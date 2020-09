Michael Schumacher serait tiré d’affaire? De nouvelles informations de son état de santé

Déjà 7 ans que l’on est quasiment sans nouvelle de l’état de santé de Michael Schumacher. Depuis cet accident de ski, qui l’aurait premièrement plongé dans un coma suite à de nombreuses fractures, puis laissé avec de graves séquelles. Son épouse et ses proches ont érigé de véritables barrières autour du célèbre pilote automobile et presque personne n’a plus pu l’approcher depuis cette date. Même ses amis, d’anciens pilotes de F1 ne savent exactement pas aujourd’hui quel est l’état réel du plus grand champion automobile de tous les temps.

Alors qu’il a risqué sa vie sur tous les circuits du monde à des vitesses de près de 300 km heure, ce sera finalement un banal accident de ski à Méribel qui a failli lui coûter la vie. Si très peu d’informations transparaissent dans la presse, certains médias italiens affirment que Michael Schumacher devrait subir une nouvelle intervention chirurgicale. Mais Corinna, la femme de l’ancienne star de chez Ferrari, ne donne aucune information au sujet de l’état de santé de son mari. Seul un journal transalpin affirme que l’ancien champion du monde devrait subir une intervention afin de régénérer son système nerveux. Du côté de la famille du principal intéressé, aucune confirmation de cette nouvelle n’a été annoncée.

Mais une autre personne très proche du clan Schumacher donnait des nouvelles de son ancien protégé il y a quelques jours. Le français Jean Todt, ancien directeur de l’équipe de Formule 1 Ferrari est l’une des seules personnes à être accepté dans le cercle très fermé de ceux qui peuvent rendre visite à Michael Schumacher. Dans une récente interview, l’ancien patron de F1 se livre sur ses impressions : “ J’ai vu Michael la semaine dernière. Il se bat ” expliquait-il, sans véritablement préciser si Michael Schumacher pouvait parler ou marcher. Il avait néanmoins toutefois souhaité rajouter ” Mon Dieu, on sait qu’il a eu un terrible et malheureux accident de ski, qui lui a causé beaucoup de problèmes. Mais il a une femme extraordinaire à ses côtés, il a ses enfants, ses infirmières, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur, à lui et à sa famille “ expliquait Jean Todt. ” Tout ce que je peux faire, c’est être auprès de lui jusqu’à ce que je puisse faire quelque chose. Ensuite, je le ferai ” explique l’ancien patron de la Scuderia, dont ces quelques mots sonnent pour les fans, comme une lueur d’espoir.

L’une des seules interviews que l’épouse de Michael Schumacher a accordé ces derniers mois était pour le journal allemand Mercedes Magazine. Lors de cet entretien, celle qui organise un véritable blocus autour du pilote déclarait : ” Michael est entre les meilleures mains possibles en ce moment, et nous faisons tout notre possible pour l’aider. Vous pouvez en être sûr. Essayez de comprendre que nous suivons la volonté de Michael de garder son état de santé confidentiel “. Des propos qui étaient complétés par Nicolas Acciari, un neurochirurgien qui s’est occupé de la santé du célèbre champion du monde de F1. Sur le site internet du journal The Mirror, on retrouve les dernières déclarations du médecin qui en disait un peu plus sur l’état réel du champion : “ Vous devez vous projeter une personne très différente du Michael que vous avez connu avant l’accident. Ses organes, ses muscles, même son squelette sont très altérés et détériorés “.

La seule certitude que nous avons, est que l’année dernière, Michael Schumacher avait été transféré dans un hôpital parisien afin de suivre un traitement expérimental qui avait pour but de l’aider à se rétablir. Une visite en France, dont son ancien coéquipier Rubens Barrichello et son ancien directeur et manager, Willy Weber, avaient profité pour tenter de le rencontrer. Mais là aussi, une fois de plus, il avait été impossible pour eux de se rendre au chevet de leur ami. Willy Weber avait accepté de se confier dans la presse et avait fait part de ses inquiétudes à ce sujet : ” Je sais que Michael a été très gravement touché, mais malheureusement, je ne sais pas où il en est aujourd’hui, et si des progrès ont été remarqués. J’aimerais juste savoir comment il va, lui serrer la main ou lui caresser le visage. Toutes mes demandes ont malheureusement été rejetées par Corinna. Elle a sans doute peur que je ne me rende compte de quelque chose et que je rende public son véritable état de santé “.

Michael Schumacher



Déjà dans un autre magazine Motorsport Total, l’ancien manager de Michael Schumacher s’était confié sur son sentiment “ Je n’ai plus de contact et je le regrette profondément. Après son accident de ski, j’ai pleuré comme un chien ! Ça m’a marqué très fort ! “. Mais les dernières déclarations de Jean Todt laisseraient quand même une lueur d’espoir pour les proches du grand sportif et aussi ses fans qui se comptent encore par millions à travers le monde. Un pilote hors du commun qui aura véritablement marqué sa discipline avec 7 titres de champion du monde acquis de manière exceptionnelle. Ses fans et le monde entier avaient été réellement abasourdis par cet accident pour celui qui avait risqué sa vie à de nombreuses reprises sur les pistes des plus grands circuit de Formule 1. Au long de sa carrière, Michael Schumacher aura eu la chance de ne jamais connaître d’accident grave, comme malheureusement cela est déjà arrivé à de nombreuses reprises dans l’histoire de ce sport. On peut évidemment penser à la mort du brésilien Ayrton Senna ou encore plus récemment à celle du jeune Monégasque Jules Bianchi.

Âgé de 51 ans, ” Schumi ” a participé à plus de 300 courses dans toute sa carrière. Avec un palmarès faisant de lui une des plus grandes icônes du sport automobile. Tous ceux qui ont été subjugués par son talent, espèrent avoir bientôt de ses nouvelles. Au vu de la véritable omerta qui règne autour de la santé du pilote allemand, toutes les théories ont été émises, mais malheureusement aucune n’a pu être vérifiée. Il n’y a finalement que très peu de personnes qui connaissent l’exacte réalité comme son épouse Corinna et ses 2 enfants Gina-Marie âgée de 23 ans et son fils Mick 21 ans. Un jeune homme qui semble parti pour suivre les traces de son père et qui commence à connaître de jolis succès dans le sport automobile.