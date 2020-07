Michael Schumacher: son état de santé au plus mal, il se serait aggravé pendant le confinement !

Michael Schumacher reste, malgré son absence depuis son accident de ski en 2013, le pilote de Formule 1 le plus célèbre. Il compte des fans par milliers et ils sont nombreux à s’inquiéter de la santé de l’athlète. Malheureusement, les médias n’ont que peu d’informations à ce sujet et le peu de nouvelles qui arrivent jusqu’aux fans ne sont pas réjouissantes. En effet, d’après Mirror, un média anglo-saxon, la pandémie aurait eu des effets négatifs sur la santé de Michael Schumacher.

Michael Schumacher ne donne que peu de nouvelles

Michael Schumacher est très discret depuis son accident de ski. Déjà auparavant, les médias n’étaient pas souvent les bien venus pour lui poser des questions relevant de la sphère privée. En effet, Michael Schumacher a toujours mis un point d’honneur à limiter ses interactions avec les journalistes. Et depuis son accident, cela ne change pas et c’est même encore plus compliqué d’avoir de ses nouvelles. Car son épouse, Corinna, fait en sorte que la vie privée de son mari et de sa famille soit respectée. Les fans n’ont comme source d’information, les réseaux sociaux de ses enfants, Mike et Gina Maria, et l’état de santé de leur père n’est pas évoqué.

Les enfants de Michael Schumacher ont la même pudeur que leur père concernant les médias. Ils estiment que la presse n’a pas besoin de tout savoir. Et sont capables de conserver une intimité malgré leur célébrité. Pourtant, ils restent prudents car Mike par exemple, n’a pas tout de suite assumer de porter de nom de Schumacher. En effet, le fils de Michael Schumacher est lui aussi un pilote automobile qui commence à se faire une place parmi les grands coureurs. Aujourd’hui il porte le nom de son père fièrement et n’a pas peur d’évoluer de cette façon. Mais il comprend parfaitement que d’autres auraient eu du mal à le faire. Se faire une place personnelle dans un milieu où son père est un grand champion n’est pas toujours évident. Mais pour Mike c’est une opportunité de relever un challenge supplémentaire et cela le motive dans ses choix.

L’état de santé de Michael Schumacher ne cesse d’inquiéter

Dans le journal Mirror, il est question de l’état de santé de Michael Schumacher. Et d’après leurs dires, le plus célèbre des pilotes de Formule 1 serait au plus mal. Pendant la période de confinement, Michael Schumacher aurait alors vu son état de santé se dégrader fortement. Les journalistes qui rédigent ce papier sont certains que la santé de Michael Schumacher est en danger. Selon eux, la pandémie aurait empirer les conditions de vie de l’ancien pilote à un point gravissime. Ils expliquent également que depuis son accident, Michael Schumacher souffrirait d’une « atrophie musculaire » et d’ostéoporose. De plus, il aurait subi une opération importantes qui visait à lui injecter des cellules souches viables pour remplacer celles qui ne le sont plus. Tour à tour c’est le cœur ainsi que le cerveau qui sont évoqués par rapport à cette opération.

Les informations que les médias peuvent obtenir sur la santé de Michael Schumacher sont très maigres. Pourtant, nous ne désespérons pas de connaître son état. Car les fans de Michael Schumacher sont inquiets pour lui et n’ont de cesse de se demander comment il se porte. Dans ces conditions, difficile de ne pas tenter d’en savoir davantage. Mais encore une fois, Michael Schumacher et sa famille ne souhaitent pas s’étendre sur ce sujet. Ils ont à cœur de protéger l’intimité du pilote et quoi de plus intime que la santé ?

Les nouvelles ne sont pas très bonnes

Les fans de Michael Schumacher devront alors se contenter du peu de données disponibles. Mais également espérer qu’il se rétablisse, tôt ou tard, au mieux de sa forme. Car ils ne perdent pas espoir de l’apercevoir un jour dans les gradins des compétitions de son fils. Lorsque cela arrivera, si cela arrive un jour, les fans de Michael Schumacher seront ravis de constater que l’ancien septuple champion du monde de Formule 1 adoubera sont fils et lui passera le flambeau. Mais en attendant ce jour, ils pensent beaucoup à Michael Schumacher et ne peuvent que lui souhaiter bonne chance pour se rétablir. Ils sont aussi heureux de retrouver le sourire du pilote dans ceux de ses enfants.

Voir cette publication sur Instagram Happy Weekend everyone 😍 ❤️ pic Credit: René Fietzek Une publication partagée par Gina Schumacher (@gina_schumacher) le 27 Juin 2020 à 5 :55 PDT

Le sourire de Gina Maria Schumacher a récemment fait le tour de la toile tant il est similaire à celui de son papa. Les fans de Michel Schumacher se consolent alors en sachant que la famille du pilote est présente pour lui. Au quotidien, sa famille doit certainement faire son maximum pour l’aider et le rendre fier. Et c’est là la meilleure de motivation pour un homme qui en a déjà à revendre.

Les fans continuent et continueront d’attendre

Il ne reste plus qu’a croiser les doigts, comme les fans de Michael Schumacher, pour compter sur son rétablissement proche. Mais depuis 2013, ce sont toujours très peu de nouvelles qui arrivent aux médias. Et lorsqu’il en arrive, elles ne sont malheureusement que peu réjouissantes voire alarmantes.

Les fans de Michael Schumacher ne cesseront jamais d’attendre de ses nouvelles. Malgré ses 7 ans d’absence des pistes et des médias, impossible pour ceux qui ont suivi sa carrière de ne pas compter sur un signe de sa part. En effet, il a marqué l’histoire de la Formule 1 et personne ne peut, ni ne pourra, oublier son nom.