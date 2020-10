Michael Schumacher: son état de santé au plus mal, il parlerait avec ses proches seulement avec ses yeux !

Selon certaines révélations récentes, l’état de santé de Michael Schumacher ne s’est pas amélioré. L’ex-épouse de Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, a fait une révélation fracassante lors de son passage dans une émission de téléréalité italienne. L’ex-sextuple champion du monde ne pourrait plus communiquer qu’avec les yeux. Il ne peut ni parler ni bouger.

L’ancienne compagne du patron d’écurie Renault prétend que l’ancien pilote Ferrari est incapable de prononcer le moindre mot. Toujours selon ses mêmes déclarations, Michael Schumacher ne se trouverait pas en Allemagne ou en Suisse comme beaucoup le pensaient. Il serait en réalité en Espagne, dans sa résidence appelée Villa Yasmine. ” Il n’y a que 3 personnes qui peuvent aller le voir. Une sorte d’hôpital Privé a été installé dans cette maison “ affirme Elisabetta. Située sur l’île de Majorque, cette résidence abrite la famille une partie de l’année. Ce serait une véritable forteresse dans laquelle, quelques proches auraient le droit de rentrer.

Il est vrai que l’état de santé de Michael Schumacher a été l’objet de toutes les polémiques. Car son épouse a érigé un véritable mur autour du grand champion. Très peu de personnes ont réussi à l’approcher, depuis son accident survenu en 2013. Ses fans se rappellent de ce jour terrible où toute la presse avait annoncé cet incroyable accident. Après avoir risqué sa vie durant de nombreuses années sur les circuits de Formule 1, c’est finalement un banal accident de ski qui avait failli le tuer. Michael Schumacher avait fait une énorme chute alors qu’il portait un casque. Les secours de la station de Méribel étaient rapidement intervenus. Mais l’état de santé du pilote était déjà très occupant. Il est rapidement tombé dans un coma profond duquel il ne serait sorti que quelques mois plus tard. Il est vrai que les informations filtrent au compte-goutte. Il n’existe d’ailleurs aucune photo de Michael Schumacher depuis cet accident.

Michael Schumacher

Selon les informations d’Elisabetta Gregoraci, Michael Schumacher ne serait donc plus du tout l’homme que ses fans ont connu. Un membre de l’Hôpital européen Georges-Pompidou confiait il y a un an, que le sportif Allemand serait néanmoins conscient. C’est en tout cas ce que ce témoin avait déclaré au journal Le Parisien à l’époque. Le traumatisme crânien qu’il a subi, aurait donc eu des séquelles irréversibles.

Il y a quelques semaines, c’était une autre célébrité du monde de l’automobile qui avait fait quelques déclarations sur l’état de santé de son ami. “ J’ai vu Michael la semaine dernière. Il se bat ” avait admis Jean Todt. ” Mon Dieu on sait qu’il a eu un terrible et malheureux accident de ski, qui lui a causé beaucoup de problèmes. Mais il a une femme extraordinaire à ses côtés, il a ses enfants, ses infirmières, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur, à lui et à sa famille “ avait souhaité déclarer Jean Todt. Avant de poursuivre “ Tout ce que je peux faire, c’est être auprès de lui jusqu’à ce que je puisse faire quelque chose. Ensuite, je le ferai “ avait promis l’ancien patron de la Scuderia. Le neurochirurgien Nicola Acciari a également brisé la loi du silence imposé par l’entourage de Michael Schumacher. Il avait décrit très brièvement l’état réel du champion : ” Vous devez vous projeter une personne très différente du Michael que vous avez connu avant l’accident. Ses organes, ses muscles, même son squelette sont très altérés et détériorés “. À la lecture de tous ces témoignages, l’espoir de revoir Michael Schumacher sur un circuit de Formule 1 est donc véritablement réduit à néant.

Âgés de 51 ans, ” Schumi ” aura été l’un des plus grands champions de l’histoire du sport. Avec plus de 300 courses à son actif, il détient toujours l’un des plus grands palmarès du sport automobile. Aujourd’hui, c’est son fils Mick Schumacher, âgé de 21 ans, qui est en train de suivre les pas de son père. Le jeune homme se fait remarquer depuis plusieurs années en Formule 3 et en Formule 2, des catégories dans lesquelles il a obtenu de beaux résultats. Mais le week-end du 8 octobre, les téléspectateurs du monde entier ont pu le découvrir pour la première fois à bord d’une Formule 1. Le fils de Michael et Corinna a effectué ses premiers tours de roue sur le circuit du Nürburgring. Le nom de Schumacher est donc revenu après des années, dans le monde très fermé du sport automobile de haut niveau. Cette nouvelle devrait réjouir le père du pilote allemand qui vivrait donc aujourd’hui sa passion par procuration.

Le neurochirurgien Suisse Eirich Riederer qui semble connaître l’état de Michael Schumacher, a lui aussi fait une révélation fracassante. Pour le médecin, les chances de récupération de l’ancien champion sont très minces : ” Je pense qu’il est dans un état végétatif, ce qui signifie qu’il est réveillé, mais ne répond pas “. Dans l’émission Big brother, Elisabetta Gregoraci avait donner du crédit aux propos du docteur. Car le mannequin italien affirme que le pilote ne peut communiquer qu’avec ses yeux. Il serait muni d’un appareil de communication commandé spécial qui interprète ses gestes oculaires. Mais malgré les informations qu’elle possède, la jeune femme n’a pas souhaité en dire plus. Car il s’agit selon elle d’une question très sensible.

L’omerta qui règne autour de Michael Schumacher ne se dissipe pas malgré les années. Ses fans doivent se contenter de quelques déclarations dans la presse, et ce, de manière épisodique. Corinna, la femme du champion du monde, exerce un véritable blocus autour de son mari. Elle ne s’est confiée qu’une seule fois à la presse. C’était dans le journal allemand Mercedes magazine. La maman de deux enfants avait simplement déclaré “ Michael est entre les meilleures mains possibles en ce moment, et nous faisons tout notre possible pour l’aider, vous pouvez en être sûr. Essayez de comprendre que nous suivons la volonté de Michael de garder son état de santé confidentiel “.

Le doute n’est donc plus permis. Et il est aujourd’hui acquis que Michael Schumacher est victime de séquelles irréversibles. Plus les années passent, et plus ses fans commencent donc à perdre espoir. Même si certains espèrent toujours qu’un miracle puisse toujours se produire.