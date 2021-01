Michael Schumacher: retour sur les détails du terrible accident qui a bouleversé sa vie huit années après!

Ce 29 décembre 2020, la famille de Michael Schumacher a dû se remémorer un bien triste anniversaire. En effet, cela fait 7 ans que le célèbre pilote de Formule 1 a connu ce terrible accident qui a modifié sa vie à jamais. De plus, l’ancien champion du monde fêtera ce dimanche 3 janvier 2021 ses 52 ans. Cette semaine est donc particulière à bien des égards. C’est l’occasion de revenir sur ce terrible jour où toute la planète a découvert l’horreur ! En effet, après avoir risqué sa vie à de nombreuses reprises sur les circuits de Formule 1, Michael Schumacher a échappé de peu à la mort dans un banal accident de ski. LD People revient sur les circonstances exactes de ce terrible drame.

Michael Schumacher : le jour où tout a basculé

L’un des plus grands sportifs de tous les temps

Depuis son plus jeune âge, Michael Schumacher aime se dépasser. Ainsi dès son enfance, il commence à se faire remarquer par ses capacités en karting et dans de nombreux autres sports. Mais c’est finalement la passion de la course qui va l’emporter. Au fil des années, son coup de volant devient de plus en plus sûr. Et très rapidement, il obtient des résultats en Formule 3000 et en Formule 2. Ensuite, le moment est venu de rejoindre le top niveau avec son entrée en Formule 1.

Dès ses premiers tours de roue, tout le monde voit en lui le futur champion du monde. C’est d’ailleurs exactement ce qu’il s’est passé. Après sept titres de champion du monde et une gloire planétaire, Michael Schumacher prend finalement sa retraite en 2012. Et quelques mois plus tard, le drame arrive. Lors d’un séjour à Méribel avec sa famille, l’ancien pilote de l’écurie Ferrari va frôler la mort. LD People se souvient pour vous des circonstances exactes de l’accident.

Un skieur émérite

Michael Schumacher est en effet encore au top de sa forme à cette époque. D’ailleurs, il a un excellent niveau de glisse. Et comme toujours très précautionneux, il porte un casque ce jour-là. Car le sportif ne connaît que trop bien les risques d’un accident. Pourtant, il prend la décision de faire un peu de hors-piste entre une piste bleue et une piste rouge. Mais il n’y a rien d’extraordinaire pour un skieur de son niveau. Cependant, il heurte malencontreusement une pierre et fait une chute très grave. Sous l’impact, son casque se brise littéralement. Toujours conscient au moment de l’arrivée des secours, il est néanmoins placé dans un coma afin de réduire tous risques neurologiques.

Finalement, Michael Schumacher restera dans cet état durant de longs mois. Et ce n’est que près d’une demi-année plus tard, qu’il sera transféré du CHU de Grenoble vers un hôpital de Lausanne. Encore aujourd’hui, l’état de santé exact de Michael Schumacher reste un grand mystère. En effet, son épouse et sa famille opèrent un véritable blocus envers les journalistes ou ceux qui voudraient s’intéresser au sujet. À de rares occasions, quelques proches se sont livrés à la presse. Et selon eux, Michael Schumacher se bat comme un lion pour tenter de retrouver une certaine autonomie. Pourtant, plus le temps passe plus l’espoir s’amenuise de le revoir un jour guérit. Malgré l’absence de nouvelle rassurante, ses fans ont toujours le rêve de le retrouver aux abords d’un circuit. Ainsi, Michael Schumacher aurait la chance de voir son fils suivre ses traces…