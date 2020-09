Michael Schumacher : de nouvelles révélations préoccupantes sur sa santé dévoilées par l’ex de Flavio Briatore

Michael Schumacher n’apparaît plus publiquement depuis son grave accident de ski. Depuis donc plus de sept ans, les rumeurs sur son état de santé inquiètent ses fans. Récemment, de nouvelles informations parviennent à ce propos. C’est Elisabetta Gregoraci, l’ex-femme de Flavio Briatore qui va en dire un peu plus. Et elle est bien placée pour savoir de quoi elle parle étant donné que Flavio Briatore était le patron de l’écurie Benetton. Ecurie pour laquelle Michael Schumacher remporte deux titres de ses sept titres de champion du monde de Formule 1.

Le mystère autour de la santé de Michael Schumacher est en train de se désépaissir

Michael Schumacher est un mystère à lui seul. Ses proches font tous en sorte de garder le plus opaque possible les informations concernant sa santé. Son épouse, Corinna, fait très attention à ce que la vie privée de son mari soit respectée. Qu’importe les questions des fans de Michael Schumacher, l’intégrité du pilote reste sa priorité. D’autant que pendant des années, les journalistes n’étaient pas bien accueillis par Michael Schumacher. Il leur parlait le moins possible et regrettait de voir que sa notoriété pouvait nuire à sa vie privée. Consciente de son sentiment envers les journalistes, sa femme a rapidement décidé de taire les conditions et les séquelles de l’accident de ski de son mari.

Un accident de ski fait basculer la vie du pilote

En effet, en 2013, Michael Schumacher fait une grave chute en ski. Un accident dont il paie encore les conséquences aujourd’hui malgré les efforts des médecins. Et Corinna veille à ce que perdure l’opacité autour de l’état de son époux. Depuis l’accident, Michael Schumacher n’est pas apparu une seule fois en public. Les fans s’interrogent et de rares éléments arrivent à leurs oreilles. Nous apprenions notamment l’année dernière, en 2019, que Michael Schumacher était admis dans un hôpital à Paris pour recevoir des soins particuliers. Il s’agissait d’un traitement d’un nouveau genre consistant à injecter des cellules souches dans l’organisme du patient.

À partir de cet élément d’information, et malgré la distance que prend la famille de Michael Schumacher vis à vis des médias, il était clair que le pilote était dans un état grave. Car les cellules souches interviennent pour espérer une régénération de tissus endommagés. Et sachant que l’accident de ski de Michael Schumacher l’avait plongé dans le coma, c’est bien son cerveau que les médecins tentent donc de soigner. Or, en l’absence de confirmation de Corinna ou des proches de Michael Schumacher, impossible de savoir précisément dans quel état se trouve le pilote. Ces quelques éléments indiquent le pire mais ne sautons pas sur des conclusions hâtives.

Des révélations sur la santé de Michael Schumacher qui semblent officielles

L’ex-femme de Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, va donc faire des révélations étonnantes. Elle va confirmer des rumeurs qui couraient sur Michael Schumacher et son état de santé. En effet, de nombreuses personnes pensent que le pilote, sept fois champion du monde, est aujourd’hui paralysé. Elle va donc confirmer cela et ajouter qu’il n’est même pas capable de parler. D’après ses dires, dans l’émission italienne Grande Fratello VIP, Michael Schumacher ne pourrait communiquer qu’avec ses yeux. De plus, elle indique qu’il ne se trouve pas en Suisse comme beaucoup de gens le croient, il est en fait dans sa villa espagnole.

Voir cette publication sur Instagram #buonadomenica❤️ a tutti #goodsunday☀️ #twigafortedeimarmi Une publication partagée par Flavio Briatore (@briatoreflavio) le 1 Août 2020 à 11 :53 PDT

Puis, comme l’indiquait déjà Corinna à plusieurs reprises, très peu de personnes peuvent rendre visite à Michel Schumacher. Certainement une autre manière de garder le secret sur son état de santé. Mais aujourd’hui, de plus en plus de fuites permettent de dresser un portrait actualisé de l’ancien champion du monde de Formule 1. Et si son état de santé est stable, il n’est pas moins triste. En effet, un tel champion qui sait aller à toute vitesse ne devrait pas se retrouver coincé dans son corps de la sorte. Les fans de Michael Schumacher se doutaient de la gravité de son état mais voulaient continuer de croire qu’il pourrait s’en remettre. D’ailleurs, les rares témoignages de ses proches qui lui rendaient visite insistaient sur le fait qu’il se battait pour améliorer son état de santé.

Micheal Schumacher reste un champion dans l’âme, il ne lâchera rien

La bataille continue donc pour Michel Schumacher mais ses fans savent maintenant qu’il va devoir aussi redoubler de chances pour espérer une amélioration. Les neurologues qui ont suivi son cas ne sont pas très optimistes sur une éventuelle amélioration. Mais les miracles existent et les fans de Michael Schumacher ne baisseront pas les bras. En effet, ils rêvent de pouvoir un jour voir le pilote dans les tribunes d’une course automobile. Ils aimeraient par dessus tout que Michael Schumacher puisse assister à une course de son fils. Si son état de santé le lui permet un jour, cela ne fait pas de doutes que le pilotes aimerait beaucoup pouvoir le faire.

Les proches de Michael Schumacher gardent le secret depuis plus de sept ans sur sa santé. Peut-être est-il temps de mettre un terme aux rumeurs et de prendre la parole ? En effet, tant que Corinna ou une personne proche de Michael Schumacher ne parlera directement à la presse, difficile de prendre ce qui se dit de lui pour argent comptant. Mais Elisabetta Gregoraci semble savoir de quoi elle parle. Et elle n’est pas la seule à faire allusion à la condition “végétative” de Michael Schumacher. Car des neurologues avaient envisagés les conséquences de son accident de ski et étaient parvenus à cette conclusion.