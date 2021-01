Michael Schumacher: sa fille Gina dévoile le petit dernier de la famille! Une annonce importante!

Après la tragique chute de ski de Michael Schumacher, voici enfin une bonne nouvelle ! La famille du pilote doit se réjouir de l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille. C’est Gina, la fille du pilote, qui en a fait l’annonce sur son compte Instagram.

Le 29 décembre 2013, le monde s’est écroulé pour le célèbre pilote Michael Schumacher. A Méribel en Savoie, la star de la Formule 1 a fait une terrible chute de ski. Placé en coma artificiel pendant six mois, il a ensuite essayé de s’en remettre. Mais il ne s’en est jamais totalement remis.

D’importantes séquelles à vie

Son ami et ancien directeur de l’écurie Ferrari Jean Todt lui avait rendu visite. “Il se bat. On ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s’améliorent. Il est très bien entouré et confortablement installé”, avait-il tenu à déclarer. Mais ses propos ne réussissent pas à cacher les importantes séquelles que garde Michael Schumacher.

Passionnée de rodéo !

Tout le monde espère que le pilote refera bientôt sa réapparition dans la vie publique. Mais après bientôt 7 ans, les espoirs s’amincissent. Pendant ce temps, son fils reprend le flambeau. Âgé de 21 ans, Mick Schumacher se hisse désormais au range de pilote reconnu en Allemagne. Il doit aujourd’hui faire la fierté de son papa. Michael Schumacher a également une fille aînée, Gina, âgée de 23 ans. Elle n’a pas choisi la Formule 1. Mais comme son frère et son père, elle a le goût pour le risque. En effet, cette dernière se dit passionnée de rodéo ! Au sein de LDpeople, les photos de son compte Instagram nous impressionnent énormément !

Sur son compte Instagram, la jeune femme adore partager des photos de compétitions quand ce ne sont pas tout simplement des clichés de chevaux. Gina partage ainsi le même amour des chevaux comme sa maman. Elle connaît un grand succès sur ce réseau social puisqu’elle est suivie par 77 000 abonnés !

Michael Schumacher : “In nouveau membre dans la famille »

Ce dimanche 24 janvier, la cavalière a présenté à ses abonnés “un nouveau membre dans la famille ». Il ne fallait donc pas s’attendre à un petit-fils ou une petite-fille pour Michael Schumacher. Mais à un nouveau cheval dans son écurie, et pas de Formule 1 !

Gina Schumacher a mis à contribution ses abonnés pour le choix du prénom de son cheval. En effet, la jeune femme hésite encore entre « Drake » ou « Gunny ». Quant à la venue d’un enfant, le journal allemand Wunderweib a révélé en février 2020 qu’elle filait le parfait amour avec Ian Bethke, un autre passionné des chevaux. Ils se seraient certainement fiancés.