritable état de santé « .

La situation de Michael Schumacher est un des secrets les mieux gardés depuis presque 7 ans et personne ne peut dire dans quel état il se trouve réellement, et surtout, s’il y a une possibilité d’évolution. Véritable choix de Michael Schumacher ou décision de la famille, il est, en tout cas, impossible d’avoir la moindre nouvelle, la moindre photo ou le moindre commentaire qui permettrait au moins à certains de ses fans de garder une lueur d’espoir.

Et du côté de ses enfants Gina-Marie, 23 ans, une brillante cavalière, et Mick 21 ans qui semble promis lui aussi un bel avenir dans le monde automobile, c’est le même silence. Aucun de ses deux enfants n’a souhaité évoquer l’état de santé de leur père. Même dans le milieu automobile, personne n’ose même évoquer l’ancien pilote allemand dans le sujet semble si tabou.

Seul Willy Webert, l’ex-homme de confiance du pilote, ose s’exprimer comme il l’avait fait notamment pour Motorsport Total, lorsqu’il avait évoqué celui qu’il dit être son ami « Je n’ai plus de contact et je le regrette profondément. Après son accident de ski, j’ai pleuré comme un chien !!! Ça m’a marqué très fort » avoue l’ancien manager. Il évoque également ce qui s’était passé quelques mois avant l’accident.

Pour lui, Michael Schumacher n’aurait jamais dû effectuer le retour qu’il a tenté de faire en Formule 1 en 2010 avec Mercedes, 4 ans après avoir pris sa retraite « Avec tout le respect que je lui dois, c’est la chose la plus stupide qu’il ait pu faire. Il m’a dit qu’il s’ennuyait, qu’il devait piloter, Willy Weber lui aurait alors répondu » Michael que veux-tu ? Tu ne peux que perdre ! Tu ne peux plus gagner ! Tu as tout gagné !!! Tu es le meilleur pilote au monde. Tu es sur le piédestal le plus haut qu’il soit. Tu ne peux que perdre maintenant ! « .

Des déclarations qui semblaient démontrer que Michael Schumacher était en manque de sensation, et que son métier lui manquait terriblement. Mais la vie en aura évidemment décidé autrement, puisque malgré une carrière de pilote de Formule 1 tout à fait extraordinaire avec sept titres de champion du monde, une prise de risque quotidienne dans son activité principale, c’est finalement dans une station de ski de Méribel qu’il connaîtra un accident qui aura les conséquences que l’on connaît aujourd’hui.

Alors qu’il a commencé par le karting, passait des années sur les pistes du monde entier dans tout type de voitures, et a participé à un nombre record de Grand Prix de Formule 1, Michael Schumacher avait toujours eu la chance de ne jamais connaître d’accident grave, comme malheureusement cela est déjà arrivé à de nombreuses reprises dans l’histoire de ce sport. On pense évidemment à la mort du jeune pilote monégasque Jules Bianchi, ou bien encore à Ayrton Senna qui tous deux sont morts de la passion qui les animait jusqu’au plus profond de leur être, comme ce fut le cas pour Mickaël Schumacher.

Âgé de 51 ans, Schumi, Le Baron Rouge, a participé à plus de 300 courses au cours de sa carrière et est toujours l’un des sportifs les plus adulé du monde. Aujourd’hui, s’il semble réellement impossible de savoir dans quel état il se trouve réellement, c’est ce silence qui angoisse encore un peu plus ses fans et ses amis qu’il compte encore dans le monde de la Formule 1. Depuis le dimanche 29 décembre 2013 à Méribel en Savoie, plus personne n’a revu Michael Schumacher, à l’exception de quelques rares proches de sa famille et évidemment un grand nombre de médecins qui selon son épouse, sont quotidiennement à ses côtés. Selon les dernières informations, il semblerait donc bien que son état de santé n’évolue pas favorablement et que même, il se dégraderait.