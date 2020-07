Michael Schumacher: Jean Todt a été le voir « les nouvelles ne sont pas bonnes » « il doit ce battre… »

Michael Schumacher est certainement le pilote automobile le plus célèbre du monde. Mais depuis 2013, un grave accident de ski lui coûte très cher et il est aux abonnés absents depuis. Les fans du pilote font alors des pieds et des mains pour avoir de ses nouvelles. Mais la famille de Michael Schumacher préfère préserver son intimité et le protéger des médias en attendant son rétablissement. Depuis six ans, il travaille à pouvoir réapparaître en public. C’est en tout cas un espoir que partage un de ses amis dans un témoignage.

Michael Schumacher, un champion historique qui garde encore des milliers de fans

Michael Schumacher remporte sept fois le titre de champion du monde. Son nom n’est ignoré de personne sur la planète et son succès lui colle encore à la peau. Aujourd’hui, ses fans savent qu’il traverse des moments difficiles mais personne n’en sait vraiment davantage. En effet, le secret autour de sa condition de santé est très opaque. Seuls ses proches amis et sa famille connaissent les détails de son état. Et ils sont tous tenus de garder le silence à ce sujet. En revanche, les amis de Michael Schumacher qui peuvent lui rendre visite ne tarissent pas d’éloges sur le pilote. C’est le cas de Jean Todt qui lui a rendu visite récemment.

Le président de la fédération automobile internationale a revu son ami, Michael Schumacher. Et lorsque la presse l’interroge sur la santé du pilote, il décline les questions. Mais il tient tout de même à dire aux fans que la star travaille avec acharnement. C’est un véritable combat que mène Michael Schumacher pour sa santé. Et Jean Todt ne perd pas espoir de le voir en public dans un avenir proche. Quelle joie cela serait pour les fans du coureur automobile de pouvoir le revoir ! Un espoir qui se concrétiserait alors qu’il prend racine il y a bientôt six ans déjà. Certains espèrent même pouvoir l’apercevoir dans les gradins lorsque son fils participe à des courses de prestige. Car le fils de Michael Schumacher, Mik Schumacher, est lui aussi un pilote de course qui a de l’avenir.

Voir cette publication sur Instagram 👏👏👏 @mickschumacher – First victory in @fiaf2championship Une publication partagée par Michael Schumacher (@michaelschumacher) le 7 Août 2019 à 1 :48 PDT

Un retour en public serait proche pour le pilote ?

Michael Schumacher a aujourd’hui 51 ans et les fans pourraient être sous le choc de revoir le pilote après tant de temps. Mais cela reste un espoir solide pour la majorité d’entre eux. En revanche, impossible de savoir dans quel état nous pourrions retrouver la star. Pourra-t-il marcher ? Est-il capable de parler ? Autant de questions qui inquiètent et qui restent sans réponses. Tout ce que nous savons de façon certaine c’est que Michael Schumacher fait des efforts de titan pour se remettre de son accident de ski. Il aurait également subi des opérations et fait de longs séjours dans des hôpitaux de renoms. Mais là encore, le secret médical est très épais et aucune fuite n’arrive aux oreilles de son public.

La santé de Michael Schumacher est ce qui importe le plus

Jean Todt s’est rendu dans la maison du pilote. Elle est située sur les bords du Lac Léman, en Suisse. Et ce ne sont pas beaucoup de personnes qui sont autorisées à se rendre sur place. Le président de la fédération automobile internationale obtient ce privilège grâce aux longues années de travail qu’il partage avec Michael Schumacher. Et c’est dans le Sunday Times qu’il partage son ressenti après cette visite. En effet, pour lui, le pilote et sa famille font leur possible pour tenter de revenir dans la sphère publique. Cependant, Michael Schumacher n’a jamais été une personne qui aimait parler de lui aux médias. Surtout pas de sa vie privée. Il n’y a alors rien d’étonnant à ce que sa santé reste un secret. Pourtant, les fans du pilote savent que la situation doit être grave pour qu’il s’absente aussi longtemps.

Ensuite, l’ami de Michael Schumacher se voit interrogé sur la possibilité que le record du pilote soit battu. Mais pour Jean Todt, cela n’est pas un problème en soi. Car pour lui, ce qui compte c’est que Michael Schumacher se remette de son accident. Que son record soit battu par Lewis ne va rien changer à la notoriété du champion. Michael Schumacher reste et restera un grand nom de la course de Formule 1 quoi qu’il arrive. Il ne va donc pas se faire de soucis pour la suite des compétitions. Il pense à son ami, à sa santé, et le fait qu’ensemble ils aient marqué l’histoire du sport ne bougera pas. De nouveaux records peuvent être établis sans ôter le prestige des anciens.

Encore combien de temps d’attente pour que ses fans le retrouvent ?

Seul l’avenir nous dira quand et dans quelles conditions nous pourrons retrouver Michael Schumacher. De source sûre, nous ne pouvons qu’affirmer qu’il travaille beaucoup à son rétablissement. Lui et sa famille font leur possible et espèrent donc également pour bientôt revenir dans la sphère publique. Mais en attendant, il faudra faire preuve de patience. Les fans de Michael Schumacher attendent déjà depuis bien longtemps et ne perdent toujours pas espoir. Cela va bien finir par payer semble-t-il. Les attitudes des fans sont d’ailleurs saluées. Car tous respectent l’intimité du pilote de Formule 1 et continuent de l’encourager autant que possible dans son rétablissement. La patience des fans conforte certainement Michael Schumacher dans son combat. Une raison de plus de se battre pour sa santé, celle de retrouver son public qui l’attend.