Michael Schumacher : État de santé, Jean Todt donne enfin des nouvelles de son ami!

Ce dimanche 15 novembre, Lewis Hamilton a égalé le record de titres de champion du monde de Michael Schumacher. A cette occasion, Jean Todt a réagit sur cet exploit, mais ce dernier a également donné des nouvelles de l’ancien pilote.

Jean Todt assure que Michael Schumacher se bat

Lors d’une interview pour RTL, Jean Todt a pris le temps de réagir sur le septième titre de champion du monde décroché par Lewis Hamilton ce dimanche 15 novembre lors du Grand Prix de Turquie. Un bel exploit pour le pilote, qui égalise le record de Michael Schumacher. Evidemment, les journalistes n’ont pas pu s’empêcher de demander des nouvelles de celui qui a eu un accident de ski en décembre 2013. L’ancien patron de Ferrari a expliqué alors : “C’est une question sur laquelle je vais être extrêmement réservé. Je vois Michael Schumacher très souvent, une à deux fois par mois. Ma réponse est tout le temps la même : il se bat. On ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s’améliorent“.

Michael #Schumacher : “Je lui rends visite une à deux fois par mois, il se bat, et on ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s’améliorent”, @JeanTodt invité de #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/M7qVnaQyN2 — RTL France (@RTLFrance) November 16, 2020

D’ailleurs, Jean Todt explique ensuite que l’ancien pilote suivrait avec attention les performances de son fils Mick, qui participe au championnat de Formule 2 avec l’écurie Prema Racing, depuis 2019 : “Michael Schumacher, bien sûr qu’il le suit. Mick est en Formule 2, il va probablement courir en Formule 1 l’année prochaine. Donc c’est un beau challenge et on est ravis d’avoir de nouveau un Schumacher au plus haut niveau de la compétition automobile”.

Mickael Schumacher, prêt pour la F1 ?

En parlant de Mickael Schumacher, ce dernier était avec son père au moment de l’accident. D’ailleurs au début de sa carrière de pilote, il avait utilisé le nom de sa famille de sa mère, jusqu’en 2014 : “D’abord très protégé des médias […] Schumi Junior a toujours fait face avec calme et dignité à sa notoriété naissante comme aux questions sur l’état de santé de son père ; il skiait en sa compagnie au moment du drame. En allemand, en anglais ou dans un excellent français puisqu’il a suivi toute sa scolarité dans le canton de Vaud (Suisse), Mick élude toujours ce véritable secret d’État” lisait-on dans le Journal du Dimanche.

#EdiciónFindeSemana | Mick Schumacher y el futuro de la Fórmula 1 https://t.co/1ipOPsgDUq pic.twitter.com/D21G9vj9KH — La Afición (@laaficion) November 15, 2020

Aujourd’hui, Mick Schumacher est proche de piloter en Formule 1 et d’après ses dires, il est prêt : “Je me sens prêt pour la Formule 1. Je suis aussi très heureux que les résultats soient bons et que mon équipe et moi ayons constamment signé de bons résultats”. Pour autant, avant de pouvoir vivre ce rêve, il veut se concentrer sur le titre en Formule 2 : “Pour le moment cependant, je me concentre sur la Formule 2 avec deux week-ends encore à disputer, que nous voulons bien finir. Nous menons le championnat et je veux que ça soit pareil en fin de saison !”. Michael Schumacher