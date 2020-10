Michael Schumacher: État de santé: son fils, Mick, a une grande nouvelle poignante pour ses fans

Michael Schumacher est le père de deux enfants. Tous les deux issus de son mariage avec Corinna. Ils ‘agit de son fils Mick Schumacher et de sa fille Gina Maria. Tous les deux ont hérité des passions de Michael Schumacher. Son aînée, sa fille, est une grande fan d’équitation. Elle tient cela de ses parents, propriétaires d’un ranch et de plusieurs chevaux admirables. Mais la fils de Michael Schumacher et de Corinna a lui aussi récupérer la passion de son paternel.

En effet, Mick Schumacher est en passe de devenir un pilote automobile renommé. Sur son compte Instagram, il annonce une grande nouvelle à ce sujet. Le fils de Michael Schumacher va participer, le week-end prochain, à des courses de Formule 1. Lui qui brillait en Formule 3 puis 2, il semble qu’il pourrait réellement emboiter le pas de son père dès l’année prochaine. De quoi émouvoir les fans de Michael Schumacher.

Michael Schumacher transmet ses passions à ses enfants

Michael Schumacher a une histoire incroyable. Un palmarès de pilote impressionnant. En effet, il est champion du monde pas moins de sept fois ! Un exploit pour les fans de course automobile. En revanche, Michael Schumacher ne participe plus à des courses depuis 2013 suite à une grave accident de ski. Ses fans en sont malades, d’autant que le secret est bien gardé autour de son état de santé. Certaines rumeurs veulent que Michael Schumacher soit complètement handicapé et ne puisse plus que communiquer avec ses yeux. Mais il est impossible d’en avoir le cœur net. Car Corinna et ses proches veillent à respecter la dignité et la vie privée de Michael Schumacher. Lui qui n’était déjà pas très fans des journalistes, il ne voudrait pas que son visage apparaisse dans les magazines pour d’autres raisons que pour son travail.

En revanche, il serait certainement très fier pour son fils de la voir faire les gros titres. Mick Schumacher est en train de faire ses preuves et pourrait prendre la relève de son père. Les fans de Michael Schumacher espèrent pouvoir de nouveau scander ce nom en regardant les courses de Formule 1. Ce n’est donc pas sans émotions qu’ils apprennent la grande nouvelle. Le fils de Michael Schumacher informe ses abonnés de ce grand moment à venir, sur Instagram. Voici alors la publication que partage le jeune homme.

La grande nouvelle de Mick Schumacher

Le jeune pilote de tout juste 21 ans ressemble à son père. Dans ses traits de visage, son tempérament et sa passion, il a hérité des qualités de son papa. Michael Schumacher doit être ravi de savoir que l’histoire de la Formule 1 pourrait bien être écrite par son fils. Les fans de Formule 1 auraient certainement souhaité pouvoir assister à des événements dans lesquels ils pourraient tous les deux participer. Mais depuis le temps que Michael Schumacher n’a pas piloter, c’est doucement mais sûrement que les fans se font une raison. Car il se pourrait que Michael Schumacher ne sache même plus marcher ou même parler. Son état de santé pourrait être bien plus inquiétant que ce qu’il paraissait. Cependant, aucune confirmation de son épouse, Corinna, ou de ses proches à ce sujet. Tout est fait pour conserver une opacité importante autour de la santé de Michael Schumacher.

Michael Schumacher ne pilote plus mais son fils prend sa relève

Plus de courses de Formule 1 pour le septuple champion du monde. Mais peut-être bien des courses de Formule 1 pour son fils, Mick Schumacher. Le week-end du 10 octobre, le fils de Michael Schumacher va donc participer à deux jours de “pratique libre” en Formule 1, à Nürburgring. Et il n’est pas peu fier d’annoncer cette nouvelle à ses abonnés. De plus, les fans de Mick sont persuadés que cela signifie que l’année prochaine il conduira les mêmes bolides que son père. Avec l’écurie Ferrari, le fils de Michael Schumacher pourrait bien faire des étincelles.

La famille Schumacher ainsi que leurs proches doivent évidemment se réjouir pour Mick. En effet, de venir pilote de Formule 1, ou ne serait-ce que de voiture de course, est un rêve pour bon nombre de passionnés. Et il est assez émouvant de voir que le fils suit les traces de son père dans ce domaine si élitiste. Les fans de Michael Schumacher peuvent déjà imaginer que le septuple champion du monde viendra acclamer son fils depuis les gradins de courses prestigieuses. Ce serait l’un de leurs souhaits les plus chers. Mais l’état de Michael Schumacher ne lui permet peut-être pas de se déplacer ainsi. Pour le moment, tout indique que l’ancien pilote n’est plus du tout autonome.

Des rumeurs persistantes voudraient que Michael Schumacher soit en fauteuil, paralysé

D’après l’ex-femme de Flavio Briatore, Michael Schumacher ne pourrait bouger que ses yeux et s’en servirait pour communiquer autant que possible. Elle faisait part de cette révélation sur un plateau de télévision italien. Mais comme à chaque fois que de nouveaux éléments sont révélés, les principaux intéressés gardent le silence et il est difficile de démêler le vrai du faux. Donc, sans confirmation de la part de Corinna ou des personnes très proches de Michael Schumacher, impossible de prendre pour vrai les propos d’Elisabetta Gregoraci.

De plus, la seule grande nouvelle officielle à célébrer reste celle de Mick Schumacher. Le fait qu’il ait l’opportunité de faire tout un week-end d’entraînement en Formule 1 va lui ouvrir des portes. Il sera peut-être le prochain Michael Schumacher, avec plusieurs titres de champion du monde ? C’est en tout cas tout ce que ses fans lui souhaitent.