Michael Schumacher: Inédit! Sa famille accepte de révéler les très rares photos et vidéos du grand champion automobile

Les fans de Michael Schumacher attendaient cet événement depuis près de sept ans. Ainsi, le sextuple champion du monde pourrait faire sa réapparition. En tout cas, son public pourra bientôt découvrir des photos et des vidéos de celui qui a disparu des écrans. En effet, depuis son accident de ski à Méribel en décembre 2013, aucune image de l’ancien pilote Ferrari n’a été dévoilée. LD People vous explique ce revirement de situation.

Michael Schumacher : un film documentaire en préparation

Un lourd secret très bien gardé

Depuis plusieurs années maintenant, c’est un secret autour duquel rien ne transpire . L’état de santé réel de Michael Schumacher n’a, en effet, jamais été dévoilé. Selon plusieurs témoignages, son épouse Corinna opère un véritable blocus autour de son mari. Aucune photo n’a jamais été publiée depuis son accident. Des amis proches du sportif se plaignent d’ailleurs régulièrement de ne pas pouvoir rencontrer leurs amis. Rubens Barrichello, ancien pilote de Formule 1 avoue même avoir tenté de lui rendre visite à plusieurs reprises. Il explique ainsi être sans nouvelles de son ancien coéquipier.

Seul Jean Todt, directeur sportif de chez Ferrari à l’époque, a accepté de se confier dans la presse. Selon le Français, Michael Schumacher continue de se battre de toutes ses forces. Néanmoins, Schumi serait toujours dans un état plus que préoccupant. Il souffrirait d’atrophie musculaire et de nombreuses autres séquelles. Il serait totalement incapable de se mouvoir seul. Depuis son accident de ski, ses fans ne rêvent donc que d’une seule chose : avoir de ses nouvelles et enfin savoir comment il se porte. LD People vous explique pourquoi cela pourrait être bientôt le cas.

Un film consacré au champion

La nouvelle a été divulguée il y a quelques jours. Ainsi, Corinna et les enfants de Michael Schumacher auraient donné leur accord pour la réalisation d’un documentaire sur le champion du monde. Cette œuvre cinématographique sera réalisée par Michael Wech et Hanns-Bruno Kammertons. Selon plusieurs sources, les deux cinéastes auraient désormais toute latitude pour consacrer un film à l’un des plus grands champions automobiles de tous les temps. Il s’agit donc véritablement d’une surprise. Car jusqu’à aujourd’hui, Corinna s’est montrée intransigeante. Elle n’aura jamais accepté. La moindre photo ou la moindre interview. Dès lors, il s’agit véritablement d’un virage à 180 degrés. Il reste à savoir désormais ce que révélera exactement ce documentaire.

Mais on peut d’ores et déjà imaginer l’empressement des fans de Michael Schumacher pour découvrir le résultat final. Car le pilote de Formule 1 peut encore compter sur un public très fidèle malgré les années qui passent. En effet, le sportif de haut niveau a toujours un statut de véritable idole. Aux quatre coins du monde, des aficionados continuent d’entretenir le souvenir de ses nombreuses victoires. L’annonce de ce film, intitulé Schumacher est donc un très grand événement. Du côté de la santé du champion, Michael Schumacher pourrait dans les prochains mois subir une nouvelle intervention chirurgicale. En effet, un protocole de nouvelle génération est à l’étude, basé sur le travail des cellules souches. L’espoir est donc pour Schumi de retrouver une certaine autonomie. Voilà donc deux bonnes nouvelles pour ceux à qui le pilote manque cruellement.