Michael Schumacher: sa fille Gina montre une photo qui bouleverse totalement les internautes!

Michael Schumacher manque terriblement à ses fans. Depuis son accident de ski, le pilote automobile ne donne plus de nouvelles. Les rumeurs et les actualités à son sujet sont toujours suivies de près par son public. Alors, lorsque sa fille partage cette fameuse photo sur son compte Instagram, cela les rappelle au souvenir de son père. En effet, la ressemblance entre le père et la fille est frappante. À travers son sourire, ils voient le pilote et revivent des souvenirs agréables qu’ils ont avec Michael Schumacher. LDPeople vous propose donc de découvrir cette photo bouleversante.

Les fans de Michael Schumacher voient le père dans le sourire de la fille

Michael Schumacher a deux enfants. L’ainée est sa fille, Gina Maria. Elle est passionnée d’équitation et de cheveux, tout comme ses parents. Plus particulièrement comme sa mère, Corinna. Le couple possède un ranch avec plusieurs chevaux, en Suisse. Le fils de Corinna et de Michael Schumacher suit quant à lui les traces glorieuses de son père. Mick est un adepte de la course automobile, un pilote de Formule 1 qui a un brillant avenir. Fils d’un septuple champion du monde, il a le poids de la notoriété de son père sur les épaules. Depuis son entrée dans l’arène des courses automobiles, les fans de Michael Schumacher rêvent d’apercevoir l’ancien champion assister aux courses de son fils. Mais des images de lui dévoilées cet été semblent le montrer dans l’incapacité de se déplacer.

Les passions sont des histoires de famille chez les Schumacher

Pour Gina Maria Schumacher, c’est le cheval qui anime son âme de compétitrice qu’elle a reçu de son père. Et sur son compte Instagram, ce sont donc les équidés qui ont la vedette. Pour de temps à autre, la fille de Michael Schumacher partage des photos d’elle accompagnée de messages sympathiques adressés à ses abonnés. Le dernier en date la montre ne train de sourire tout en se rattachant les cheveux. Une photo splendide qui capture la spontanéité du rire de la jeune femme. De quoi rappeler vivement Michael Schumacher à ses fans, comme vous le précisait LDPeople. Car le père et la fille se ressemblent énormément et ont visiblement le même sourire aux yeux des internautes. En effet, dans les commentaires de cette publication, les abonnés de Gina n’ont de cesse de le lui dire. Elle est le portrait craché de son papa.

Michael Schumacher n’a pas fini de manquer à ses fans. D’après les informations qui circulent à son sujet, ce n’est pas demain que nous auront le bonheur de le retrouver. Isolé à cause de sa lourde condition physique, rares sont les personnes autorisées à lui rendre visite. Et les médias ne sont jamais les bienvenus chez Michael Schumacher. Déjà lorsqu’il brillait en tant que pilote de Formule 1, il n’appréciait pas être obligé de répondre aux questions des journalistes. Sa femme, Corinna, s’occupe de toute ce qui concerne les déclarations officielles depuis son accident. Pas un mot de la part de l’immense Michael Schumacher, mais ses fans ne cessent d’espérer pouvoir le retrouver. ne serait-ce pour assister à une des courses de son fils Mick.